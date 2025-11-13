হাতত ধনু-কাঁড়, মুখত জনজাতি স্বীকৃতিৰ দাবীত শ্ল'গান

হাতত ধনু-কাঁড়, মুখত জনজাতি স্বীকৃতিৰ দাবীত শ্ল'গান
দুই সহস্ৰাধিক চাওঁতাল জনতাই কঁপালে নগাঁও । হাতে হাতে ধনু-কাঁড় লৈ জনজাতিৰ স্বীকৃতি বিচাৰি চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ ।
Published : November 13, 2025 at 7:27 PM IST
নগাঁও: লাগে জনজাতীয় স্বীকৃতি । লাগে মানে লাগিবই । এই দাবীৰে বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও চহৰ কঁপালে চাওঁতাল জনতাই । বৃহস্পতিবাৰে সদৌ অসম চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ নেহৰুবালি খেলপথাৰৰ দাঁতিত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত কেবাটাও দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে চাওঁতাল জনতাই । মূলত চাওঁতাল লোকসকলক জনজাতিৰ সম্পূৰ্ণ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবীতেই বৃহস্পতিবাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই ।
চাওঁতাল লোকসকলক জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে ভূমি পট্টা প্ৰদান, অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি বহুকেইটা দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাই । হাতে হাতে ধনু-কাঁড় লৈ প্ৰতিবাদত নামিল চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থা । নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰায় দুই সহস্ৰাধিক চাওঁতালী লোকে হাতে-হাতে ধনু-কাড় লৈ, মাদল বজাই সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক তথা নগাঁও জিলা সমিতিৰ উপ-সভাপতিয়ে কয়, "দেশৰ অন্য ৰাজ্যত চাওঁতাল লোকসকলে সম্পূৰ্ণ জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰি আহিছে যদিও আমি কেৱল অসমত এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ । অসমত চাওঁতাল জনগোষ্ঠীটোৱে জনজাতি লাভ কৰা নাই । ৭৮ বছৰ গৰকাৰ পাছতো এই জনগোষ্ঠীটোৱে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰা নাই । উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰা নাই । অসমত বসবাস কৰা ১৪ লাখ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্ৰেই জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ।”
৫ দফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ নগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰি প্ৰতিবাদী সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ । চৰকাৰে চাওঁতালী লোকসকলৰ প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব নিদিলে অনাগত দিনত বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ হুংকাৰ ।