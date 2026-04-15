ঢোল-পেঁপাৰ মাতেৰে মুখৰিত খুমটাইৰ যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ
বুধবাৰে অসমবাসীয়ে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনাৰে পালন কৰিছে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু ৷
Published : April 15, 2026 at 6:17 PM IST
গোলাঘাট : বুধবাৰে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিন ৷ অসমবাসীয়ে অতি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰিছে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি ৷ সংগীতসূৰ্য ভূপেন হাজৰিকাই গানৰ মাধ্যমেৰে কৈ গৈছে "বহাগ মাথোঁ এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মাহ, অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা, গণ জীৱনৰ ই সাহ ... ৷" ৰাজ্যৰ চৌদিশে ঢোল-পেঁপাৰ মাতে ৰজনজনাইছে ৷ ঢোল-পেঁপাৰ মাতত মুখৰিত খুমটাইৰ যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ।
পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ উদ্যোগত যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত শতাধিক বিহু দল আৰু হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত উদযাপন কৰা হয় ব'হাগ বিহু ।
জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হুঁচৰি দলসমূহে বিহুৰে মুখৰ কৰি তোলে যোগীবাৰী বিলৰ বাকৰি । ইফালে সপৰিয়ালে ৰাইজৰ লগত হুঁচৰি উপভোগ কৰে বিধায়ক শইকীয়াই ।
বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ সমাগমেৰে লোকাৰণ্য হৈ পৰে যোগীবাৰী বিলৰ পাৰ । এই সম্পৰ্কে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কয়, "প্ৰতিবছৰে মোৰ বাসগৃহত বিহু উদযাপন কৰো ৷ কিন্তু এইবাৰ মোৰ বাসগৃহৰ সলনি যোগীবাৰী বিলৰ পাৰত বিহু স্থানান্তৰিত কৰিছো ৷ কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ৰাইজক বিহুৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলো ৷ সেই বাবে ৰাইজৰ উপস্থিতি বেছি হৈছে । ৰাইজৰ উপস্থিতি বেছি হ'ব বুলিয়ে সলনি কৰিছো ।"
উল্লেখ্য যে, এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে খুমটাইক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে বিধায়ক শইকীয়াই । বিশেষকৈ খুমটাই সমষ্টিক গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ দিনে-নিশাই তেওঁ কাম কৰি আহিছে ।
ইতিমধ্যে খুমটাই সমষ্টিৰ মেলামৰা চাহ গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্প, যোগীবাৰী গ্ৰাম্য পৰ্যটন প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ লগতে সেউজীয়া খুমটাই আৰু পৰিস্কাৰ খুমটাই বাবে কাম কৰি আহিছে শইকীয়াই ।