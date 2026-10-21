ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সম্পন্ন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা

ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সম্পন্ন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা
জাক-জমকতাৰ বিপৰীতে ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্য । ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত সম্পন্ন হ'ল শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱ ।
Published : October 21, 2026 at 7:12 PM IST
সোণাপুৰ: দশমী তিথিত দেৱীক বিসৰ্জনৰ লগে লগে শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ অন্ত পৰিল । অন্তিমটো দিনত ঢাক-ঢোলৰ শব্দ, আয়তীৰ উৰুলি, শংখ ধ্বনিৰে চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰিল ।
একেদৰে বৰঢোলৰ মালিতা, পুৰোহিতৰ বেদ, মন্ত্ৰধ্বনি, যজ্ঞৰ অগ্নিৰ উত্তাপ, নানা বিধ দেৱ-বাদ্যৰ সুমধুৰ শব্দ আৰু আইসকলৰ পবিত্ৰ মংগলধ্বনিৰে ডিমৰীয়াৰ পঞ্চদেৱতা কেইজনাৰ অন্যতম ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় প্ৰাংগণ মুখৰিত হৈ পৰে ।
ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দশমীৰ অন্ত পৰালৈকে পবিত্ৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই দিনকেইটাত অগনন ভক্তৰ সমাগমেৰে দেৱালয় চৌ এক আধ্যাত্মিক আৰু প্রাণোচ্ছ্বল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আধুনিকতাৰ জাক-জমকতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰত, আধ্যাত্মিক আৰু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত এই ঐতিহাসিক পূজাভাগ সম্পন্ন কৰা হয় ।
প্ৰাচীন ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্য
বৰ্তমানৰ ব্যয়বহুল আৰু জকমকীয়া পূজা-পৰ্বৰ বিপৰীতে এই দেৱালয়ে ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা এতিয়াও অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠিত এই দেৱালয়ত দৈনন্দিন নিয়মীয়াকৈ পূজা-অৰ্চনা চলি থাকে যদিও, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ইয়াৰ ৰূপ সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ পৰে ।
মহাপ্ৰয়োভৰ আৰু অনন্য পৰম্পৰাৰ টানেৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত নিজৰ মনোৰথ সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে পূজা-অৰ্চনা নিবেদন কৰে ।
ৰজাদিনীয়া নিয়মীয়া বলি-বিধানৰ পৰম্পৰা
ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গোৎসৱৰ অন্যতম মূল আকৰ্ষণ হ’ল ইয়াৰ সুকীয়া বলি-বিধানৰ প্ৰথা । বৰ্তমানৰ যুগতো পুৰণি ৰজাদিনীয়া নিয়ম অনুসৰি দেৱী দুৰ্গতিনাশিনীৰ শ্ৰীচৰণত কোমোৰা, মাগুৰ মাছ, কচু, হাঁহ, পঠা আদিৰ লগতে ম'হ বলিদান প্ৰাচীন প্ৰথামতে পূজা সম্পন্ন কৰা হয় । এই প্ৰাচীন আচাৰ-অনুষ্ঠানসমূহে অঞ্চলটোৰ পুৰণি ইতিহাস আৰু কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জীৱন্ত দলিল দাঙি ধৰে ।
অপৰাজিতা পূজা আৰু পবিত্ৰ সমদলৰে দেৱীক বিদায়
মহা দশমীৰ পবিত্ৰ দিনটোত দেৱীৰ নিত্য পূজা-অৰ্চনাৰ অন্তত অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যৰে বিশেষ অপৰাজিতা পূজা সম্পন্ন হয় । এই বিশেষ পূজাৰ পিছতেই ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈ দেৱী আৰাধনাত ব্যৱহৃত পৱিত্ৰ সা-সামগ্ৰীসমূহ আৰু নৱপত্ৰিকা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু নিয়মাৱলী মানি এক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা কৰি নিকটৱৰ্তী জলাশয়লৈ নি বিসৰ্জন দিয়া হয় ।
ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা, আধ্যাত্মিকতা আৰু ভক্তিৰ এনে অনুপম সমাহাৰে ক্ষেত্ৰীৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গোৎসৱক প্ৰতিবছৰেই এক ব্যতিক্ৰমী আৰু গৌৰৱোজ্জ্বল মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে ।