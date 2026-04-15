প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অবিহনেই বিহালীত ৰঙালী বিহু উদযাপন
পহিলা ব'হাগত উখল-মাখল ৰাজ্য । বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদযাপন ৰঙালী বিহু ।
Published : April 15, 2026 at 7:27 PM IST
বিহালী: আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন । আজি পহিলা ব'হাগ । পহিলা ব'হাগৰ দিনটো মানুহ বিহু হিচাপে পালন কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে । গৰু বিহুৰ পিছদিনা উদযাপন কৰা হয় মানুহ বিহু । ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ পাৰভঙা আনন্দ-উচাহ । প্ৰতিকূল বতৰ তথা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীনতাৰ দুখৰ মাজতো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে হেঁপাহৰ বিহুটি ।
আপোনজনক আগবঢ়াইছে হেঁপাহৰ বিহুৱান । কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা লৈছে আশীৰ্বাদ । পহিলা ব'হাগৰ দিনাই ৰাজ্যৰ নামঘৰ, মন্দিৰসমূহত দেখা যায় ব্যাপক ভিৰ । ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাই উঠে অসমভূমি । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বিহালী সমষ্টিৰ চুকে-কোণে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু ।
বিহালী সমষ্টিৰ ৰাংছালী সুৰজমুখী সংঘৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় ৪২সংখ্যক ৰঙালী বিহু । বিহুৰ প্ৰথম দিনা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ভৱানন্দ হাজৰিকাই । ৰাংছালী চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, ভাগৱত ভ্ৰমণ সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি পুনৰ ৰাংছালীত সামৰণি পৰে ।
বিহুটি উদযাপন সন্দৰ্ভত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ভৱানন্দ হাজৰিকাই কয়,"এইবাৰ জুবিনবিহীন ব'হাগ বিহু, গতিকে আমাৰ মন সেমেকা সেমেকা । কিন্তু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি আমাৰ মানুহৰ বিহুৰ লগতে ব'হাগ বিহু পালন কৰা হৈছে ।"
ইফালে বহাগৰ প্ৰথমটো দিনতে কঁকাল ঘূৰাই বিহু নাচিলে দক্ষিণ বিহালী ৰঙালী বিহু সন্মিলন সদস্য-সদস্যাসকলে । প্ৰথম দিনটোতে আইতাসকলে বিহুনাম গাই কঁকাল ঘূৰাই নাচি আনন্দ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । লগতে দক্ষিণ বিহালী ৫৭ সংখ্যক উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মধু কুমাৰ দাসে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ব'হাগ বিহু উদযাপন কৰাটো বৰ কঠিন, বৰ দুখ-বেদনাৰ মাজেৰে উদযাপন কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ।