সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাৰ গোচৰৰ ৰায়: আলফা সদস্য ফটিক হাতীমতাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, অসন্তুষ্ট অনুপ চেতিয়া
সমাজকাৰ্মী সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাৰ গোচৰত আলফা সদস্য ফটিক হাতীমতাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ৰায়, অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া ৷
Published : November 28, 2026 at 9:15 PM IST
গুৱাহাটী : দেশ কঁপোৱা সমাজকৰ্মী সঞ্জয় ঘোষৰ অপহৰণ আৰু হত্যাৰ গোচৰত চিবিআইৰ আদালতে ৰায়দান দিয়ে ৷ সেই ৰায়ৰ অনুসৰি, আলফাৰ সদস্য ফটিক হাতীমতাক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু ২০ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহিছে আদালতে । ২৯ বছৰৰ পাছত চিবিআই আদালতে সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাৰ গোচৰত ফটিক হাতীমতাক দোষী সাব্যস্ত কৰি এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, সমাজকৰ্মী হিচাপে মাজুলীত বিভিন্ন কাম কৰি থকা অৱস্থাত ১৯৯৭ চনত আলফাই সঞ্জয় ঘোষক অপহৰণ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হত্যা কৰিছিল । সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাক লৈ সেই সময়ত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।
সঞ্জয় ঘোষৰ অপহৰণ আৰু হত্যাৰ গোচৰত শনিবাৰে চিবিআইৰ আদালতে দিয়া ৰায়ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই কয়,"ফটিক হাতীমতাৰ দোষ নাই ৷ আদালতে কিহৰ ভিত্তিত এই ৰায় দিছে আমি নাজানো ৷ সেই সময়ত মই বহিঃৰাষ্ট্ৰত আছিলো ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰেশ বৰুৱাই মোক কৈছিল এক নাও দুৰ্ঘটনাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত সঞ্জয় ঘোষৰ মৃত্যু হৈছিল ৷"
এসমত অসমত চলা নৰসংহাৰৰ সন্দৰ্ভত অনুপ চেতিয়াই কয়,"মই সকলোৰে আগত ক্ষমতা বিচাৰিছো ৷ মই যদিও হত্যাকাণ্ডত জৰিত নাছিলো তথাপিও সংগঠনৰ দায়িত্বত থকাৰ বাবে মই ৰাইজৰ ওচৰত বহুবাৰ ক্ষমা বিচাৰিছো ৷ সেই সময়ত মোৰ অজ্ঞাতে বহু নেতাক হত্যা কৰিলে ৷ সঞ্জয় ঘোষণৰ ঘটনাৰ পাছতে ইণ্টাৰপলে ৰেড কৰ্ণাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতে সংগঠনটো দুৰ্বল হৈছিল ৷"
উল্লেখ্য যে, ঘোষৰ হত্যা গোচৰত চি বি আইয়ে ২০১১ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত আলফা সদস্য ফটিক হাতীমতাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও, ২০১২ চনত অভিযুক্ত হাতীমতাই জামিনত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি পায় । ইয়াৰ মাজতে আদালতত চলি থকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত শনিবাৰে আদালতে অভিযুক্ত ফটিক হাতীমতাক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে।
সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাৰ গোচৰত ২০০৩ চনত আদালতে মণি নেওগ আৰু কানায়া হাজৰিকা নামৰ দুজন অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল । যিহেতু, সঞ্জয় ঘোষৰ হত্যাৰ গোচৰত আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাসহ মুঠ ১১ জনক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল । এই ১১ জনৰ ভিতৰত পৰেশ বৰুৱাসহ কেইবাজনকো পলাতক হিচাপে দেখুওৱাৰ লগতে দুজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: DNA পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু ডাঃ হাব্বে; কাৰ্বি বিচাৰ সভাৰ ঘোষণা