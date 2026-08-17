ETV Bharat / state

ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ ৰুজু কৰক...! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৩৩৫ ঘণ্টীয়া অনশন আৰএছএছ সদস্য়ৰ

আৰ এছ এছ সদস্য হিতেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তীয়ে দাবী কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৷

RSS worker hour hunger strike
আৰ এছ এছ সদস্য হিতেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তীৰ অনশন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2026 at 7:47 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 7:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ অনশনত বহিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা । নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন আলফা (স্বাধীন)ৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ ফটো অংকন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৩৩৫ ঘণ্টীয়া অনশনত বহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সেৱক হিতেশ্বৰ চক্ৰবর্তী । তিনিটাকৈ দাবীৰে আৰ এছ এছৰ সদস্যগৰাকীয়ে ১৬ আগষ্টৰ পৰা এই অনশন আৰম্ভ কৰিছে ৷

দিছপুৰস্থিত অসম সচিবালয়ৰ বিপৰীত দিশে অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হিতেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, অন্যথা আলফা (স্বাধীন)ৰ ওপৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰাই বিপ্লৱী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে ৷

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৩৩৫ ঘণ্টীয়া অনশন আৰ এছ এছ সদস্য হিতেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তীৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে গণেশগুৰিৰ পৰা জু-ৰোড অভিমুখী উৰণসেতুৰ খুঁটাত অংকিত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি মচি পেলোৱাৰ বিৰুদ্ধে এক জনজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল । তেতিয়াই কিছুমানে জুবিন গাৰ্গৰ বাহুত টাটু হিচাবে থকা কিউবাৰ বিপ্লৱী চে গুৱেভাৰাৰ প্ৰসংগত চৰ্চা কৰিছিল । সেই প্ৰসংগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা ১০ জুলাইৰ এখন সংবাদমেলত পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিল ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি স্পষ্টকৈ কৈছিল, ‘‘কোনোবাই বিপ্লৱীৰ ছবি আঁকিব বিচাৰিলে চে গুৱেভাৰাৰ ছবি কিয় আঁকিব লাগে? অসমত যদি বিপ্লৱীৰ ফটো আঁকিব লাগে, আলফাৰ পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকক । ইমান দিনে বিপ্লৱ কৰি আছে, ৩০ বছৰে পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকি সংগ্ৰাম কৰি আছে । গতিকে তেওঁৰ ছবি আঁকিব পাৰে ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ আৰ এছ এছৰ নেতাগৰাকীয়ে তেতিয়াই এই মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৷

ইটিভি ভাৰতৰ আগত চক্ৰবৰ্তীয়ে কয়, ‘‘এটা কথা মনত ৰাখিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিলৈ এই বক্তব্যৰ কোনোধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই । গতিকে এয়া স্পষ্ট যে এই বক্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জিভা পিছল খাই ওলোৱা নাছিল । সম্পূৰ্ণ বিচাৰ বিবেচনাৰে এই মন্তব্য কৰিছিল । এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল- পৰেশ বৰুৱা বিপ্লৱী নে সন্ত্ৰাসবাদী ? যদি পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি ৰাজহুৱা স্থানত আঁকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাব পাৰে, তেনেহ’লে ভাৰত চৰকাৰে দশক দশক জুৰি তেওঁক নিষিদ্ধ কৰি কিয় থৈছে ?’’

‘‘যিখন চৰকাৰে ফেচবুকত কোনোবাই বিপ্লৱৰ কবিতা লিখিলে বা চৰকাৰ বিৰোধী কথা আপডেট দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে, সেইখন চৰকাৰৰে সাংবিধানিক মুৰব্বীজনে ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন এটাৰ মুৰব্বী এজনৰ ছবি আঁকিবলৈ ৰাজহুৱা আহ্বান দিয়ে । এয়া কেনেধৰণৰ স্ববিৰোধী কথা ? তাৰপিছতো আমি মানি ল’ব লাগে যে আমাৰ দেশৰ আইন সকলোৰে বাবে সমান !’’ -চক্ৰবৰ্তীয়ে কয় ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল- যি আৰ এছ এছৰ ভাতৃ সংগঠন হিচাবে পৰিচিত বিজেপি দলৰ চৰকাৰৰ তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী, সেই আৰ এছ এছৰ বহুকেইজন প্ৰচাৰক আৰু স্বয়ংসেৱকক পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফাই হত্যা কৰিছিল । সংঘই ৰাষ্ট্ৰবাদত বিশ্বাস কৰাৰ বিপৰীতে আলফাই বিচাৰিছিল স্বাধীন অসম । ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব বিচাৰিছিল অসমক । সেয়ে সংঘৰ লগত আলফাৰ সংঘাত আদৰ্শগত । যিটো কাৰণত আলফাৰ বাবে সংঘৰ স্বয়ংসেৱকৰ পৰিয়ালবোৰে দশক দশক ধৰি ভাবুকি আৰু নিৰ্যাতনত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিছিল ।’’

