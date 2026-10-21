ETV Bharat / state

ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সম্পন্ন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা

জাক-জমকতাৰ বিপৰীতে ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্য । ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত সম্পন্ন হ'ল শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱ ।

Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সম্পন্ন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: দশমী তিথিত দেৱীক বিসৰ্জনৰ লগে লগে শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ অন্ত পৰিল । অন্তিমটো দিনত ঢাক-ঢোলৰ শব্দ, আয়তীৰ উৰুলি, শংখ ধ্বনিৰে চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰিল ।

একেদৰে বৰঢোলৰ মালিতা, পুৰোহিতৰ বেদ, মন্ত্ৰধ্বনি, যজ্ঞৰ অগ্নিৰ উত্তাপ, নানা বিধ দেৱ-বাদ্যৰ সুমধুৰ শব্দ আৰু আইসকলৰ পবিত্ৰ মংগলধ্বনিৰে ডিমৰীয়াৰ পঞ্চদেৱতা কেইজনাৰ অন্যতম ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় প্ৰাংগণ মুখৰিত হৈ পৰে ।

ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে সম্পন্ন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)
Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
নৱপত্ৰিকা বিসৰ্জনৰ প্ৰাকঃমুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দশমীৰ অন্ত পৰালৈকে পবিত্ৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই দিনকেইটাত অগনন ভক্তৰ সমাগমেৰে দেৱালয় চৌ এক আধ্যাত্মিক আৰু প্রাণোচ্ছ্বল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আধুনিকতাৰ জাক-জমকতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰত, আধ্যাত্মিক আৰু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত এই ঐতিহাসিক পূজাভাগ সম্পন্ন কৰা হয় ।

Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
ঢাকৰ শব্দত মুখৰিত দেৱালয় (ETV Bharat Assam)

প্ৰাচীন ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্য

বৰ্তমানৰ ব্যয়বহুল আৰু জকমকীয়া পূজা-পৰ্বৰ বিপৰীতে এই দেৱালয়ে ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা এতিয়াও অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠিত এই দেৱালয়ত দৈনন্দিন নিয়মীয়াকৈ পূজা-অৰ্চনা চলি থাকে যদিও, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ইয়াৰ ৰূপ সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ পৰে ।

Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
সেন্দূৰৰ খেলা (ETV Bharat Assam)
Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)

মহাপ্ৰয়োভৰ আৰু অনন্য পৰম্পৰাৰ টানেৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত নিজৰ মনোৰথ সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে পূজা-অৰ্চনা নিবেদন কৰে ।

Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

ৰজাদিনীয়া নিয়মীয়া বলি-বিধানৰ পৰম্পৰা

ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গোৎসৱৰ অন্যতম মূল আকৰ্ষণ হ’ল ইয়াৰ সুকীয়া বলি-বিধানৰ প্ৰথা । বৰ্তমানৰ যুগতো পুৰণি ৰজাদিনীয়া নিয়ম অনুসৰি দেৱী দুৰ্গতিনাশিনীৰ শ্ৰীচৰণত কোমোৰা, মাগুৰ মাছ, কচু, হাঁহ, পঠা আদিৰ লগতে ম'হ বলিদান প্ৰাচীন প্ৰথামতে পূজা সম্পন্ন কৰা হয় । এই প্ৰাচীন আচাৰ-অনুষ্ঠানসমূহে অঞ্চলটোৰ পুৰণি ইতিহাস আৰু কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জীৱন্ত দলিল দাঙি ধৰে ।

Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
জলাশয়ত নৱপত্ৰিকা আৰু দেৱী পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী বিসৰ্জন (ETV Bharat Assam)

অপৰাজিতা পূজা আৰু পবিত্ৰ সমদলৰে দেৱীক বিদায়

মহা দশমীৰ পবিত্ৰ দিনটোত দেৱীৰ নিত্য পূজা-অৰ্চনাৰ অন্তত অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যৰে বিশেষ অপৰাজিতা পূজা সম্পন্ন হয় । এই বিশেষ পূজাৰ পিছতেই ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈ দেৱী আৰাধনাত ব্যৱহৃত পৱিত্ৰ সা-সামগ্ৰীসমূহ আৰু নৱপত্ৰিকা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু নিয়মাৱলী মানি এক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা কৰি নিকটৱৰ্তী জলাশয়লৈ নি বিসৰ্জন দিয়া হয় ।

Royal Traditions Mark Durga Puja Celebrations at Historic Sri Sri Kamakhya Devalaya
দেৱীৰ ওচৰত পুৰোহিতৰ আৰতি (ETV Bharat Assam)

ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা, আধ্যাত্মিকতা আৰু ভক্তিৰ এনে অনুপম সমাহাৰে ক্ষেত্ৰীৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গোৎসৱক প্ৰতিবছৰেই এক ব্যতিক্ৰমী আৰু গৌৰৱোজ্জ্বল মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: অশ্বাৰোহণেৰে ধৰালৈ অহা দেৱীয়ে বিদায় ল'লে নাৱত উঠি : জয়ধ্বনিৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন

দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, মণ্ডপ আৰু আলোকসজ্জাৰ নামত পশ্চিম বংগৰ শিল্পী-ব্যৱসায়ীলৈ কোটি কোটি টকা

TAGGED:

KAMAKHYA DEVALAYA
দুৰ্গা পূজা ২০২৬
কামাখ্যা দেৱালয়
দুৰ্গোৎসৱ
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.