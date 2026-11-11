অসমত ৫০১ কোটি ব্যয়সাপেক্ষে স্থাপন হ’ব কষ্টিক ছ’ডা প্ৰকল্প : মুখ্যমন্ত্ৰী
নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ কেঁচামালৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমত স্থাপন হ'ব কষ্টিক ছ’ডা প্ৰকল্প ৷
By PTI
Published : November 11, 2026 at 3:35 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত স্থাপন হ'ব কষ্টিক ছ’ডা প্ৰকল্প ৷ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ কেঁচামালৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
প্ৰায় ৫০১ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে এই কষ্টিক ছ’ডা (caustic soda) প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে ।
Why should the value go elsewhere when Assam can create it right here? Assam’s upcoming ₹501 crore Caustic Soda plant will support Numaligarh Refinery’s raw material needs, reduce external dependence and strengthen the state’s industrial ecosystem. https://t.co/vDNJTxGpwZ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 11, 2026
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত কয়,"যেতিয়া অসমে ইয়াতেই মূল্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেন্তে ই বাহিৰলৈ কিয় যাব লাগে ? অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া ৫০১ কোটি টকীয়া কষ্টিক ছ’ডা প্ৰকল্পটোৱে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰৰ কেঁচামালৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব ৷ বহিঃৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে, নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডে প্ৰতি বছৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মেট্ৰিক টন কষ্টিক ছ’ডা আমদানি কৰে । বহিঃৰাজ্যৰ যোগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ উপৰিও, এই প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৱে নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেডৰ লজিষ্টিকছ আৰু পৰিবহণ ব্যয় হ্ৰাস কৰিব ৷ নতুন নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থানীয় ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই প্ৰকল্পটোৱে অসমৰ বৃহত্তৰ ঔদ্যোগিক আৰু পেট্ৰ’কেমিকেল উৎপান শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান, উৎপাদন ক্ষমতা, নিৰ্মাণৰ সময়সীমা আৰু ৰূপায়ণকাৰী সংস্থাৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই ।
প্ৰায় ১৫ দিনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধন্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ তদুপৰি মৰিগাঁও জিলাৰ নেলীত ডিফেন্স পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
লগতে পঢ়ক: কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত: লাখ লাখ পৰিয়াল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে কি বিশেষ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?