চানা বিক্ৰীৰে খুমটাইৰ ৰূপালী শইকীয়াৰ চমক, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই দিলে বিশেষ চাইকেল

চানা বিক্ৰীৰে বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে খুমটাই মেলামৰা গাঁৱৰ ৰূপালী শইকীয়া ৷ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই উদ্যমী মহিলা ৰূপালীক বিশেষ চাইকেল প্ৰদান ৷

Rupali Saikia of Khumtai
চানা বিক্ৰীৰে খুমটাইৰ ৰূপালী শইকীয়াৰ চমক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 3:32 PM IST

গোলাঘাট : কামৰ সৰু বৰ নাই ৷ কাম কৰিবলৈ লজ্জাবোধ কৰিলেও পেট নভৰে ৷ সেই কথা সৰোগত কৰি গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই মেলামৰা গাঁৱৰ ৰূপালী শইকীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক বাস্তব চবি ৷ আজিৰ পৰা প্ৰায় ছবছৰ পূৰ্বে স্বামীহাৰা হোৱা ৰূপালী শইকীয়াই থমকি ন'ৰৈ, চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম ।

২০২০ চনৰ পৰাই তেওঁ এখন চাইকেলত ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চানা লৈ গাঁৱৰ চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে ঘূৰি বেচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । দিনৰ দিনটো ঘূৰি যিকেইটা টকা উপাৰ্জন কৰে সেই কেইটা টকাৰে তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে । সময়ৰ লগে লগে তেওঁৰ চাইকেলখনো ভগ্নপ্ৰায় হৈ পৰে ।

ইয়াৰ পিছতে তেওঁক এখন বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা চাইকেল প্ৰদান কৰি খুমাটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ব্যৱসায়টোৰ পৰিধি বৃদ্ধি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ৰূপালী শইকীয়াক । বিধায়ক গৰাকীৰ পৰা লাভ কৰা বিশেষ চাইকেলখনেৰে ৰূপালীয়ে চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে আৰু মেলামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত দৈনিক চানা বিক্ৰী কৰি আহিছে ।

এইগৰাকী ৰূপালী শইকীয়া হৈ পৰিছে এতিয়া মেলমৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় । চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ কোনো সুবিধা গ্ৰহণ নকৰা ৰূপালী হৈ পৰিছে নাৰী সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শ তথা প্ৰেৰণাৰ উৎস ।

ৰূপালী শাইকীয়াই এই সম্পৰ্কে কয়, "পূৰ্বে এটা কাঠৰ বাকচত চানা ভৰাই বিক্ৰী কৰি আছিলো । এদিন সন্ধিয়া বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই লগ পাই কৈছিলো যে মোক অলপ সহায় কৰিবলৈ ৷ তাৰ পাছত বিধায়ক শইকীয়াই মোক চাইকেলখন দিলে যাৰ বাবে মই আনন্দিত হৈছো । ২০১৮ চনত মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত মই কেনেকৈ পৰিয়াল চলাম সেই কথা চিন্তা কৰিয়েই ২০২০ চনৰ পৰা মই এই ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত হৈছিলো ।"

আনহাতে ৰূপালী শইকীয়াৰ সম্পৰ্কে গ্ৰাহকে কয়, "আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজত তেখেতে এখন চাইকেল লৈ চানা বিক্ৰী নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।‌ তেখেতৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশ সুন্দৰকৈ পালন কৰিছে । বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই তেখেতক এখন চাইকেল দি ব্যৱসায় চলাই যাবলৈ সুবিধা কৰি দিছে । এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তেখেতে স্বাবলম্বী হ'ব পাৰিছে ।"

একাংশই উল্লেখ কৰিছে যে, বহিঃৰাজ্যত কাম কৰাতকৈ নিজৰ ঠাইতে থাকি কাম কৰি আৰ্থিক ভাৱে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজত আদৰ্শ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ৰূপালী শইকীয়াই ৷

