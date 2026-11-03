পদ্ধতিগত কৃষিৰে মাজুলীৰ কৃষিখণ্ডত বিকাশৰ পোহৰ বিলাইছে ৰূপজ্যোতিয়ে

পদ্ধতিগত কৃষিৰে মাজুলীৰ কৃষিখণ্ডত বিকাশৰ পোহৰ বিলাইছে ৰূপজ্যোতিয়ে
মাজুলীৰ জেংৰাই কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাৰ্কিচুকৰ ৰূপজ্যোতি মিলি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৃষিৰ জৰিয়তে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, প্ৰশংসা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ...
Published : November 3, 2026 at 7:01 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ পলসুৱা মাটি খেতিৰ বাবে অতি উপযোগী বুলি কোৱা হয় ৷ শেহতীয়াকৈ বহু শিক্ষিত যুৱকে চাকৰিলৈ বাট নাচায় কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ বাচি লোৱা দেখা গৈছে ৷ শাক-পাচলি, ফল-মূল, ফুল আদিৰ উপৰিও ৰবৰ, আগৰ আদি লাভজনক কৃষিতো মনোনিৱেশ কৰা দেখা গৈছে বিভিন্নজনক ৷
মাজুলীৰ জেংৰাই কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাৰ্কিচুকৰ ৰূপজ্যোতি মিলি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৃষিৰ জৰিয়তে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ কৃষি বিভাগৰ সহায়ত ৰূপজ্যোতি মিলিয়ে তিৰ্পালৰ চালি সাজি তাতেই ভাৰ্মি-বেডৰ দ্বাৰা শীতকালীন পাচলি আৰু জাৰ্বেৰা ফুলৰ এখন আদৰ্শ নাৰ্ছাৰী স্থাপন কৰিছে ৷ এই নাৰ্ছাৰীৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিমাহে প্ৰায় ৫২,০০০ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
Meet Shri Rupjyoti Mili dangoriya from Karkichuk under Jengrai Agri Circle, Majuli - an inspiring face of agrarian enterprise. Equipped with a polyhouse, shade nets and vermi-beds from our Agriculture Department, he set up a model nursery for winter vegetables and Gerbera, earning ₹52,000 in just one month. May his entrepreneurial spirit inspire thousands more.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) November 3, 2026
ৰাজ্যৰ কৃষি আৰু জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৰূপজ্যোতি মিলিৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে । নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই লিখিছে, ‘‘এয়া মাজুলী জিলাৰ জেংৰাই কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাৰ্কিচুকৰ কৃষকবন্ধু ৰূপজ্যোতি মিলি । কৃষি বিভাগৰ সহযোগিতাত মিলিয়ে এখন সুপৰিকল্পিত নাৰ্ছাৰী স্থাপন কৰি জাৰ্বেৰা, বন্ধাকবি, ফুলকবি, ব্ৰকলি, ওলকবিকে ধৰি বিভিন্ন শীতকালীন পাচলিৰ উন্নত মানৰ পুলি উৎপাদন আৰু বিক্ৰী কৰি মাত্ৰ এমাহতে প্ৰায় ৫২ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।’’
‘‘কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ পলি হাউছ, শ্বেড্ নেট, ভাৰ্মি বেডৰ লগতে নাৰ্ছাৰী স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য সা-সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছিল । মিলি ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শৰে আৰু হাজাৰজন অনুপ্ৰাণিত হওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ।’’ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই লগতে কয় ৷
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ কৃষকৰ বাবে কৃষি বিভাগে বিভিন্ন কঠিয়া, খেতিৰ সঁজুলি আদি আগবঢ়ায় আহিছে ৷ এই সহায়ৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৃষকসকল যাতে নিজৰ কৃষিকৰ্মৰ বাবে অধিক উৎসাহিত হয় আৰু লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে ৷
জানো আহক পলি হাউচ, শ্বেড নেট, ভাৰ্মি আদিৰ দ্বাৰা কিদৰে লাভজনকভাৱে খেতি কৰিব পাৰি-
পলি হাউচ: আবতৰীয়া আৰু উচ্চ-মূল্যৰ শস্যৰ খেতি কৰাৰ বাবে পলি হাউচে কৃষকক সহায় কৰে ৷ এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাত চাং নিৰ্মাণ কৰি তাৰ ওপৰত তিৰ্পাল তৰি দিয়া হয় ৷ এই তিৰ্পাল সাধাৰণতে স্বচ্ছ হয়, ফলত ৰ’দঘাঁই বতৰত উপযুক্ত পৰিমাণে সূৰ্যৰ পোহৰ শস্যৰ পুলিসমূহে লাভ কৰে ৷ পলি হাউচে বাৰিষাৰ প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু কীট-পতংগৰ পৰা শস্যক ৰক্ষা কৰে ৷ মুকলি পথাৰত কৰা খেতিতকৈ ৫ৰ পৰা ১০ গুণ বেছি উৎপাদন লাভত পলি হাউচে কৃষকক সহায় কৰে ।
অসম চৰকাৰে এনে পলি হাউচ স্থাপনৰ বাবে কৃষকক বিশেষ ৰেহাই প্ৰদান কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ দৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত কৃষকৰে পলি হাউচ স্থাপনত হোৱা ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৫০ ৰ পৰা ৮০ শতাংশ ৰেহাই লাভ কৰে ।
শ্বেড নেট: কেতিয়াবা নাৰ্ছাৰীলৈ গ’লে সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰেৰে ঘেৰি থোৱা কিছুমান ঘৰ আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে ৷ এইবোৰ এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ জাল ৷ এই সেউজীয়া জালৰ বিন্ধাবোৰ সাধাৰণতে খুব সৰু হয় ৷ পাচলি, গছৰ পুলি আদিক সূৰ্যৰ অধিক তাপ, বৰষুণ আৰু পোক-পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে শ্বেড নেটে ৷
এই শ্বেড নেট প্ৰস্তুত কৰা হয় বিশুদ্ধ অধিক গাঢ় পলিথিলিনৰ দ্বাৰা, য’ত অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি নিয়ন্ত্ৰক আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে ৷ এই উপাদামসমূহে প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰা শস্যক ৰক্ষা কৰে ৷ এই নেটবোৰ সাধাৰণতে বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৩-৫ বছৰলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । শ্বেড নেটৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰীভাৱে কৃষকক বিশেষ সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ।
ভাৰ্মি-বেড: সাধাৰণতে জৈৱিক কৃষিৰ বাবে এই ভাৰ্মি-বেড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ ইয়াত পেলনীয়া জাৱৰ, গৰু-ছাগলীৰ গোৱৰ আদিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কেঁচুসাৰ মাটিৰ সৈতে মিহলাই লোৱা হয় ৷ তাৰ পাছত উন্নত মানৰ প্লাষ্টিকেৰে প্ৰস্তুত কৰা নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ বেডত সেই মিশ্ৰণ ভৰ্তি কৰি পুলি ৰোপন কৰা হয় ৷ আমাৰ গাঁও আমাৰ গৌৰৱ আদি কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসম কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়, যোৰহাটে কৃষকসকলক ভাৰ্মিবেড ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:
কেৱল সুগন্ধিয়ে নহয়, নাৰ্জী ফুলে বিলাইছে সমৃদ্ধিৰো বতৰা
লমা-লমে লাগিছে তৰমুজ আৰু ভোট জলকীয়া: ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে নিতুলে