কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজতো চক পেঞ্চিলেৰে চমক দিয়া এজন হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰ

কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজতো চক পেঞ্চিলেৰে চমক দিয়া এজন হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰ
পুৱা চাৰি বজাতেই আনৰ গোহালিত কাম কৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰজনে চক পেঞ্চিলত প্ৰস্তুত কৰিছে হনুমান, ফিফা বিশ্বকাপৰ লগতে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি।
Published : December 13, 2025 at 6:54 PM IST
গোলাঘাট : পুৱা চাৰি বজাতে শোৱাপাটী ত্য়াগ কৰি কিশোৰজন ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আনৰ গোহালিত কাম কৰিবলৈ । তাৰ পিছত ঘৰলৈ উভতি আহি বিদ্য়ালয়ত টান পোৱা বিষয়টো পঢ়ে । সেয়েহে কেতিয়াবা বিদ্যালয়ত উপস্থিত হওতে পলম হয় । এনে কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজতো কিশোৰজনে ব্ৰতী হৈ আছে সৃষ্টিশীল কৰ্মত ।
বুকুত অদম্য সাহস আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে দাৰিদ্ৰতা যে সফলতা অৰ্জনত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে গোলাঘাট চানমাৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সঞ্জয় মাহাতোৱে । পিতৃহাৰা সঞ্জয় মাহাতোৱে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ শিক্ষা জীৱনো চলাই নিছে । এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ সঞ্জয়ে পুৱা চাৰি বজাত শোৱাপাটী এৰি ওলাই আহে লোকৰ ঘৰত গোহালি চাফ-চিকুণ কৰিবলৈ ।
আলুৰে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী :
ইয়াৰ মাজতেই এই ছাত্ৰজনে চকুৰ পলকতে চক পেঞ্চিলত প্ৰস্তুত কৰে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি । লগতে আলুৰে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী । তদুপৰি তেওঁ সুন্দৰ ছবি আঁকি প্ৰশংসা বুটলিবলৈও সক্ষম হৈছে । মেধাৱী ছাত্ৰ সঞ্জয় মাহাতোৱে নিজৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ ফলত অহা ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৫ ডিচেম্বৰলৈকে পুণেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পকলা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতালৈ আমন্ত্ৰণ :
এই সন্দৰ্ভত সঞ্জয় মাহাতোৱে কয়, "মোক এই বিদ্যা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিকাইছে । ইয়াৰ উপৰি মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ । বৰ্তমানলৈকে মই হনুমানৰ মূৰ্তি, বহু দেৱ-দেৱীৰ লগতে ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী আদিও নিৰ্মাণ কৰিছো । কিছুদিন পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা ক'লা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল লগা বাবে মই এই শিল্পৰ লগত জড়িত হলো । মই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছো । ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৫ ডিচেম্বৰলৈকে পুণেত অনুষ্ঠিত হ'ব। মই দিনৰ ছয় ঘণ্টা পঢ়া-শুনাত মন দিয়াৰ লগতে ৰাতিপুৱা নজনা বিষয়ত পঢ়ো । মই পুৱা কামলৈ যাও আৰু তাৰ পাছত বিদ্যালয়ত আহো । ভবিষ্যতে মই অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কিবা কৰিব বিচাৰো ।"
আনহাতে এই সম্পৰ্কে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী আৰাধনা বৰুৱাই কয়,"সঞ্জয় মাহাতো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । প্ৰথমে সঞ্জয়ৰ হাতেৰে আমি হেপী কৰ্ণাৰ অংকন কৰাইছিলো আৰু তেওঁ সুন্দৰকৈ অংকন কৰিছে । তাৰ পাছত আমি বিদ্যালয়ৰ বহু কাম কৰাইছো । তাৰ পাছত ক'লা উৎসৱত থ্ৰী ডাইমেনচনেল ভিজুৱেল আৰ্টছ ওপৰত চক পেঞ্চিলেৰে কিছুমান কাম কৰাই পঠিয়াইছিলো আৰু তেওঁ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত হৈছিল । বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে । তেওঁ চক পেঞ্চিলত ফিফা বিশ্বকাপ, ভায়োলিন, মানুহৰ নাম, হনুমান আৰু বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিছে ।"
পুৱা চাৰি বজাতে কামৰ বাবে ওলাই যায় ছাত্ৰজন :
সঞ্জয়ে বহু কষ্ট কৰি নিজৰ পঢ়া-শুনা চলাই থকা বুলি উল্লেখ কৰি শিক্ষয়িত্ৰী আৰাধনা বৰুৱাই কয়, "পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁক মাতৃ আৰু বাইদেৱে পঢ়ুৱাইছে । তেওঁৰ পিতৃয়ে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিছিল আৰু পাছলৈ পিতৃৰ কাম সঞ্জয়ে নিজে কৰি আছে । পুৱা চাৰি বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি গোহালি চাফ-চিকুণ কৰি পঢ়া-শুনা আৰম্ভ কৰে । বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ কেতিয়াবা পলম হয় । তাথাপি আমি কোনোধৰণৰ আপত্তি নকৰো । প্ৰথম অৱস্থাত আমি ছাত্ৰজনৰ বিষয়ে জনা নাছিলো । পাছত আমি ছাত্ৰজনৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আমি তেওঁক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ।" ভৱিষ্য়তে নিজৰ ৰাজ্য়খনৰ লগতে দেশৰ নাম উজলোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে কিশোৰজনে ।