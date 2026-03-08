ETV Bharat / state

নাৰী দিৱস ২০২৬: দুখন তাঁতশালেৰে আৰম্ভ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ, এতিয়া তিনি শতাধিক মহিলাক দিছে সংস্থাপন

আমনিশালী গাঁৱত মাকোৰ খট্ খট্ শব্দ । তাঁতশালেৰে স্বাৱলম্বী এগৰাকী মহিলাৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী..

Runu Das of Rahar Nagaon, self-reliant through weaving
তাঁতশালেৰে স্বাৱলম্বী ৰুণু দাস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 11:12 AM IST

নগাঁও: দুখন তাঁতশালেৰে সপোনৰ বীজ সিঁচি ক্ষুদ্ৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী মহিলা । নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে তিনি শতাধিক মহিলাক দিছে সংস্থাপন । কেৱল সেয়াই নহয়, ৰাজ্য়ৰ পৰিসীমাৰ মাজত সীমাবদ্ধ নাথাকি এৰীৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ ডিজাইনাৰৰ জৰিয়তে বেংককলৈও প্ৰেৰণ কৰিছে এইগৰাকী মহিলাই ।

লখিমী বোৱাকটা সমবায় সমিতি । বৰ্তমান নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ বাবেই লেখতলবলগীয়া এক ক্ষুদ্ৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ । মাত্ৰ দুখন তাঁতশালেৰে আৰম্ভ কৰা লখিমী সমবায় সমিতিৰ বস্ত্ৰ এতিয়া সমাদৃত বহিঃৰাষ্ট্ৰতো । মহিলাগৰাকীত নাম ৰুণু দাস । নগাঁও জিলাৰ ৰহা আমনিশালীৰ নিজ বাসগৃহতে বস্ত্ৰ উদ্যোগ গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল ৰুণু দাসে । সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ ২০১০ চনত লখিমী বোৱা-কটা সমবায় সমিতি নামেৰে এখন সমিতি গঠন কৰি নিজ ঘৰতে মাত্ৰ দুখন তাঁতশালেৰে আৰম্ভ কৰিছিল বস্ত্ৰ উদ্যোগ গঢ়াৰ যাত্ৰা ।

লখিমী বোৱাকটা সমবায় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰুণু দাস (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতেই হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ পৰা এক আঁচনি লাভ কৰিছিল লখিমী বোৱা-কটা সমবায় সমিতিয়ে । আঁচনিৰ ধনৰে তাঁতশালৰ সংখ্যা পাঁচখনলৈ বৃদ্ধি কৰে । তাৰ পাছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে আজি এক সফল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান নিজৰ বাসগৃহতে দহখন তাঁতশালেৰে বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰাৰ উপৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে লখিমী বোৱা-কটা সমবায় সমিতিয়ে ।

self-reliant through weaving
লখিমী বোৱাকটা সমবায় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰুণু দাস (ETV Bharat Assam)

আমনিশালী গাঁৱত মাকোৰ খট্ খট্ শব্দ :

সমবায় সমিতিখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰুণু দাসে ইটিভি ভাৰতক কয় যে ২০১০ চনত দুখন তাঁতশালেৰে বোৱা-কোটা সমবায় সমিতি আৰম্ভ কৰি এতিয়া বিশ্ব দৰবাৰত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লখিমী বোৱা-কটা সমবায় সমিতিৰ বস্ত্ৰই । এই সন্দৰ্ভত ৰুণু দাসে কয়, “প্ৰথমে দহগৰাকী মহিলাক লৈ লখিমী বোৱা-কটা সমবায় সমিতি আৰম্ভ কৰিছিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সমবায় সমিতিৰ সদস্য সংখ্যা ১০৫ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হয় । আমাৰ এশ পাঁচগৰাকী মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাত তিনি শ গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাই দিছো । আমনিশালী গাঁওখনৰ প্ৰায় প্ৰতি ঘৰৰে মহিলাই তাঁতশালত গামোচা, চাদৰ -মেখেলা আদি বৈ বিক্ৰী কৰি মাহে দহৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰি আহিছে ।"

self-reliant through weaving
লখিমী বোৱাকটা সমবায় সমিতিৰ শিপিনী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "কেৱল আমনিশালী গাঁৱতেই নহয় পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰহা, বেবেজীয়াৰো বহু মহিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি মহিলী উপাৰ্জনৰ বাট দেখুওৱা হৈছে । মহিলাসকলক প্ৰতিগৰাকীকে এখনকৈ বিনামূলীয়াকৈ তাঁতশাল প্ৰদান কৰিছো, শাল ঘৰো দিয়া হৈছে । তিনিশ পৰিয়ালে এনেদৰে সংস্থাপন লাভ কৰিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰদৰ্শনীত বিশেষকৈ বিক্ৰী কৰা হয় আমাৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ । মই নিজে যোৱা নাই যদিও আমাৰ সমবায় সমিতিৰ উৎপাদিত এৰি চেলেং, চল আদি পঠিয়াই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। কেৱল এয়াই নহয়, ডিজাইনাৰৰ জৰিয়তে বেংককতো এৰীৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিও সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । অসমৰ হাতে বোৱা কটনৰ চাদৰ মেখেলাও সমাদৰ লাভ কৰিছে বেংককত ।”

Lakhimi Cooperative Society
লখিমী বোৱাকটা সমবায় সমিতি (ETV Bharat Assam)

কেনে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় ?

বোৱা-কটা সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে কঁপাহী চাদৰ মেখেলাৰ লগতে, চুৰিদাৰ পিছ, চোলা, টৰ্চ মুগাৰ বিভিন্ন বস্ত্ৰও উৎপাদন কৰা হয় বুলিও জানিবলৈ দিয়ে বোৱা-কটা সমবায় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰুণু দাসে ।

Runu Das of Rahar Nagaon, self-reliant through weaving
তাঁতশালেৰে সফল মহিলা ৰুণু দাস (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ মহিলাসকলে বস্ত্ৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰি গাঁওখনৰ মহিলাসকলৰ সামাজিক মৰ্যাদাও বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ পুনৰুজ্জীৱন আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ এক অন্যতম দৃষ্টান্ত হৈ পৰিছে ৰুণু দাস আৰু লখিমী বোৱা-কটা সমবায় সমিতি। এই পদক্ষেপে আন মহিলাসকলকো অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।

