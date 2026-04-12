মহানগৰীত আয়োজিত লাখটকীয়া বিহুসমূহৰ ধনৰ উৎস কি ?

মহানগৰীত আয়োজিত লাখটকীয়া বিহুসমূহৰ ধনৰ উৎস কি ?
মহানগৰীত লাখ লাখ টকা বাজেটৰ বিহুৰ আয়োজন । চান্দাক লৈ কি কয় ব্যৱসায়ীসকলে ?
Published : April 12, 2026 at 12:23 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন । ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি । মহানগৰীৰ পৰা গ্ৰামাঞ্চললৈকে সকলো ঠাইতে দেখা গৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । ঘৰে ঘৰে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । আনহাতে বিহু সমিতিবোৰে বিহুৰ কাৰ্যসূচী আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীও ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰু-ডাঙৰ মিলাই দুই শতাধিকতকৈ অধিক বিহু সমিতি আছে । প্ৰতিখন বিহুৱে লাখ লাখ টকা বাজেটৰ বিহুৰ আয়োজন কৰিছে । পূৱ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে ৬০ লাখ টকা বাজেটেৰে এইবেলি বিহুৰ আয়োজন কৰিছে । আনহাতে ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে প্ৰায় ৩৫ লাখ, পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে ২৪ লাখ টকা আৰু গীতানগৰ বিহু সন্মিলনীয়ে ২৫ লাখ টকা বাজেটেৰে বিহুৰ আয়োজন কৰিছে ।
পিছে এই বিহু আয়োজনৰ বাবে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ হয় ধনৰাশি ? ব্যৱসায়ী, সাধাৰণ ৰাইজৰ দান-বৰঙণি, বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপন অবিহনে যেন এনে বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱ । পিছে বৰঙণি তথা চান্দাৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰা হয় নেকি ব্যৱসায়ীসকলক ? এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰত অসমে চলোৱা এক সমীক্ষাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ী, সচেতন ব্যক্তি আৰু বিহু সমিতিৰ উদ্যোক্তাই প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "প্ৰতি বছৰে বিহুৰ সময়ত চাৰি-পাঁচখন বিহু সমিতিক বৰঙণি দিব লাগে । পূৰ্বতকৈ বৰঙণিৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে বিহুৰ সময়ত বছৰি ১০ হাজাৰতকৈ অধিক ধন ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় । তেতিয়া অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী । পূৰ্বৰ তুলনাত আমাৰ ব্যৱসায় নিম্নগামী হৈছে ।"
আনহাতে নাৰেংগী অঞ্চলত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে কয়, "আমাৰ সংস্কৃতি আমি বজাই ৰাখিব লাগিব । চান্দাক লৈ মাজেমাজে মতানৈক্য হয় যদিও, পিছত বুজা বুজি হৈ যায় । এইবাৰো চাৰি-পাঁচখন বিহু কমিটীয়ে চান্দা বিচাৰি আহিছে । বছৰত বিহুৰ বাবত ৪-১০ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত যায় । পূৰ্বতে বৰঙণি কম আছিল যদিও এতিয়া বাঢ়িছে । ১০০০-২৫০০ টকাকৈ এখন বিহু কমিটীক বৰঙণি দিব লাগে ।"
এগৰাকী সচেতন নাগৰিক কমল বৰাই কয়, "জুবিন বিহীন প্ৰথম ৰঙালী বিহু । গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিছে যদিও যিধৰণৰ উৎসৱমুখৰ হ'ব লাগিছিল তেনে হোৱা নাই । আমি চান্দা সংস্কৃতিৰ একেবাৰে বিৰোধী । কিন্তু বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে যিসকলে দান-বৰঙণি দিয়ে সেই হিচাপে ল'ব লাগে । চান্দাক লৈ বিভিন্ন সময়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হয় । সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে । যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ যি সামৰ্থ সেই হিচাপে দান-বৰঙণি আগবঢ়াব লাগে ।"
তেওঁ লগতে বিহু উদযাপন সমিতিসকলক অনুৰোধ জনাই কয়, "অসমৰ যি সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে । সেয়েহে কোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা জোৰ-জুলুম কৈ বৰঙণি সংগ্ৰহ যাতে নকৰে আৰু চান্দাৰ নামত যাতে অপ-সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি নকৰে ।"
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত পূৱ-গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদকে কয়, "চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ ৬৫ সংখ্যক বিহু সমাৰোহৰ চান্দমাৰি খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে । ৬০ লাখ টকাতকৈ অধিক বাজেটেৰে বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান যিহেতু ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰ লগতে আমাৰ সদস্য সকলে বৰঙণি আগবঢ়ায় । তদুপৰি আমি বিজ্ঞাপনৰ পৰাও কিছু ধন লাভ কৰো ।"