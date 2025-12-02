ETV Bharat / state

এহেজাৰ দুহেজাৰ নহয়, মাত্ৰ ৩০০ টকাতে অসমৰ ২০ লাখ পৰিয়ালে পাব গেছৰ চিলিণ্ডাৰ

মাত্ৰ তিনিশ টকাত ২০ লাখ পৰিয়ালক ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ দিব অসম চৰকাৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা ।

Cooking Gas Cylinder at Rs.300 only to 20 lakhs households in Assam
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (@himantabiswa X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 2, 2025 at 10:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এইবাৰ ৩০০ টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ । এইবাৰ অসমৰ ২০ লাখ পৰিয়ালে পাব ৩০০ টকাতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ৷ হিতাধিকাৰী আঁচনিয়ে ৰাজ্যত শীৰ্ষ শৃংগ আৰোহণ কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বিশেষ ঘোষণা ।

সমুখত 2026ৰ মাৰ্চ নাইবা এপ্ৰিল মাহত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন । তাৰ পূৰ্বে হিতাধিকাৰীৰ বাবে যেন আঁচনিৰ সোঁত বোঁৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । জিলাই জিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীযে প্ৰায় প্ৰতিদিনে বিতৰণ কৰিছে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ ধনৰ চেক ।

সুলভ মূল্যত চাউল, মচুৰ দাইল-চেনি-নিমখ বিতৰণৰ পাছত এইবাৰ প্রতিগৰাকী যোগ্য বিবেচিতলৈ প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত ২৫০ টকাৰ অতিৰিক্ত ৰেহাই দিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুলভ ইন্ধন আঁচনিয়ে ৰাজ্যৰ ২০ লাখ পৰিয়াললৈ স্বস্তি আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ।

সামাজিক মাধ্যম X-যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মঙলবাৰে ঘোষণা, “৩০০ টকাত ৰন্ধন গেছ এতিয়া কেৱল সপোন নহয়, অতি সোনকালেই অসমৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে এয়া বাস্তৱ হ’ব ! অৰুণোদই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অতি সোনকালেই প্ৰতিটো LPG চিলিণ্ডাৰত ২৫০ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দিব, যাৰ ফলত মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ জীৱন আৰু সহজ হৈ পৰিব ।”

নিযুত মইনা, অৰুণোদয়, লাখপতি বাইদেউ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন আদি আঁচনিৰ লগত এইবাৰ যোগ হ’ল তিনিশটকীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ । 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুলভ ইন্ধন আঁচনি'ৰ অধীনত ৰাজ্যত ২০ লাখ পৰিয়ালক যোগান ধৰিব এই তিনিশ টকীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এই আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰতিটো গেছৰ চিলিণ্ডাৰত ২৫০ টকা অতিৰিক্ত ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ’ব । সেই অনুসৰি এতিয়া পিএম উজলা আঁচনিৰ অধীনৰ প্ৰতিটো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে এতিয়া গেছৰ চিলিণ্ডাৰ মাত্ৰ তিনিশ টকাত লাভ কৰিব ।

মুঠ ২০ লাখ অৰুণোদয় পৰিয়ালে লাভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুলভ ইন্ধন আঁচনিৰ এই সুবিধা । অৰ্থাৎ এবাৰ যদি অৰুণোদয় আৰু পিএম উজালা আঁচনিৰ ২০ লাখ পৰিয়ালক একেলগে অসম চৰকাৰে ২৫০ টকাৰ ৰেহাই দি তিনিশ ৰন্ধন গেছ যোগান ধৰে, তেন্তে ৫০ কোটিকৈ টকা ৰাজকোষৰ ধন খৰচ হ’ব ।

৩০০ টকাত সুলভ ৰন্ধন গেছৰ অংকটো:

  • প্ৰতিটো ১৪.২ কি:গ্ৰা: ওজনৰ ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ গুৱাহাটীত দাম ৯০২.০০ টকা
  • এনে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ৩৫২.০০ টকাকৈ বছৰত মুঠ ১২টা চিলিণ্ডাৰত ৰাজসাহাৰ্য উজালা আঁচনিৰ অধীনত যোগান ধৰা হয়
  • অসম চৰকাৰে দিব ২৫০ টকা
  • এটা চিলিণ্ডাৰত মুঠ

ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২৫০.০০ টকা + কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৩৫২.০০ টকা = ৬০২.০০ টকা ৰেহাই

  • চিলিণ্ডাৰৰ বজাৰৰ দাম :

৯০২.০০ টকা - ৬০২.০০টকা = গতিকে এটা চিলিণ্ডাৰত হিতাধিকাৰীয়ে দিবলগীয়া দাম = ৩০০.০০ টকা

অৱশ্যে আঁচনিখন ঘোষণা কৰিলেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাৰীয়ে এতিয়ালৈ কেতিয়াৰ পৰা এই আঁচনি কাৰ্যকৰী হ’ব ? কিমান দিনলৈ এই আঁচনি চলিব সেয়া এতিয়াও সদৰী কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক সমল সামৰি সম্ভ্ৰমেৰে কলিয়াবৰ: সংৰক্ষণৰ কিবা ব্যৱস্থা হৈছেনে ?

TAGGED:

COOKING GAS CYLINDER
GAS CYLINDER PRICE
CM HIMANTA BISWA
ই টিভি ভাৰত অসম
LPG CYLINDER SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.