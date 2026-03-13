গুৱাহাটীৰে এপ্ৰিলত সংযোগ হ'ব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Drukair

গুৱাহাটীৰে এপ্ৰিলত সংযোগ হ'ব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Drukair
বেংককলৈ সপ্তাহত দুদিনকৈ আৰু ছিংগাপুৰলৈ সপ্তাহত তিনিদিন সেৱা মুকলি কৰিব ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছে।
গুৱাহাটী: ছিংগাপুৰ, বেংকক ভ্ৰমণ কৰিব বিচৰা সকলৰ বাবে সুখবৰ । ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ সেৱা । আকাশীপথৰ সংযোগ ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অহা এপ্ৰিলৰ পৰা এই সেৱা আৰম্ভ হ'ব ।
ভূটানৰ পাৰ'ৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বেংকক আৰু ছিংগাপুৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰয়েল ভূটান এয়াৰলাইনছ Druk এয়াৰে । বেংককলৈ সপ্তাহত দুদিনকৈ বিমান চলাচলৰ পুনৰ আৰম্ভ তথা ছিংগাপুৰলৈ সপ্তাহত তিনিদিন সেৱা মুকলি কৰিব । পাৰো-গুৱাহাটী-বেংকলৈ বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰে আৰু বেংকক-গুৱাহাটী-পাৰোলৈ শুকুৰবাৰ আৰু সোমবাৰে এই বিমান সেৱা উপলব্ধ হ'ব ।
আনহাতে পাৰো-গুৱাহাটী-ছিংগাপুৰ মঙলবাৰ, বুধবাৰ, শনিবাৰ আৰু ছিংগাপুৰ-গুৱাহাটী-পাৰো বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, দেওবাৰ এই সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব । ভূটান, থাইলেণ্ড আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ মাজত পৰ্যটন, চিকিৎসা, শিক্ষা তথা ব্যৱসায়িক আদান-প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এই আকাশীপথে তাহানিৰে পৰাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
বিশ্বৰ সৈতে সংযোগৰ এক অন্যতম মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত বেংককলৈ পুনৰ আৰম্ভ হোৱা এই বিমান সেৱাই অঞ্চলটোলৈ পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । লগতে ভূটানৰ যাত্ৰীসকলৰ বহিঃৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণৰ পথো অধিক প্ৰশস্ত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই সম্প্ৰসাৰণৰ সন্দৰ্ভত ড্ৰুক এয়াৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টাণ্ডি ৱাংচুকে কয়, “ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু লোক ছিংগাপুৰ, বেংককলৈ যায় । যাত্ৰীয়ে তাৰ বাবে কলকতা, দিল্লী আদি ডাঙৰ চহৰলৈ যাব লগা হয় । সেয়েহে আমি ভূটানৰ পাৰোৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ বেংকক, ছিংগাপুৰলৈ বিমান সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । ইয়াৰ জৰিয়তে সময় আৰু ধন দুয়োটা ৰাহি হ'ব । "
তেওঁ লগতে কয় ,"বেংককলৈ সপ্তাহত দুদিন আৰু ছিংগাপুৰলৈ সপ্তাহত তিনিদিন বিমান সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব । প্ৰয়োজনত আমি এই সেৱা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । সুৰক্ষা, ছিকিউৰিটি আৰু সেৱা তিনিটা এছ নীতি আমি মানি চলো । ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে সুৰক্ষা । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰো । যোৱা ৪৩ বছৰৰ পৰা আমি সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । পাৰ' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ হৈছে ১০ টা আটাইতকৈ কঠিন আৰু প্ৰত্যহ্বানমূলক বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত এটা ।"
মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টাণ্ডি ৱাংচুকে কয়, " বিগত ৪৩ বছৰ আমাৰ সুৰক্ষা ৰেকৰ্ড অতি ভাল । পৰ্যটনৰ বিকাশ, ব্যৱসায়িক তথা শৈক্ষিক আদান-প্ৰদান সহজসাধ্য কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ সৈতে ভূটানৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এনে উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা অতি অপৰিহাৰ্য । আমি সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ লগে লগে সুৰক্ষা আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ সৰ্বোচ্চ মান অক্ষুণ্ণ ৰাখি এক বহনক্ষম আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে দায়বদ্ধ পদ্ধতিৰে কাম কৰি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।”
