এভাৰেষ্টৰ সৌন্দর্যত বিভোৰ হৈ পৰিছিলোঁ... ! অসমীয়া মহিলাৰ শিৰ উচ্চ কৰি জন্মভূমিত উপস্থিত ৰূপামণি

এভাৰেষ্টৰ সৌন্দর্যত বিভোৰ হৈ পৰিছিলোঁ... ! অসমীয়া মহিলাৰ শিৰ উচ্চ কৰি জন্মভূমিত উপস্থিত ৰূপামণি
এভাৰেষ্টৰ সুউচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰি সৌন্দর্যত আপোন পাহৰা হৈছিল ৰূপামণি গড় । মঙলবাৰে গৃহজিলাত উপস্থিত । শুভেচ্ছা-অভিনন্দনৰ জোৱাৰ ।
Published : July 14, 2026 at 2:42 PM IST
লখিমপুৰ: হিমালয়ৰ সুউচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰি তাৰ সৌন্দর্যত আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিল প্ৰথম অসমীয়া এভাৰেষ্ট বিজয়ী যুৱতী লখিমপুৰৰ ৰূপামণি গড় । এভাৰেষ্ট জয়ৰ পিছত মঙলবাৰে গৃহ জিলা লখিমপুৰত তেওঁ উপস্থিত হয় । ইফালে তেওঁৰ আগমনৰ লগে লগে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁক ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
স্বগৃহৰ সমীপতো ৰাইজে তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । লগতে তেওঁক লৈ ৰাইজে চৰম আনন্দ-উল্লাস প্ৰকাশ কৰে । লখিমপুৰ, অসম তথা অসমৰ মহিলা সমাজক গৰ্বিত কৰা ৰূপামণিক সকলোৱে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলায় ।
আনহাতে, ৰাইজৰ শুভেচ্ছাৰ মাজতে ৰূপামণিয়ে নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পৃথিবীৰ সুউচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰি ভাল লাগিছিল । এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰি তাৰ সৌন্দর্যত মই আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিলোঁ । মনত যি ভাবি আছিলোঁ সকলো পাহৰি গ'লোঁ । এভাৰেষ্টৰ সৌন্দর্যত বিভোৰ হৈ পৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুঠ ১৩ জন আছিল আমাৰ পৰ্বতাৰোহী দলটোত । তিনিজন আছিল সহায়কাৰী । মই পুৱাৰ ভাগত যিমান পাৰোঁ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । কিয়নো দুপৰীয়া হ'লেই হিমবাহ গলে । তেতিয়া যাত্ৰা কষ্টকৰ হয় । মই এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰালৈকে জনা নাছিলোঁ । পাছতহে জানিলোঁ যে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা ময়েই অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ।"
যাত্ৰাপথৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "বহুত কঠিন আছিল সেই যাত্রা । তিনি বছৰৰ প্ৰস্তুতিৰ অন্তত পৃথিবীৰ সুউচ্চ শিখৰলৈ যাত্রা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । মুঠ ৪২ দিনৰ মূৰত গৈ এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হৈছিলোঁ । বহু কঠিন আছিল সেই যাত্রা । যাত্রাকালত বহু সমস্যা হৈছিল, কিন্তু সকলোৰে আশীর্বাদ আৰু প্ৰেৰণাৰ বাবে তেনে সমস্যাবিলাক অতিক্রম কৰি লক্ষ্য স্থানত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ ।"
তেওঁ আনৰ বাবেও প্ৰেৰণাদায়ক মন্তব্য কৰি কয়, "কিবা কৰিবলৈ থাকিলে বহু বাধা-বিঘিনি আহিবই । কিন্তু তাৰ বাবে ভয় নকৰিব । সাহসেৰে আগুৱাই যাব ।"
উল্লেখ্য, ৰূপামণি গড় লখিমপুৰৰ এটা খেতিয়কৰ পৰিয়ালৰ সন্তান । লখিমপুৰ নগৰৰ কিছু নিলগৰ কদম অঞ্চলৰ ন-গাঁও পথাৰ নিবাসী কৃষক জয় সিং গড় আৰু কমলাৱতী গড়ৰ কন্যা ৰূপামণি গড় । কোনোমতে খেতিবাতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া জয় সিং গড়ৰ তিনিটা সন্তানৰ দ্বিতীয় সন্তান ৰূপামণি গড় ।
ৰূপামণি ভাৰত-তিব্বত বেটেলিয়ন পুলিচত (আইটিবিপি) কৰ্মৰত হৈ আছে । ২০২০ চনত তেওঁ আইটিবিপিত চাকৰি লাভ কৰে । বৰ্তমান তেওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰ্মৰত । আইটিবিপিৰ তৰফৰ পৰা এভাৰেষ্ট জয়ৰ এক অভিযানৰ প্ৰস্তুতি কৰা হৈছিল । পৰ্বত আৰোহণকাৰী এই দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ৰূপামণি ।
ৰূপামণিসহ পৰ্বত আৰোহণকাৰী দলটো নেপাল হৈ এভাৰেষ্ট অভিমুখে ৰাওনা হয় । অৱশেষত কষ্ট আৰু সাহসেৰে গৈ দলটো এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰে । দলটোৰ ভিতৰত প্ৰথম এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰা ৰূপামণিয়ে প্ৰথম এভাৰেষ্ট বিজয়ী অসমীয়া মহিলা হিচাপেও খ্যাতি লাভ কৰে । এভাৰেষ্টৰ শিখৰত পতাকা জোকাৰি ৰাজ্যক গৰ্বিত কৰা ৰূপামণিয়ে অসমৰ মহিলা সমাজকো গৰ্বিত কৰে ।
এই সাহসিক সফল অভিযানে মহিলা, যুৱতী সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰা ৰূপামণিক কাষতে পাই লখিমপুৰীয়া ৰাইজে প্ৰাণঢালি শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আৰু আশীর্বাদ জনাইছে ।