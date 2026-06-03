ETV Bharat / state

১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ আঁচনিয়ে সলনি কৰিব মাকুমৰ ৰেহৰূপ

মাকুম পৌৰসভাৰ পদেন সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ সমষ্টিটোৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ ।

Sanjay Kishan took oath as a nominated member of Makum Municipality
মাকুম পৌৰসভাৰ পদেন সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে মাকুম পৌৰসভাত পদেন সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে । শপত গ্ৰহণ কৰিয়েই ১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ আঁচনিয়ে মাকুমৰ ৰেহৰূপ সলনি কৰিব বুলি মন্তব্য় কৰে কিষাণে ।

মাকুমৰ ৰেহৰূপ সলনি কৰাৰ আশ্বাস :

বিধায়ক কিষাণে কয়, "অতীতৰে পৰাই মাকুম অঞ্চলৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে । বৃটিছৰ সময়ৰ স্মৃতিবোৰে এই পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মাকুমৰ বাবে বহু কামেই কৰিবলগীয়া আছে । মাকুমৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ এক আঁচনি অনুমোদনৰ বাবে জমা দিয়া হৈছে । এই আঁচনিয়ে মাকুমৰ ৰেহৰূপ সলনি কৰি দিব । ইতিমধ্যে এই অনুমোদনৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

মাকুম পৌৰসভাৰ পদেন সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য য়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠন কৰা হয় মাকুম সমষ্টি ৷ পূৰ্বে মাকুমত বিধায়ক নথকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কাম-কাজ ৰৈ গৈছিল যদিও বৰ্তমান উক্ত পুঁজি মোকলাই আনিবলৈ আগভাগ ল'ব বুলি উল্লেখ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

ইফালে, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বিধায়কগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি পৌৰসভাখনকো উন্নয়ন আৰু জনকল্যাণমূলক কাম-কাজ অধিক গতিশীল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । মঙলবাৰে এই উপলক্ষে মাকুম পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত সুমিত চাত্তাৱান, পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী অৰ্চনা শইকীয়া, বিজেপি মাকুম মণ্ডলৰ সভাপতি উদয় বৰা, গুইজান মণ্ডলৰ সভাপতি গিৰাজ বৰুৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্য়ক্তি উপস্থিত থাকে । শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীক ফুলাম গামোছা, চেলেং, শৰাই, ফুলৰ থোপাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক:এদিন পাছতে বিধায়ক তাঞ্জিল হুছেইনৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ : দিয়া হৈছিল প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি পদ

দেশৰ ক্ৰীড়া ৰাজধানী হ'ব ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী

TAGGED:

মাকুম
ইটিভি ভাৰত অসম
মাকুম পৌৰসভাৰ
পদেন সদস্য
MAKUM MUNICIPALITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.