নাৰী শিক্ষাৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰা শিক্ষক নীলমণি গগৈৰ কৰুণ জীৱন গাথা
বিনা বেতনেৰে ২৬টাকৈ বছৰ মানৱ সম্পদ গঢ়ি এতিয়া অভাৱ-অনাটনেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে । প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ জীৱন কাহিনীৰ ওপৰত উমাকান্ত বৰুৱাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 5, 2026 at 2:12 PM IST
ডিব্ৰুগড় : আজি শিক্ষক দিৱস । মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ প্ৰতিটো দিন ব্যস্ত হৈ থকা শিক্ষকসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ ড০ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হয় । শিক্ষক হিচাপে নিষ্ঠাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা শিক্ষকক আজিৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰা হৈছে কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা ।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতো বহু শিক্ষকে শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে চৰ্চা নোহোৱাকৈ ৰৈ গৈছে । এনে বহু শিক্ষক আছে যিসকলে গোটেই জীৱন শিক্ষকতা কৰি কোনো দিনেই পাৰিশ্ৰমিক নাপালে । কেৱল সমাজত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে নিজৰ জীৱন উছৰ্গা কৰি গ'ল ।
শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত নাৰী শিক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উছৰ্গা কৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং শিলপোতাৰ এজন শিক্ষকৰ জীৱন গাঁথাই আপোনাক আৱেগিক কৰি তুলিব ।
গ্ৰামাঞ্চলত নাৰী শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বুজি বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল নীলমণি গগৈ । শ শ ছাত্ৰীক জীৱনৰ বাট দেখুৱাই নিজে অভাৱ-অনাটনেৰে অন্ধকাৰত দিন অতিবাহিত কৰিছে খোৱাং শিলপোতাৰ নীলমণি গগৈ নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে । শিলপোতা ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক নীলমণি গগৈয়ে ১৯৮২ চনৰ পৰা ২৬টা বছৰ বিনা বেতনেৰে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।
২৬টা বছৰ শিক্ষকতা কৰি নাপালে কোনো ধৰণৰ মাননী
সমাজত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁ শিক্ষকতাৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল । পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰে তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিছে । এখন চাইকেলকে সাৰথি কৰি শিক্ষকজনে ৮০ বছৰ পাৰ কৰিলে । আৰ্থিক অনাটনত পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধকত ৰাখি হ'লেও জীৱন চলাই নিয়াৰ পণ লৈছে ।
নিজৰ সাধ্য অনুসৰি শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিছে, সময় উলিয়াই ভাললগা কিতাপখন পঢ়িছে । নাৰী শিক্ষাৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰি চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সহযোগিতা লাভ নকৰিলে যদিও আজিও তেওঁ থমকি ৰোৱা নাই । অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিচালনা সমিতিৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ গুৰিধৰোঁতা হিচাপে সময় পাৰ কৰিছে ।
চৰকাৰৰ কোনো বৰমূৰীয়াৰ চকুত নপৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজনক জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এতিয়া কিছু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে যদিও মনৰ ক্ষোভ, বেদনা মনতে সামৰি এইগৰাকী নাৰী শিক্ষাৰ বাটকটীয়া নীলমণি গগৈয়ে উপভোগ কৰিছে জীৱনৰ সঁচা মাদকতা ।
উল্লেখ্য যে শিলপোতা ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন চৰকাৰে এটা বছৰৰ পূৰ্বে আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰিকৰণ কৰিছে ।
নাৰী শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বিদ্যালয়
শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত ইটিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "১৯৮২ চনত শিলপোতা ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ । বিদ্যালয়খনত ২৬ বছৰ শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ । আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা বহু ছাত্ৰী সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ আহিছিল । খোৱাং হালধিবাৰী বৃহৎ অঞ্চলটোত নাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল । সেয়ে ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ সকলো কাম-কাজ আগবঢ়াই নিবলৈ চৰকাৰে অনুমতি দিছিল । ২০০৯ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ । ইয়াৰ আগলৈকে বিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ কৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিলোঁ ।"
বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়াত সমস্যা হৈছিল
নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি গ্ৰামাঞ্চলৰ নাৰী শিক্ষাৰ বাবে ১৯৮২ চনৰ শিলপোতা ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল যদিও সেই সময়ত ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগিতা লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে নীলমণি গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "ইমানে ভাল সহযোগিতা লাভ কৰিছিলোঁ যে ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিব পৰা নাছিলোঁ । খোৱাঙৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰীসকল আহিছিল অধ্যয়ন কৰিবলৈ ।"
বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ৰাইজে সহযোগিতা কৰিছিল
নাৰী শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যথেষ্ট সহযোগিতা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নীলমণি গগৈয়ে । ৰাইজে বাঁহ-কাঠ যোগান ধৰি নিজেই শ্ৰমদান কৰি বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰিছিল । জিলা শিক্ষা বিভাগ, গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পুঁজি আৱণ্টন দিছিল । আনকি সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা শৌচালয়ো নিৰ্মাণ কৰি দিছিল ।
বিনা বেতনেৰে ২৬ বছৰে গঢ়িলে মানৱ সম্পদ
মানৱ সম্পদ গঢ়িবলৈ নিজৰ জীৱন উছৰ্গা কৰা শিক্ষকজনৰ খবৰ লোৱাৰ আহৰি কাৰোৰেই নাই । তেওঁ কয়, "চৰকাৰ ৰপৰা কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা লাভ কৰা নাই । অতি কষ্টৰে পৰিয়ালৰ চলাবলগা হৈছে । চৰকাৰে যদি কিছু সহযোগিতা কৰে অতি আনন্দিত হ'ম ।"
চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান
নিজে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিনা বেতনেৰে ২৬ বছৰ শিক্ষকতা কৰি অভাৱ-অনাটনেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰা নীলমণি গগৈক আৰ্থিক সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সচেতন ৰাইজে । স্থানীয় এজন যুৱকে কয়, "ছাৰে গোটেই জীৱন বিনা বেতনত শিক্ষকতা কৰিলে যদিও চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা লাভ নকৰিলে । ছাৰৰ শেষ সময়ছোৱাত চৰকাৰে যদি তেওঁক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে কিছু সকাহ পাব ।"