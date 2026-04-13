ৰঙালীৰ আনন্দ : এহেজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বিহুনাচত মুখৰিত নগাঁৱৰ খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলৰ প্ৰাংগন

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে বিহু নাচিলে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মায়ো ।

Rongali Bihu celebrates in Nagaon Christ Jyoti School
বিহুনাচত মুখৰিত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় চৌহদ (ETV Bharat Assam)
Published : April 13, 2026 at 4:44 PM IST

নগাঁও : চাওঁতে চাওঁতে আকৌ আহি পালেহি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি । আজি বিহুৰ উৰুকা ৷ ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশ উখল মাখল ৷ কাৰো যেন আহৰি নাই ৷ প্ৰিয় মুগাৰ সাজযোৰ গাত মেৰিয়াই তৎ নাইকীয়া হৈছে বিহুৱা-নাচনীৰ ৷

এনে সময়তে নগাঁৱৰ এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তো আয়োজন ৰঙালী বিহুৰ । সোমবাৰে নগাঁৱৰ খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলত উদযাপন কৰা হয় অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি ।

এক হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিহুগীত, নাচত মুখৰিত হৈ পৰে নগাঁৱৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুল চৌহদ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰম্পৰাগত অসমীয়া সাজেৰে সজ্জিত হৈ বিহুনাচ পৰিৱেশন কৰে । বিহুৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহৰ সৈতে একেলগে নাচি উঠা সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উৎসাহ-উদ্দীপনাই সমগ্ৰ বিদ্যালয় চৌহদত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে ।

অৱশ্যে নগাঁও খ্ৰীষ্টজ্যোতি স্কুলৰ বিহু অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ আগতে কোকিলকণ্ঠী গায়িকা আশা ভোছলেলৈ এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ৷ তাৰ পাছতে বিহুৰ নাচ-গানত মতলীয়া হৈ পৰে উপস্থিত সকলো ৷

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হুঁচৰি, মুকলি বিহু পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাৱকক মুগ্ধ কৰে । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে বিহুনাচত একেলগে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানক অধিক জীপাল কৰি তোলে ।

নগাঁৱৰ খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত বিহু অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে বিহু নাচিলে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মায়ো । পৰম্পৰাগত সাজত বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

এই অনুষ্ঠানে কেৱল ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰাই নহয়, ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তো অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি গভীৰ সন্মান আৰু সচেতনতা প্ৰকাশ কৰে, তাৰে এক উদাহণ দাঙি ধৰে । খ্ৰীষ্টজ্যোতি হাইস্কুলৰ এনে উদ্যোগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজৰ মাতৃভাষা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত ৰাখিবলৈ সহায় কৰিব বুলি অভিভাৱকসকলে মতপোষণ কৰে ।

