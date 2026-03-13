ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰে এপ্ৰিলত সংযোগ হ'ব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Drukair

বেংককলৈ সপ্তাহত দুদিনকৈ আৰু ছিংগাপুৰলৈ সপ্তাহত তিনিদিন সেৱা মুকলি কৰিব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছে।

Royal Bhutan Airlines Druk Air will be connected to Guwahati
এপ্ৰিলত সংযোগ হ'ব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 13, 2026 at 6:05 PM IST

গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰ, বেংকক ভ্ৰমণ কৰিব বিচৰা সকলৰ বাবে সুখবৰ । ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ সেৱা । আকাশীপথৰ সংযোগ ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অহা এপ্ৰিলৰ পৰা এই সেৱা আৰম্ভ হ'ব ।

ভূটানৰ পাৰ'ৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বেংকক আৰু ছিংগাপুৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰে । বেংককলৈ সপ্তাহত দুদিনকৈ বিমান চলাচলৰ পুনৰ আৰম্ভ তথা ছিংগাপুৰলৈ সপ্তাহত তিনিদিন সেৱা মুকলি কৰিব । পাৰো-গুৱাহাটী-বেংকলৈ বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰে আৰু বেংকক-গুৱাহাটী-পাৰোলৈ শুকুৰবাৰ আৰু সোমবাৰে এই বিমান সেৱা উপলব্ধ হ'ব ।

এপ্ৰিলত সংযোগ হ'ব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে পাৰো-গুৱাহাটী-ছিংগাপুৰ মঙলবাৰ, বুধবাৰ, শনিবাৰ আৰু ছিংগাপুৰ-গুৱাহাটী-পাৰো বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, দেওবাৰ এই সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব । ভূটান, থাইলেণ্ড আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ মাজত পৰ্যটন, চিকিৎসা, শিক্ষা তথা ব্যৱসায়িক আদান-প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এই আকাশীপথে তাহানিৰে পৰাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

বিশ্বৰ সৈতে সংযোগৰ এক অন্যতম মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত বেংককলৈ পুনৰ আৰম্ভ হোৱা এই বিমান সেৱাই অঞ্চলটোলৈ পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । লগতে ভূটানৰ যাত্ৰীসকলৰ বহিঃৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণৰ পথো অধিক প্ৰশস্ত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই সম্প্ৰসাৰণৰ সন্দৰ্ভত ড্ৰুক এয়াৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টাণ্ডি ৱাংচুকে কয়, “ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু লোক ছিংগাপুৰ, বেংককলৈ যায় । যাত্ৰীয়ে তাৰ বাবে কলকতা, দিল্লী আদি ডাঙৰ চহৰলৈ যাব লগা হয় । সেয়েহে আমি ভূটানৰ পাৰোৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বেংকক, ছিংগাপুৰলৈ বিমান সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । ইয়াৰ জৰিয়তে সময় আৰু ধন দুয়োটা ৰাহি হ'ব । "

Royal Bhutan Airlines Druk Air will be connected to Guwahati
এপ্ৰিলত সংযোগ হ'ব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় ,"বেংককলৈ সপ্তাহত দুদিন আৰু ছিংগাপুৰলৈ সপ্তাহত তিনিদিন বিমান সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব । প্ৰয়োজনত আমি এই সেৱা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । সুৰক্ষা, ছিকিউৰিটি আৰু সেৱা তিনিটা এছ নীতি আমি মানি চলো । ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে সুৰক্ষা । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰো । যোৱা ৪৩ বছৰৰ পৰা আমি সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । পাৰ' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ হৈছে ১০ টা আটাইতকৈ কঠিন আৰু প্ৰত্যহ্বানমূলক বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত এটা ।"

মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টাণ্ডি ৱাংচুকে কয়, " বিগত ৪৩ বছৰ আমাৰ সুৰক্ষা ৰেকৰ্ড অতি ভাল । পৰ্যটনৰ বিকাশ, ব্যৱসায়িক তথা শৈক্ষিক আদান-প্ৰদান সহজসাধ্য কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সৈতে ভূটানৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এনে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা অতি অপৰিহাৰ্য । আমি সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ লগে লগে সুৰক্ষা আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ সৰ্বোচ্চ মান অক্ষুণ্ণ ৰাখি এক বহনক্ষম আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে দায়বদ্ধ পদ্ধতিৰে কাম কৰি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।”

সম্পাদকৰ পচন্দ

