তেজপুৰ জিলা পুথিভঁৰালত ৰংজালী বৈশাগু, ৭৭ বছৰীয়া বৃদ্ধয়ো নাচিলে বৈশাগু

তেজপুৰত ৰংজালী বৈশাগুৰ সমন্বয়ৰ বাণী । ৭৭ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ বৈশাগু নৃত্যই কাঢ়িলে সকলোৰে দৃষ্টি, দাঙি ধৰিলে ভাতৃত্ববোধৰ অনন্য নিদৰ্শন ।

Rongjali Baisagu organized for two days at Tezpur District Library
তেজপুৰত ৰংজালী বৈশাগুৰ সমন্বয়ৰ বাণী (ETV Bharat Assam)
Published : May 13, 2026 at 3:55 PM IST

তেজপুৰ: তেজপুৰ জিলা পুথভঁৰালত দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত ‘ৰংজালী বৈশাগু’ উৎসৱত জনগোষ্ঠীয় নৃত্য-গীতৰ মনোমোহা পৰিৱেশনে সকলোকে মুগ্ধ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ বৈশাগু যে এক সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ উৎসৱ, সেয়া পুনৰ প্ৰতিপন্ন হ’ল তেজপুৰত ।

তেজপুৰ বড়ো-কছাৰী কল্যাণ সমিতিয়ে বাৰ্লুংবুথুৰ মাল্টিপাৰপাচ ছ’চাইটিৰ সহযোগত তেজপুৰ জিলা পুথিভঁৰালত আয়োজন কৰা এই উৎসৱত জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম-ভাষা নিৰ্বিশেষে বহু লোক সমবেত হৈ ভাতৃত্ববোধেৰে উৎসৱ উপভোগ কৰে । বিশেষকৈ সামৰণি অনুষ্ঠানত শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৭৭ বছৰীয়া বৃদ্ধলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰা দলীয় বৈশাগু নৃত্যই উপস্থিত দৰ্শকক অভিভূত কৰি তোলে । ঘোঁৰামাৰী বৈশাগু নৃত্য দলে, যাৰ অধিকাংশ সদস্যই ৬০ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তি, মুগ্ধকৰ পৰিৱেশনেৰে দলীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

পঞ্চমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই উৎসৱৰ মুকলি মঞ্চত সমাজকল্যাণমূলক অৱদানৰ বাবে শচিন ৰামছিয়াৰী, লক্ষেশ্বৰী বড়ো, নগেন চন্দ্ৰ বড়ো, পদ্মকান্ত বড়ো আৰু উত্তম চন্দ্ৰ গয়াৰীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

ছ’চাইটিৰ বিষয়ববীয়া মণেশ্বৰ বড়ো, মিনুমা বড়ো, বিশ্বজিৎ বড়ো, শম্ভুৰাম বড়ো আৰু চিত্ৰমণি বড়োৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত বাণ থিয়েটাৰৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট গীতিকাৰ-সুৰকাৰ বংকিম শৰ্মাই জনগোষ্ঠীয় ঐক্য আৰু ভাতৃত্ববোধৰ গুৰুত্ব ব্যাখ্যা কৰি কয় যে ভাষা আৰু সংস্কৃতিয়ে এটা জাতিৰ পৰিপক্কতা প্ৰতিফলিত কৰে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, পাৰস্পৰিক চেনেহ আৰু সম্প্ৰীতিৰ মাজতেই মানৱপ্ৰেমৰ সঠিক প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশ পায় ।

এই অনুষ্ঠানতে তেজপুৰত বসবাস কৰা বড়ো পৰিয়ালসমূহক একত্ৰিত কৰি সমিতিৰ সম্পাদিকা মিনুমা বড়োৱে প্ৰস্তুত কৰা এখন ফটো সম্বলিত পৰিচয় পুথি মুকলি কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জাৱ নেশ্ব'নেল বেংকৰ পৰিচালক ভৈৰৱ ডেকাই । অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়ায় বাণ থিয়েটাৰৰ সভাপতি বংকিম শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক জিতুমণি দেৱচৌধুৰী, তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ৰূপালী বসুমতাৰী আৰু ৰবীন নাজাৰ্ৰীয়ে ।

দাঙি ধৰিলে ভাতৃত্ববোধৰ অনন্য নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

নিশা অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠানত শিল্পী মনচুন বড়োৱে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘মায়াবিনী...’ আৰু ‘মাজুলীতে এজনী ছোৱালীয়ে...’ পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে শিল্পী ৰুমৈৰাণী ব্ৰহ্মই গীত পৰিৱেশন কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ১১ মে’ত অনুষ্ঠিত দলীয় বৈশাগু নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত চপাগুৰি উন্নয়ন কমিটি বৈশাগু দলে প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । বঁটাবাৰী ত্ৰিনয়না বৈশাগু হাঞ্জা দলে দ্বিতীয় আৰু বান্দৰমাৰী বৈশাগু দলৰ লগতে ঘোঁৰামাৰী টুপুকীঝাৰ বৈশাগু দলে যৌথভাৱে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ।

৭৭ বছৰীয়া বৃদ্ধয়ো নাচিলে বৈশাগু (ETV Bharat Assam)

একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত বিনীতা বড়োৱে প্ৰথম, দিব্যা দৈমাৰীয়ে দ্বিতীয় আৰু নিকিতা স্বৰ্গীয়াৰীয়ে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । প্ৰয়াত যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা বিশিষ্ট বড়ো লেখক ৰবীন নাজাৰ্ৰীয়ে মুকলি সভাৰ শুভাৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে উত্তম চন্দ্ৰ গয়াৰীয়ে বাথৌ ধৰ্মৰ ‘আৰচ’ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত স্থানীয় আৰু উদীয়মান বহু শিল্পীয়ে গীত-নৃত্য পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানটোক অধিক জীপাল কৰি তোলে ।

