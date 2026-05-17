কিতাপ-বহীৰ পৰিৱৰ্তে পিঠা-লাডু-জলপান লৈ বহিল শিক্ষাগুৰুসকল

অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰকাৰ স্বাৰ্থত নামিছে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল । প্ৰায় ৬০০ খন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকল পিঠা-লাডু-জলপানৰ মেলাত বহিছে ৷

পিঠা-লাডু-জলপানৰ মেলা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 4:00 PM IST

গোলাঘাট : এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত একাংশ গোলাঘাটত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক দেখা গ’ল ৷ কিতাপ-বহীৰ পৰিৱৰ্তী ৰাইজ তথা শিক্ষাৰ্থীৰ আগত শিক্ষাগুৰুসকল বহিল পিঠা-লাড়ু-জলপান ইত্যাদি লৈ ৷ জানি আচৰিত হ’ব, এজন বা দুই-তিনিজন শিক্ষাগুৰু নহয়, প্ৰায় ৬০০ খন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকলক এই ৰূপত দেখা গ’ল ৷

আচলতে, শিক্ষা বিভাগে বিহুক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷ এই ব্যৱস্থাৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিহুৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে গোলাঘাট পূব শিক্ষাখণ্ডৰ উদ্যোগত এক সাংস্কৃতিক সমাৰোহ ৰঙালী ২০২৬ আয়োজন কৰা হয় ৷ পূব শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ৬০০ বিদ্যালয়ে এই পিঠা-পনা আৰু গামোচা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

এই সম্পৰ্কে শিক্ষয়িত্ৰী কুমকুম চাংমাইয়ে কয়, ‘‘পাঠ্যক্ৰমত বিহুক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যাৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত কৰাবলৈ এই পদক্ষেপ লৈছো ৷ আমাৰ সাজপাৰ, পৰম্পৰাগ, গামোচা আদি প্ৰদৰ্শনীমূলক প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছো ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিহুক যাতে ঐশ্বিক বিষয় হিচাপে অধ্যয়ন কৰিব পৰা, তাৰ বাবে পূব শিক্ষাখণ্ডই এই প্ৰদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো ।’’

গোলাঘাট পূব শিক্ষাখণ্ডৰ উদ্যোগত এক সাংস্কৃতিক সমাৰোহ ৰঙালী ২০২৬ আয়োজন

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠা এৰি এই বিহু তলিত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা-পনা আৰু গামোচা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ মোৰ বিশ্বাস ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা এক বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ যাব ।’’

কিতাপ-বহীৰ পৰিৱৰ্তে পিঠা-লাডু-জলপান লৈ বহিল শিক্ষাগুৰুসকল

আন এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘অসমীয়াৰ ঐতিহ্য সংস্কৃতিক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকী কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে গোলাঘাট পূব শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৬০০ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ আজি এই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ ৰঙালী ২০২৬ অনুষ্ঠিত কৰিছো । এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছো, যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সাংস্কৃতিক বিকাশৰ লগতে অসমীয়া গাঁৱলীয়া চহা জীৱনৰ ঐতিহ্যৰ লগত পৰিচিত হ'ব পাৰে ৷’’

কিতাপ-বহীৰ পৰিৱৰ্তে পিঠা-লাডু-জলপান লৈ বহিল শিক্ষাগুৰুসকল

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক ৰঙালী সমাৰোহ ২০২৬ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে হাইস্কুল শিক্ষক সন্থা গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰাঞ্জল প্ৰদীপ শৰ্মাই ৷ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ গোলাঘাট মহকুমাৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ গগৈয়ে ৷

উক্ত অনুষ্ঠানত নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ পাছতে বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মাজত খেল-ধেমালি, পৰম্পৰাগত পিঠা-পনা আৰু গামোচা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ঢোল, পেঁপা, বিহুনাচ, বিহুনাম আদি প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

