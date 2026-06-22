অস্পষ্ট পথ নিৰ্দেশনাই মাতিলে বিপদ; মিটং নদীত পৰিল বিলাসী বাহন
৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ দুৰ্ঘটনা । সঠিক নিৰ্দেশনা ফলকৰ অভাৱত নদীত পৰিল বাহন । ছানৰুফ খুলি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা চালকৰ ।
Published : June 22, 2026 at 1:15 PM IST
শিৱসাগৰ/আমগুৰি : শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । পুৱতি নিশা এখন বিলাসী বাহন পৰিল মিটং নদীত । কথমপি ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক । পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ অৱহেলা আৰু দায়িত্বহীনতাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
শুৱালকুছিৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে তিনিচুকীয়া অভিমুখে গৈ আছিল । গৌৰীসাগৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱতি নিশা তেওঁ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে নৱনিৰ্মিত এখন দলঙেৰে বাহনখন লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু পুৰণি আৰু নতুন দলঙৰ মাজত কোনো নিৰ্দেশনা চিহ্ন নথকাৰ বাবে পথৰ সলনি তেওঁ বাহনখন আন এটা দিশলৈ লৈ যায় । ফলত বাহনখন গৈ মিটং নদীত পৰে । বাহনখনৰ লগতে যুৱকজনো নদীত পৰে । অৱশ্যে তেওঁ বাহনখনৰ ছানৰুফ খুলি কোনোমতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ এএছ-০১-জিএছ-৩৮৪৩ । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে স্থানীয় লোকে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে নদীত ডুব যোৱা বাহনখন উদ্ধাৰৰ বাবে এছডিআৰএফক খবৰ দিয়ে । উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাইছে যদিও প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ বাহনখন উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।
দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱকজনে কয়, "আগত পুল এখন বনাই থকা দেখিছোঁ । ভাবিছোঁ কাষেৰে যাও । সেইফালে নমাই দিওতেই নৈত পৰিলোঁ । নৈত উটি আহিলোঁ । গাড়ীৰ দুৱাৰ লক হৈ গ'ল । পিছত ছানৰুফ খুলি ওলাই আহি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলোঁ ।"
এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে পুনৰ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । কিয়নো যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ নিৰ্মীয়মান ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এয়াই প্ৰথম দুৰ্ঘটনা নহয় । প্ৰায় ১২ বছৰ ধৰি চাৰিলেনযুক্ত পথটো নিৰ্মাণ হৈ আছে যদিও নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথৰ বহু স্থানত বিপদ সংকেতৰ ফলক লগোৱা নাই । যাৰ বাবে চালকসকল প্ৰায়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় । এনেবোৰ কাৰণতে অঞ্চলটোত বহু দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈ আহিছে বুলিও স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰিছে ।
গৌৰীসাগৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকজনেও একে অভিযোগ কৰিছে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ অলপ গাফিলতি আছে । কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা চিহ্ন দিছে যদিও স্পষ্টভাৱে দিব লাগে । যিসকলে অহা-যোৱা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ নজৰত থাকিব কিন্তু কোনোৱা অচিনাকি লোক যদি আহে তেওঁলোকৰ লক্ষ্যত নপৰিব ।"
সেয়ে যাত্ৰী তথা পথচাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি উক্ত স্থানত শীঘ্ৰে পথ নিৰ্দেশনা ফলক লগাবলৈ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :