জনজাতিকৰণ কৰক, অন্যথা ’২৬ ত বৰ্জন কৰা হ'ব বিজেপিক, চাওঁতাল জনগোষ্ঠীয়ে কঁপালে ৰাজপথ

হাতে হাতে নিজৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ এক সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে চাওঁতাল জনগোষ্ঠীয় হাজাৰ হাজাৰ লোকে কঁপালে যোৰহাট ।

SANTHAL PROTEST
চাওঁতালসকলৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 8:31 PM IST

যোৰহাট : জনজাতিকৰণৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যোৰহাটত । এক শান্তিপূৰ্ণ প্রতিবাদৰ জৰিয়তে নিজৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰে চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ।

শুকুৰবাৰে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাওঁতাল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে । হাতে হাতে নিজৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ এক সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলে । কেৱল মাত্ৰ নিজৰ থলুৱা গীত-মাতৰ লগতে হাতে হাতে চৰকাৰ বিৰোধী বেনাৰ লৈ নিজৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে ।

চাওঁতাল জনগোষ্ঠীয়ে কঁপালে ৰাজপথ (ETV Bharat Assam)

গীত-মাতৰ মাজেদি ‘‘অসম চৰকাৰ হায় হায়, আমাৰ দাবী মানি লওক, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, বিজেপি চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ, ন’ এছ টি ন’ ৰেষ্ট’’ আদি শ্লোগান দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে, এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

সদৌ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা সদৌ চাওঁতাল উন্নয়ন সংস্থা, চাওঁতালী সাহিত্য পৰিষদ, যোৰহাট জিলাৰ সদৌ মাঝিবাবা আৰু চাওঁতালী ৰাইজৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰতিবাদী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰপাত্ৰ আলি, কে বি ৰোড, যোৰহাট বাল্যভৱনৰ সন্মুখেদি আহি যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সামৰণি পৰে । তাতেই উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ চাওঁতাল জনগোষ্ঠীক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩৪২ অনুচ্ছেদ অনুসৰি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা, অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া চাওঁতালসকলক অতি শীঘ্ৰে ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা, খিলঞ্জীয়া চাওঁতালসকলক অতি সোনকালে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা, ত্রি-পাক্ষিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি ২০২২ ত সম্পন্ন হোৱা প্ৰতিটো দফা অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰা, অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত চাওঁতালী ভাষাৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ চাওঁতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘যদি অসমত বসবাস কৰা চাওঁতালসকলক নিৰ্বাচনৰ আগত জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা দিয়ক, অন্যথা ’২৬ ৰ নিৰ্বাচনত চাওঁতালসকলে বিজেপিক বৰ্জন কৰিব ৷’’ লগতে তেওঁ কয় চাওঁতালসকলক চাওঁতাল হিচাপে পৰিচয় দিয়ক অসম চৰকাৰে ।

ST DEMAND
ASSU PROTEST IN JORHAT
চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ
