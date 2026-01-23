ধূপ-ধূনা, বেদমন্ত্ৰৰ ধ্বনিৰে সুকলমে সম্পন্ন বাগদেৱীৰ বন্দনা
Published : January 23, 2026 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী: আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীৰ পূজা । প্ৰতি বছৰে মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথিত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে সৰস্বতী পূজা । সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত উখল-মাখল পৰিবেশ ।
বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ’ল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ । ৰাজ্যৰ লগতেই মহানগৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সমূহতো সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা বিৰাজ কৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ।
মহানগৰীৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, কমাৰ্চ মহাবিদ্যালয়, প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, এছ বি দেওৰা মহাবিদ্যলয়কে ধৰি মহানগৰীৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ হোষ্টেলসমূহো মুখৰিত হৈ পৰে বাগদেৱীৰ মংগল ধ্বনিৰে ।
আনহাতে, সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই তোলা হৈছে প্ৰতিখন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় তথা প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহদ । বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ চৌহদত সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপসমূহ ৷ সৰস্বতী পূজা বুলি ক’লেই যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দেখা যায় দুগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ।
সৰস্বতী পূজা বুলি ক’লে বিশেষকৈ যুৱতীসকলৰ মাজত দেখা যায় বিশেষ প্ৰস্তুতি । প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বৰে পৰা সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে কি সাজ পৰিধান কৰিব তাক লৈ দেখা যায় বিশেষ তৎপৰতা ।
এই সন্দৰ্ভত একাংশ ছাত্ৰীয়ে কয়, ‘‘সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে খুবেই ভাল লাগি আছে । পূজা বুলি ক’লেই এক বিশেষ অনুভৱ । কি পিন্ধি যাম তাক লৈ প্ৰস্তুতি চলিছিল । মাৰ চৰণত বছৰটো যাতে ভালে ভালে যায়, তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলো ।’’ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰে একেই অনুভৱ ৷
ছাত্ৰীসকলৰ সমান্তৰালকৈ ধুনীয়াকৈ সাজি-কাছি দেৱী সৰস্বতীৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈ নিজৰ শিক্ষা জীৱনৰ সফলতাৰ বাবে সেৱা জনালে ছাত্রসকলেও । সৰস্বতী পূজাৰ সমান্তৰালকৈ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালৰ লগতে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়তো ৷
