ETV Bharat / state

ৰুবিকছ কিউবৰ সমাধানৰ প্ৰণালীৰ গ্ৰন্থৰে গঢ়িলে অভিলেখ

এখন বিশেষ গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে এজন অসম সন্তানে । সৰ্বাধিক ৰুবিকছ কিউব সমাধান প্ৰণালী সন্নিৱিষ্ট গ্ৰন্থখনৰ বাবে যুৱকজনে লাভ কৰে এই সাফল্য ।

Rubik's Cube Solution Method Book in the Worldwide Book of Records
ৰুবিকছ কিউবৰ সমাধানৰ প্ৰণালীৰ গ্ৰন্থৰে গঢ়িলে অভিলেখ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 10:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বকো: এখন বিশেষ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি বিশ্বত জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ এজন যুৱক । 'Worldwide Book of Records'ত এখন কিতাপ ৰচনা কৰি এক বিশ্বৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় মানসজ্যোতি তালুকদাৰ নামৰ যুৱকজন । সৰ্বাধিক ৰুবিকছ কিউব সমাধান প্ৰণালী একেলগে সংকলিত কৰি প্ৰকাশ কৰা কিতাপখনে গঢ়িছে এই অভিলেখ ।

দক্ষিণ কামৰূপৰ উপৰহালীৰ সন্তান মানসজ্যোতি তালুকদাৰৰ এই ৰেকৰ্ডে গৌৰৱান্বিত কৰিছে অঞ্চলবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক । তেওঁ 'Worldwide Book of Records' ত এখন কিতাপ ৰচনা কৰি এক বিশ্বৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিছে, য’ত আটাইতকৈ বেছি ৰুবিকছ কিউব সমাধান প্ৰণালী একেলগে সংকলিত কৰা হৈছে । তেওঁৰ এই বিশেষ কৃতিত্বক 'Worldwide Book of Records'-এ সন্মানিত কৰি 'Certificate of Record Holder' প্ৰদান কৰে ।

ৰুবিকছ কিউবৰ সমাধানৰ প্ৰণালীৰ গ্ৰন্থৰে গঢ়িলে অভিলেখ (ETV Bharat Assam)

১২৯ পৃষ্ঠাৰ এই কিতাপখনত মানস জ্যোতিয়ে ২০ টা পৃথক ৰুবিকছ কিউব সমাধান প্ৰণালী সন্নিৱিষ্ট কৰিছে । যুক্তিবিদ্যা, সৃজনশীল অ্যালগৰিদম আৰু উদ্ভাৱনশীল চিন্তাধাৰাৰ মিশ্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁ এক নতুন দিশ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । এই গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে মানসে নিজৰ মেধা আৰু ধৈৰ্যৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে কিউব-প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস সৃষ্টি কৰিছে ।

নিজৰ সফলতাৰ বিষয়ে মানসে কয়, "ৰুবিকছ কিউব মাত্ৰ এটা খেলনাই নহয় ই এক মানসিক অনুশীলন । ই ধৈৰ্য, মনোসংযোগ আৰু বিশ্লেষণক্ষমতা বিকাশ কৰে ।"

এই ৰেকৰ্ডৰ জৰিয়তে মানসজ্যোতি তালুকদাৰে অসমৰ উদীয়মান যুৱ প্ৰতিভাধৰসকলৰ শাৰীত নাম লিখিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে ৰাজ্য তথা দেশৰ যুৱসকলৰ বাবে এক উৎসাহজনক উদাহৰণ স্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ৮৩.৮৪ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ কোনো সন্তুষ্ট নহয়: দেৱব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

RUBIKS CUBE SOLUTION
RUBIKS CUBE SOLUTION METHOD BOOK
CERTIFICATE OF RECORD HOLDER
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLDWIDE BOOK OF RECORDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.