প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অবিহনেই বিহালীত ৰঙালী বিহু উদযাপন

পহিলা ব'হাগত উখল-মাখল ৰাজ্য । বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদযাপন ৰঙালী বিহু ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 7:27 PM IST

বিহালী: আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন । আজি পহিলা ব'হাগ । পহিলা ব'হাগৰ দিনটো মানুহ বিহু হিচাপে পালন কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে । গৰু বিহুৰ পিছদিনা উদযাপন কৰা হয় মানুহ বিহু । ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ পাৰভঙা আনন্দ-উচাহ । প্ৰতিকূল বতৰ তথা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীনতাৰ দুখৰ মাজতো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে হেঁপাহৰ বিহুটি ।

আপোনজনক আগবঢ়াইছে হেঁপাহৰ বিহুৱান । কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা লৈছে আশীৰ্বাদ । পহিলা ব'হাগৰ দিনাই ৰাজ্যৰ নামঘৰ, মন্দিৰসমূহত দেখা যায় ব্যাপক ভিৰ । ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাই উঠে অসমভূমি । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বিহালী সমষ্টিৰ চুকে-কোণে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু ।

বিহালী সমষ্টিৰ ৰাংছালী সুৰজমুখী সংঘৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় ৪২সংখ্যক ৰঙালী বিহু । বিহুৰ প্ৰথম দিনা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ভৱানন্দ হাজৰিকাই । ৰাংছালী চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, ভাগৱত ভ্ৰমণ সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি পুনৰ ৰাংছালীত সামৰণি পৰে ।

বিহুটি উদযাপন সন্দৰ্ভত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ভৱানন্দ হাজৰিকাই কয়,"এইবাৰ জুবিনবিহীন ব'হাগ বিহু, গতিকে আমাৰ মন সেমেকা সেমেকা । কিন্তু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি আমাৰ মানুহৰ বিহুৰ লগতে ব'হাগ বিহু পালন কৰা হৈছে ।"

বিহালীত ৰঙালী বিহু উদযাপন (ETV Bharat Assam)

ইফালে বহাগৰ প্ৰথমটো দিনতে কঁকাল ঘূৰাই বিহু নাচিলে দক্ষিণ বিহালী ৰঙালী বিহু সন্মিলন সদস্য-সদস্যাসকলে । প্ৰথম দিনটোতে আইতাসকলে বিহুনাম গাই কঁকাল ঘূৰাই নাচি আনন্দ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । লগতে দক্ষিণ বিহালী ৫৭ সংখ্যক উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মধু কুমাৰ দাসে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ব'হাগ বিহু উদযাপন কৰাটো বৰ কঠিন, বৰ দুখ-বেদনাৰ মাজেৰে উদযাপন কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ।

