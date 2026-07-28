উজনিৰ জলপ্ৰলয়ক লৈ সদনত ঐক্যবদ্ধ শাসক-বিৰোধী : প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে আগবঢ়াব এমাহৰ দৰমহা

উজনিৰ জলপ্ৰলয়ক লৈ সদনত ঐক্যবদ্ধ শাসক-বিৰোধী : প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে আগবঢ়াব এমাহৰ দৰমহা
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ মাজতে মঙলবাৰে সদনত শাসক-বিৰোধী উভয়ে মতবিৰোধ এৰি বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হয় ।
Published : July 28, 2026 at 11:21 PM IST
গুৱাহাটী: বিভিন্ন কথা-কামক লৈ সদনত শাসক-বিৰোধী সদায় বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰি বিতৰ্কত লিপ্ত হয় যদিও মঙলবাৰৰ দিনটোত দেখা গ’ল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি । কাৰ্যতঃ এক ব্যতিক্ৰমী আৰু বিৰল মূহুৰ্তৰ যেন সাক্ষী হ’ল গণতন্ত্ৰৰ মন্দিত অসম বিধানসভাৰ মজিয়া ।
উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা জলপ্ৰলয়ক লৈ চলিত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে ত্ৰয়োদশ দিনা সদনত শাসক-বিৰোধী উভয়ে মতবিৰোধ এৰি বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হয় ।
উল্লেখ্য যে প্ৰলয়ংকাৰী বানত সকলো হেৰুৱাই অসহায় হৈ পৰিছে উজনিৰ লাখ লাখ লোক। প্ৰলয়ংকাৰী বানে সকলোৰে সা-সম্পত্তিৰ লগতে যেন উটুৱাই নিয়ে জীয়াই থজাৰ সপোন । বৰ্তমান পানী কমিছে যদিও এইসকল লোকৰ যন্ত্ৰণা, দুখ দূৰ্দশা আৰু দুৰ্যোগ কমা নাই । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলোৱে বিশেষকৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনে মুক্ত মনে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । সাধাৰণ ৰাইজে এইসকল বন্যাৰ্তৰ দুৰ্যোগৰ সমভাগী হৈ সহায় সাহায্য আগবঢ়াইছে ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ সহায় সাহাৰ্যক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে অসম বিধানসভাত শাসক-বিৰোধী উভয়ৰে প্ৰতিগৰাকী সদস্যই উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে এমাহৰ দৰমহা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
মঙলবাৰে শূন্যকালীন ঘণ্টাত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে অসম বিধানসভাৰ চলিত ষষ্ঠদশ বাজেট অধিৱেশন ২৯ জুলাইত সমাপ্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি কয় যে বানপীড়িত লোকসকলৰ ওচৰলৈ যাতে অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলে গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব পাৰে আৰু প্রয়োজনীয় সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে, তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস আৰু উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাব্বে টেৰণে এমাহৰ দৰমহা, লগতে অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ এদিনৰ দৰমহা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে ।
অধ্যক্ষগৰাকীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বিধায়কসকলেও তেওঁলোকৰ এমাহৰ দৰমহা বানপীড়িত লোকসকলৰ সাহায্যার্থে আগবঢ়োৱাৰ কথা সদনক জনায় । একেদৰে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে এমাহৰ দৰমহাৰ সৈতে দুই লাখ টকা দিয়াৰ কথাও সদনত ঘোষণা কৰে । সদনত বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধি দল উজনিৰ বানাক্ৰান্ত এলেকালৈ গৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়কে বানাক্ৰান্তৰ বাবে এক মাহৰ দৰমহা প্ৰদান কৰিব । একেদৰে অসম গণ পৰিষদ, বিপিএফ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কেও এমাহৰ দৰমহা বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে আগবঢ়াব বুলি সদনত ঘোষণা কৰে ।
লগতে পঢ়ক: দিখৌৰ বুকুত অবৈধ খননে ভয়াৱহ বিপদ কঢ়িয়াইছে অসমলৈ: দেৱব্ৰত শইকীয়া