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো দলৰ বদান্যতাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে, সেই বিজেপি দলটোৰে দুজনকৈ দলীয় প্ৰাৰ্থীক আলফাই দলীয় পতাকাৰ তলত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বুলিও কয় চক্ৰবৰ্তীয়ে ।

তেওঁ খেদ প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বৰ কোনো এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যটোৰ বিষয়ে এষাৰ বাক্যৰেও প্ৰতিবাদ নকৰিলে । বিজেপিৰ দলীয় সভাপতিগৰাকীও এই বিষয়ত সম্পূৰ্ণ নিমাত । এয়া আচৰিত ৷ সংঘৰ এগৰাকী স্বয়ংসেৱক হিচাবে আমি এতিয়াও জ্ঞাত যে সংঘই লক্ষ্যপথৰ পৰা তিলমানো বিচ্যুত হোৱা নাই । আদৰ্শতকৈ ব্যক্তিস্বাৰ্থ উৰ্দ্ধত নহয় বুলি সংঘৰ চিৰপৰিচিত নীতিৰ কথা সকলোৱে জ্ঞাত । তেনেহ’লে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰ আৰু প্ৰান্তৰ নেতৃত্বই আদৰ্শতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ প্ৰতি দৰদ দেখুওৱাৰ কাৰণ কি?’’

হিতেশ্বৰ চক্ৰবৰ্তীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ১৯৯১ চনৰ ১৬ আগষ্টত বৰপেটাত আলফাই আৰ এছ এছৰ প্ৰচাৰক প্ৰমোদ মনোহৰ দীক্ষিতক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল । একেদৰে ২০০৫ চনৰ ৩০ আগষ্টত আৰ এছ এছৰ নলবাৰী বিভাগৰ বিভাগ প্ৰমুখ শুক্লেশ্বৰ মেধিক আলফাই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ।

তেওঁ কয়, ‘‘১৬ আৰু ৩০ আগষ্ট, দুয়োটা দিনেই আমাৰ বাবে প্ৰাসংগিক । সেয়ে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ আমাৰ দুয়োজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি ১৬ আগষ্টৰ পৰা আমি অনশন আৰম্ভ কৰি ৩০ আগষ্টত শেষ কৰিম ।’’

চক্ৰবৰ্তীয়ে লগতে কয়, ‘‘মোৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১০ জুলাইৰ এই বক্তব্য ৰাজহুৱা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই লওক, নতুবা তেখেতে পদত্যাগ কৰক ৷ নাইবা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এটা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰক আৰু আলফাৰ ওপৰত থকা সকলো নিষেধাজ্ঞা ভাৰত চৰকাৰে উঠাই লৈ সংগঠনটোক এটা গণতান্ত্ৰিক সামাজিক সংগঠন হিচাবে স্বীকৃতি দিয়ক ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাম-কাজৰ সবিশেষ বিৱৰণ দি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি, অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰ এছ এছৰ নেতাগৰাকীয়ে ।‌ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে তেওঁৰ পত্ৰৰ সঁহাৰি দিয়া বুলিও চক্ৰবৰ্তীয়ে উল্লেখ কৰে।

লগতে পঢ়ক: বিপ্লৱীৰ ছবি যদি আঁকিবই লাগে তেন্তে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকক ! কিহৰ বাবে খঙেৰে ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

Last Updated : August 17, 2026 at 7:57 PM IST

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আৰ এছ এছ সদস্যৰ অনশন
পৰেশ বৰুৱা
HUNGER STRIKE AGAISNT ASSAM CM
RSS WORKER HOUR HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.