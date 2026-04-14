জোনাই বিবাৰীত উলহ-মালহেৰে ৰংজালি বৈশাগু আদৰণী উৎসৱ উদযাপন
বাগৰুম্বা নৃত্যত ৰঙীন ডেকাপাম বিবাৰী । এশ এবিধ শাকেৰে গাহৰি, কুকুৰা মাংসৰ আঞ্জা, থলুৱা মদ, ভোজভাত খাই আনন্দ-উল্লাসেৰে ৰংজালি বৈশাগু নৃত্যত মতলীয়া সকলো ।
Published : April 14, 2026 at 6:19 PM IST
জোনাই : চিফুং, খাম, জঠা, চেৰজাৰ চেওত মতলীয়া বড়ো চিখলা। বড়ো ডেকা-গাভৰুৱে প্ৰাণভৰি প্ৰদৰ্শন কৰা বাগৰুম্বা নৃত্যত মঙলবাৰে প্ৰাণময় হৈ পৰে ডেকাপাম বিবাৰী ।
সানজাৰি নৌগৌৰ বৈশাগু আফাডৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে একাদশ বাৰ্ষিক ৰংজালি বৈশাগু আদৰণী উৎসৱ ডেকাপাম বিবাৰী এলপি স্কুল খেলপথাৰত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় । পুৱা গৰুক গা ধুওৱাৰ পাছত আদৰণী উৎসৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । ইয়াৰ পাছতে সন্মানিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ইউবিপিঅ'ৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "বাৰেৰহনীয়া সংস্কৃতিৰ মিলনভূমি অসম । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় আৰু সংমিশ্ৰণৰ ৰূপেই হ'ল আমাৰ বৰ অসম । প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাষা-সংস্কৃতি, সাজপাৰ, খাদ্য, লোকাচাৰৰ মাজত প্ৰাৰ্থক্য থাকিলেও সাতামপুৰুষীয়া ঐক্য আৰু সংহতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি আধুনিক অসমে বিশ্ব দৰবাৰত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰূপে নিজকে পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
তেওঁ লগতে বৈচিত্ৰ্যময় অসমত বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুৱেই ঐক্য-সংহতিৰ যোগসূত্ৰ হিচাপে সকলোকে একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি ৰাখিছে বুলি মত ব্যক্ত কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বড়োসকলে সংক্ৰান্তিৰ দিনটোক মসৌ দোমাহী বুলি কয় আৰু চ'ত মাহৰ শেষৰ দিনা গৰু পূজাৰে বৈশাগু উৎসৱৰ আৰম্ভণি কৰা হয় । প্ৰকৃতিৰ উৎসৱ ৰংজালি বৈশাগুত বড়ো চিখলাসকলে প্ৰকৃতিৰ মাজতে উপলব্ধ সেউজীয়া, হালধীয়া ৰঙৰ দখনা, সেউজীয়া, ৰঙা ৰঙৰ জুমব্ৰা পৰিধান কৰে বুলি ভাষণ প্ৰসংগত কয় । লগতে যুৱপ্ৰজন্মই মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি জাতিৰ স্বকীয়তা অটুট ৰাখিবলৈ নিজকে সংস্কৃতিৱান হিচাপে গঢ় দিয়া উচিত বুলি বক্তব্য আগবঢ়ায় ।
অনুষ্ঠানত নিৰ্দিষ্ট বক্তা, চিমেন চাপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডঃ ৰুণু গগৈয়ে কয়, "স্বকীয় চহকী পৰম্পৰা, কলা-কৃষ্টি, সংস্কৃতিসমূহৰ উদ্ধাৰ, চৰ্চা, সংৰক্ষণ তথা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিলেহে জাতিৰ পৰিচয় অক্ষুণ্ণ থাকিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰংজালি বৈশাগু হৈছে বড়োসকলৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ আৰু সংস্কৃতিৰ ধ্বজাবাহক । স্বকীয় কলা-সংস্কৃতি উদ্ধাৰ আৰু পালনৰ সমান্তৰালভাৱে উন্নত জীৱন-জীৱিকাৰ বাবে নতুন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আৰু দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব ।"
অনুষ্ঠানত বিশেষ সন্মানিত অতিথি হিচাপে বিকেডব্লিউএচিৰ প্ৰধান মিহিনিশ্বৰ বসুমতাৰী, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদিকা সৌৰ্জিলা ওৱাৰী, প্ৰাক্তন এমএচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মলেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, বিটিএডিৰ বাহিৰৰ প্ৰাক্তন বিএলটি কল্যাণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিষ্টিৰাম নাৰ্জাৰী, বিটিএডিৰ বাহিৰৰ আত্মসমৰ্পণকাৰী এনডিএফবি কল্যাণ পৰিষদৰ সভাপতি ধৰ্মেশ্বৰ বসুমতাৰী, জহৌলাও নীলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আৰু সানজাৰাং লক্ষেশ্বৰ ব্ৰহ্ম বঁটাপ্ৰাপক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, ধেমাজি জিলা পৰিষদৰ সদস্যা শোভাৰাণী বসুমতাৰী, এবছু, ইউবিপিঅ', আবৌফ, বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো হাৰিমু আফাড, ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতি, বাথৌ মহাসভাৰ ধেমাজি জিলা আৰু চিমেন আঞ্চলিক সমিতিৰ বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে।
অনুষ্ঠানত এশ এবিধ শাকৰ সৈতে গাহৰি, কুকুৰা মাংসৰ আঞ্জা, থলুৱা মদ, ভোজভাত খাই আনন্দ-উল্লাসেৰে ৰংজালি বৈশাগু নৃত্যত অংশগ্ৰহণেৰে ৰংজালি বৈশাগু আদৰণী উৎসৱ উদযাপন কৰে ।