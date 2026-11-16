এনএছজিৰ মহিলা কমাণ্ডো প্ৰশিক্ষণত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন নগাঁৱৰ চাবিনাৰ
অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত নগাঁৱৰ চাবিনা য়াছমিনে এনএছজি প্ৰশিক্ষণত ২৭০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : November 16, 2026 at 3:14 PM IST
নগাঁও : অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য কন্যা পুনৰ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠিল । সাধাৰণ পাণ দোকানীৰ কন্যাই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মহিলা কমাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণত অসাধাৰণ সাফল্য অৰ্জন কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁ হৈছে নগাঁৱৰ জুৰীয়াৰ চাবিনা য়াছমিন ।
চাবিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মহিলা কমাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণত দুটাকৈ দিশত শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ (NSG) দৰে দেশৰ এক অত্যন্ত দক্ষ আৰু বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অধীনত অনুষ্ঠিত প্ৰথমটো মহিলা কমাণ্ডো প্ৰশিক্ষণত চাবিনাই ২৭০ গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি জুৰীয়াৰ লগতে নগাঁও তথা সমগ্ৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰথম চিডিঅ' বেটেলিয়নৰ (1st CDO BN) চাবিনা য়াছমিনে প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰশিক্ষাৰ্থী (Best Overall Trainee) আৰু শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণত শ্ৰেষ্ঠ (Best in Physical training) সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Heartiest Congratulations! to WPC Sabina Yasmin of the 1st CDO BN for winning ‘Best Overall Trainee’ and ‘Best in Physical’ at NSG’s 1st Mahila Commando Conversion Course! The course brought together 270 of the fittest women personnel from across India. Sabina was brilliant, she led the field in the physical tests & finished first overall. She’s set the benchmark for the batches that will follow. Really a proud day for all of us at Assam Police! @himantabiswa @HardiSpeaks @LBPA_Assam— Assam Police (@assampolice) November 14, 2026
জুৰীয়াৰ দগাঁৱৰ সাধাৰণ পাণ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া আহমদ আলীৰ কন্যা চাবিনা য়াছমিনে স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰি ৫ বছৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰিছিল ।
অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত অৱস্থাতে চাবিনা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ (NSG) মহিলা কমাণ্ডোৰ বাবে বাছনি হৈছিল । ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হোৱা মহিলা কমাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণত দুটাকৈ দিশত শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন কৰাৰ খবৰ পাই এতিয়া চাবিনাৰ পৰিয়াল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত চাবিনা য়াছমিনৰ পিতৃ আহমদ আলীয়ে কয়, "মোৰ কন্যাই ৫-৬ বছৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰিছিল । স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰি অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰা মোৰ কন্যা চাবিনা য়াছমিনে এতিয়া কি কৰিছে, কি সফলতা পাইছে সেই বিষয়ে কিন্তু মই একোৱেই নাজানো । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যোৱা বুলি বহুতৰ পৰা শুনি এতিয়া আমি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ । বহু কষ্ট কৰি পঢ়ুওৱা মোৰ কন্যাৰ সফলতাৰ বিষয়ে গম পাই বহুত ভাল লাগিছে । সাধাৰণ এখন পাণ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও মোৰ ছোৱালীজনীক নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাইছিলোঁ । কেতিয়াবা গাড়ী ভাৰা দিবলৈও পইচা নাছিল । বহু কষ্টৰ মাজেৰে শিক্ষা দিয়া মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া সফলতা অৰ্জন কৰা বুলি শুনিছোঁ ।"
ইফালে চাবিনাৰ এই সফলতাক লৈ সমগ্ৰ জুৰীয়া আৰু নগাঁৱত আনন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । অসম আৰক্ষীয়েও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চাবিনাক এই সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে । সীমিত আৰ্থিক সামৰ্থ্য আৰু অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতা আৰু দৃঢ় মনোবলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা অৰ্জন কৰা চাবিন য়াছমিন এতিয়া অসমৰ বহু যুৱক-যুৱতীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী (এনএছজি) প্ৰশিক্ষণ একাডেমীয়ে ৰাজ্যিক আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ)ৰ মহিলা কৰ্মীসকলৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা কমাণ্ডোৰ এক পাঠ্যক্ৰম (এমচিচিচি) আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ইহুদী আৰু মকৰাৰ দৰে বিশ্বজুৰি জাল পেলাই বিজ্ঞান-অৰ্থনীতিত অসমীয়া আগুৱাই যাব লাগিব : ডঃ ৰুবুল মাউত