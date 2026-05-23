এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ খ্যাতি আৰ্জিলে ৰূপামণিয়ে

এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ খ্যাতি আৰ্জিলে ৰূপামণিয়ে
কষ্ট আৰু সাহসেৰে গৈ শুকুৰবাৰে পুৱা দলটোৱে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰে । দলটোৰ ভিতৰত প্ৰথম এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হয় ৰূপামণি ।
Published : May 23, 2026 at 8:17 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ এটা খেতিয়কৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে ভৰি থ'লে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত । দুঃসাহসেৰে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি গৰ্বিত কৰিলে লখিমপুৰক । গৰ্বিত কৰিলে পিতৃ-মাতৃক । এইগৰাকী যুৱতী হ'ল লখিমপুৰৰ ৰূপামণি গড় । লখিমপুৰ নগৰৰ কিছু নিলগৰ কদম অঞ্চলৰ ন-গাঁও পথাৰ নিবাসী কৃষক জয় সিং গড় আৰু কমলাৱতী গড়ৰ কন্যা ৰূপামণি গড় । কোনোমতে খেতি-বাতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া জয় সিং গড়ৰ তিনিটা সন্তানৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সন্তান ৰূপামণি ।
ৰূপামণিৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ইতিমধ্যে বিবাশপাশত আবদ্ধ হৈছে । ঘৰত পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে থাকে একমাত্র ভায়েক এজন । ৰূপামণি কৰ্মৰত হৈ আছিল ইণ্ডো-তিব্বত বেটেলিয়ন পুলিচ (আই টি বি পি )ত । ২০২০ চনত তেওঁ আইটিবিপিত চাকৰি লাভ কৰে । বৰ্তমান হাৰিয়ানাত কৰ্মৰত ৰূপামণি ।
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা:
আইটিবিপিৰ তৰফৰ পৰা এভাৰেষ্ট জয়ৰ এক অভিযানৰ প্ৰস্তুতি কৰা হয় । পৰ্বত আৰোহণকাৰী এই দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ৰূপামণি । মুঠ ১৪ জনীয়া পৰ্বত আৰোহণকাৰী দলটো নেপাল হৈ এভাৰেষ্ট অভিমুখে ৰাওনা হয় । অৱশেষত কষ্ট আৰু সাহসেৰে গৈ শুকুৰবাৰে পুৱা দলটোৱে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰে । দলটোৰ ভিতৰত প্ৰথম এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হয় ৰূপামণি । এভাৰেষ্টৰ শিখৰত পতাকা জোকাৰি সমগ্ৰ অসমকে গৰ্বিত কৰে ৰূপামণিয়ে । তাৰ পিছত তেওঁলোক বেছ কেম্পলৈ নামি আহে ।
লগে লগে ৰূপামণিয়ে পিতৃ-মাতৃক এই সাফল্যৰ বতৰা দিয়ে । কন্যাৰ এনে দুঃসাহসিক সাফল্যত আনন্দৰ লোতক নিগৰে পিতৃ-মাতৃৰ । কেৱল পিতৃ-মাতৃকে নহয় । এই দুৰ্জেয় সাহসেৰে ৰূপামণিয়ে গৌৰৱাম্বিত কৰিলে লখিমপুৰকো । অসম তথা অসমৰ মহিলা সমাজক ।
Assam’s daughter has reached the top of the world 🇮🇳⛰️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 23, 2026
Heartiest congratulations to Rupamoni Gorh for becoming the first woman from Assam to scale Mount Everest as part of the @ITBP_official all-women expedition team.
Her historic feat is a moment of immense pride for Assam and… pic.twitter.com/PrCXc4vg0g
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা:
ৰূপামণিক শুভেচ্ছা জনালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো । সামাজিক মাধ্যমত ৰূপামণিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অসমৰ বাবে গৌৰৱ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এয়া এক প্ৰেৰণাৰ উৎস বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ৰূপামণিৰ এনে সফলতাৰ বাবে এতিয়া বহুজনে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক অভিনন্দন জনাইছে । এগৰাকী সুযোগ্য কন্যা সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হিচাপে তেওঁলোকক সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে । উল্লেখ্য দুঃসাহসিক কাৰ্য-কলাপ সকলোৰে প্ৰিয় । বহুতে ইয়াৰ বাবে দুঃসাহসো কৰে । এইক্ষেত্ৰত পুৰুষ, মহিলা বুলি কথা নাই । মনৰ অদম্য শক্তি হ'ল মূল কাৰক । লখিমপুৰৰ ৰূপামণিৰ এই সাহসিক সফল অভিযানে মহিলা, যুৱতী সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি সকলোৱে মত পোষণ কৰিছে ভিন্নজনে ।