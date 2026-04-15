ঢোলৰ গুমগুমনিত কঁপিল পূব-মৰিগাঁও নগৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন
পূব-মৰিগাঁও নগৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভ । চাৰিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন ।
Published : April 15, 2026 at 8:49 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ । ঢোলৰ গুমগুমনিয়ে কঁপাইছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ । এতিয়া ৰঙালীৰ ৰঙেৰে বিলীন। তেনে সময়তে পূব মৰিগাঁও নগৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনিয়ে এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে । অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ এক অত্যন্ত গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায় হৈছে ৫০ বছৰীয়া এই পূব মৰিগাঁও নগৰ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু ।
কেৱল বিহু উদযাপনকে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ মৰিগাঁও অঞ্চলৰ জাতীয় চেতনা আৰু ঐক্যক প্ৰতিফলিত কৰে এই অনুষ্ঠানটোৱে । সোণালী জয়ন্তীৰ ঐতিহাসিক পটভূমি, যিকোনো অনুষ্ঠানৰ ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাটো এক বিৰল কৃতিত্ব । ১৯৭০ৰ চনত আৰম্ভ হোৱা এই বিহু সন্মিলনে আধা শতিকা ধৰি মৰিগাঁও চহৰৰ পূব প্ৰান্তত লোক-সংস্কৃতিৰ চৰ্চা চলাই আহিছে । এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষটো পূৰ্বতকৈ অলপ ব্যতিক্ৰম আৰু অধিক জাকজমকতাৰে পৰিকল্পিতভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে ।
লগতে মৰিগাঁও চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ (তিৱা, বড়ো, অসমীয়া আদি) কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে 'বৰ অসম'ৰ ছবিখন ফুটি উঠে । আনহাতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই উদযাপন সমিতিয়ে । লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে যোৱা ৫০ বছৰত বিভিন্ন সময়ত এই বিহুৰ সৈতে জড়িত আছিল, তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
এয়া এক আৱেগিক পুনৰ মিলনৰ মুহূৰ্ত বুলি ক'ব পাৰি । সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পিছতে আন আন কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে উদযাপন সমিতিয়ে । আনহাতে আজিৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা এই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত অহা ২৫ এপ্ৰিলত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিদ্যা সাগৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব ।