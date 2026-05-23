এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ খ্যাতি আৰ্জিলে ৰূপামণিয়ে

কষ্ট আৰু সাহসেৰে গৈ শুকুৰবাৰে পুৱা দলটোৱে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰে । দলটোৰ ভিতৰত প্ৰথম এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হয় ৰূপামণি ।

Rupamani Gorh became the first Assamese woman to conquer Everest
এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ খ্যাতি আৰ্জিলে ৰূপামণিয়ে (ETV Bharat Assam)
Published : May 23, 2026 at 8:17 PM IST

লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ এটা খেতিয়কৰ পৰিয়ালৰ সন্তানে ভৰি থ'লে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত । দুঃসাহসেৰে এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰি গৰ্বিত কৰিলে লখিমপুৰক । গৰ্বিত কৰিলে পিতৃ-মাতৃক । এইগৰাকী যুৱতী হ'ল লখিমপুৰৰ ৰূপামণি গড় । লখিমপুৰ নগৰৰ কিছু নিলগৰ কদম অঞ্চলৰ ন-গাঁও পথাৰ নিবাসী কৃষক জয় সিং গড় আৰু কমলাৱতী গড়ৰ কন্যা ৰূপামণি গড় । কোনোমতে খেতি-বাতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া জয় সিং গড়ৰ তিনিটা সন্তানৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সন্তান ৰূপামণি ।

ৰূপামণিৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী ইতিমধ্যে বিবাশপাশত আবদ্ধ হৈছে । ঘৰত পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে থাকে একমাত্র ভায়েক এজন । ৰূপামণি কৰ্মৰত হৈ আছিল ইণ্ডো-তিব্বত বেটেলিয়ন পুলিচ (আই টি বি পি )ত । ২০২০ চনত তেওঁ আইটিবিপিত চাকৰি লাভ কৰে । বৰ্তমান হাৰিয়ানাত কৰ্মৰত ৰূপামণি ।

কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা:

আইটিবিপিৰ তৰফৰ পৰা এভাৰেষ্ট জয়ৰ এক অভিযানৰ প্ৰস্তুতি কৰা হয় । পৰ্বত আৰোহণকাৰী এই দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ৰূপামণি । মুঠ ১৪ জনীয়া পৰ্বত আৰোহণকাৰী দলটো নেপাল হৈ এভাৰেষ্ট অভিমুখে ৰাওনা হয় । অৱশেষত কষ্ট আৰু সাহসেৰে গৈ শুকুৰবাৰে পুৱা দলটোৱে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰে । দলটোৰ ভিতৰত প্ৰথম এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হয় ৰূপামণি । এভাৰেষ্টৰ শিখৰত পতাকা জোকাৰি সমগ্ৰ অসমকে গৰ্বিত কৰে ৰূপামণিয়ে । তাৰ পিছত তেওঁলোক বেছ কেম্পলৈ নামি আহে ।

লগে লগে ৰূপামণিয়ে পিতৃ-মাতৃক এই সাফল্যৰ বতৰা দিয়ে । কন্যাৰ এনে দুঃসাহসিক সাফল্যত আনন্দৰ লোতক নিগৰে পিতৃ-মাতৃৰ । কেৱল পিতৃ-মাতৃকে নহয় । এই দুৰ্জেয় সাহসেৰে ৰূপামণিয়ে গৌৰৱাম্বিত কৰিলে লখিমপুৰকো । অসম তথা অসমৰ মহিলা সমাজক ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা:

ৰূপামণিক শুভেচ্ছা জনালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো । সামাজিক মাধ্যমত ৰূপামণিৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অসমৰ বাবে গৌৰৱ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এয়া এক প্ৰেৰণাৰ উৎস বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

ৰূপামণিৰ এনে সফলতাৰ বাবে এতিয়া বহুজনে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক অভিনন্দন জনাইছে । এগৰাকী সুযোগ্য কন্যা সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হিচাপে তেওঁলোকক সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে । উল্লেখ্য দুঃসাহসিক কাৰ্য-কলাপ সকলোৰে প্ৰিয় । বহুতে ইয়াৰ বাবে দুঃসাহসো কৰে । এইক্ষেত্ৰত পুৰুষ, মহিলা বুলি কথা নাই । মনৰ অদম্য শক্তি হ'ল মূল কাৰক । লখিমপুৰৰ ৰূপামণিৰ এই সাহসিক সফল অভিযানে মহিলা, যুৱতী সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি সকলোৱে মত পোষণ কৰিছে ভিন্নজনে ।

