দাঢ়িয়ে-চুলিয়ে ভোবোকাৰ হৈ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিল সন্দীপন গাৰ্গ

দাঢ়িয়ে-চুলিয়ে ভোবোকাৰ হৈ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিল সন্দীপন গাৰ্গ
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ পাছত মুকলি আকাশৰ তললৈ জুবিনভাতৃ সন্দীপন গাৰ্গ ৷ "আদালতে যেতিয়া সত্যটো বিচাৰ কৰিব তেতিয়া দাদাৰ আত্মাই মুক্তি পাব ৷" সন্দীপনে ক'লে ৷
Published : October 19, 2026 at 4:54 PM IST
বাক্সা : কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল সন্দীপন গাৰ্গ ৷ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কি হৈছিল আৰু আপুনি কি দেখিছিল ? প্ৰায় এবছৰৰ পাছত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহা সন্দীপন গাৰ্গক এই দৰে প্ৰশ্ন কৰিও সঠিক উত্তৰ নাপালে সাংবাদিকে ৷
প্ৰায় তিনিদিনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰাৰ পাছতে সোমবাৰে বাক্সাৰ নিকাচী জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ দাঢ়িয়ে-চুলিয়ে ভোবোকাৰ হৈ ওলাই আহিল সন্দীপন গাৰ্গ ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল আৰু কি দেখিছিল ?
উল্লেখ্য যে ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে অসমত ৰুজু হোৱা জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰাৰ গোচৰত বিগত এবছৰৰো অধিক কাল কাৰাবন্দী হৈ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃ তথা আৰক্ষী বিষয়া সন্দীপন গাৰ্গ ৷
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সন্দীপন গাৰ্গে কয়, "মোৰ গ'ল্ডী দাই ন্যায় পাব তেতিয়া, যেতিয়া ১৯ ছেপ্টেম্বৰত কি হৈছিল প্ৰকৃত সত্যটো পোহৰলৈ আহিব ৷ সত্যটো যেতিয়া ৰাইজে স্বীকাৰ কৰিব তেতিয়া দাদাৰ আত্মাটো মুক্ত পাব ৷ দাদাৰ আত্মাটো মুক্তি দিয়াটোৱে আচল ন্যায় ৷ সত্যটো কি সেয়া আদালতত বিচাৰ চলি আছে ৷ আদালতে যেতিয়া সত্যটো বিচাৰ কৰিব তেতিয়া দাদাৰ আত্মাই মুক্তি পাব ৷ সত্যৰ সদায় জয় ৷"
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু সন্দীপন গাৰ্গে জামিন পোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ইফালে দেওবাৰে সংবাদমেল আয়োজন কৰি ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা এছআইটি দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে দুয়োগৰাকী অভিযুক্তৰ জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ সংক্ৰান্তত পানী নসৰকা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে তদন্তকাৰী বিষয়াই উল্লেখ কৰিছিল যদিও দুই অভিযুক্তই জামিন লাভ কৰিলে ৷
লগতে পঢ়ক:অমৃতপ্ৰভা-সন্দীপনৰ জামিনক লৈ অসন্তুষ্ট এছআইটি;উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনাব প্ৰত্যাহ্বান