ETV Bharat / state

নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহত দুবাৰকৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰী এতিয়া কিয় নাই ? সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্ন

চৰাইদেউৰ মাহমৰাত বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনালে দাবী ।

Samujjal Kumar Bhattacharya distribute flood relief at Mahmora, Charaideo
বান সাহায্য বিতৰণ কৰিলে আছু উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা পানীয়ে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাখনত ধ্বংসস্তুপত পৰিণত কৰিলে । কোনো দিনেই বানৰ ভয়াবহতাৰ কথা কল্পনা নকৰা ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ ৰাইজে ভয়ংকৰ বানত নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত সা-সম্পত্তি হেৰুৱালে ।

বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যদিও বহু বানাক্ৰান্ত আজিও আশ্ৰয় শিবিৰতেই থাকিব লগা হৈছে । ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা চৰাইদেউৰ মাহমৰাৰ ৰাইজৰ কাষত অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্বল ভট্টাচাৰ্য । মাহমৰাৰ বনমালি শান্তিপুৰৰ বান পৰিস্থিতি আৰু মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ।

বান সাহায্য বিতৰণ কৰিলে আছু উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (ETV Bharat Assam)

বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি চৰকাৰক গতানুগতিক সাহায্য আৰু সংস্থাপনৰ বিপৰীতে বিশেষ সাহায্য আৰু সংস্থাপনৰ দাবী জনাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই ।

তেওঁ কয়, "এই মহা প্ৰলয়ৰ সময়ত চৰকাৰে ৰাইজক যুদ্ধকালীনভাৱে সাহায্য আৰু পুন সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । অসম চৰকাৰে গতানুগতিকভাৱে যি সাহায্য প্ৰদান আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে, সেইটো কৰিলে নহ'ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহত দুবাৰ আহে কিন্তু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীও নাই গৃহ মন্ত্ৰীও নাই । তেওঁলোক অসমলৈ আহিব লাগে ।"

Samujjal Kumar Bhattacharya
মাহমৰাত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয়, "নিৰ্বাচনৰ সময়ত সপ্তাহত দুবাৰ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী কিয় বানৰ সময়ত আহিবলৈ সময় নাপাব ? অসমৰ সম্পদ, দেশৰ সম্পদ আৰু আৰু অসমৰ সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয় নেকি ? ইয়াক লৈ অসমৰ ৰাইজৰ খং ক্ষোভ আছে । সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী অসমলৈ আহি অসমৰ বানক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ।"

Samujjal Kumar Bhattacharya
বন্যাৰ্তৰ কাষত সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

ইফালে বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠনৰ পোষকতা কৰি তেওঁ কয়, "এই বান পৰিস্থিতি কিয় হ'ল সেই কথা জানিবলৈ আইআইটি গুৱাহাটী, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়‌, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকলক লৈ তদন্ত সমিতি গঠন কৰিব লাগে । এই ঘটনা কিয় হ'ল সেই কথা জানিব লাগিব আৰু ভৱিষ্যতে এই ঘটনা যাতে নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ বাবে গতানুগতিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: কলৰ ভূৰত আইতাৰ অন্তিম যাত্ৰা, বানৰ মাজতেই পৰিয়ালে পাতিলে তিলনি

বানপীড়িত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি লৈ উজনিলৈ ৰাওনা ৭ খন ট্ৰাক

TAGGED:

ASSAM FLOODS 2026
বান সমস্যা
আছু
ইটিভি ভাৰত অসম
SAMUJJAL KUMAR BHATTACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.