সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত 'বৈহাগৰ দোমাহী' পালন
নিত্য় নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল গণনা ।
Published : April 15, 2026 at 12:14 PM IST
বৰপেটা: অসমৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে জিলাখনৰ অন্যান্য সত্ৰসমূহত সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া নীতি নিয়মৰ মাজেৰে মঙলবাৰৰ পৰা উদযাপন কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে বৰপেটাত ব'হাগ তথা ৰঙালী বিহু সম্পূৰ্ণ সত্ৰকেন্দ্ৰিক ।
বৰপেটাত এই বিহুক স্থানীয় ভাষাত 'বৈহাগৰ দোমাহী' বুলি কোৱা হয় । বুধবাৰে সত্ৰবাসীয়ে বিহু তথা বৰদোমাহী পালন কৰে । বৰপেটাত চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা সাতদিন জুৰি পালন কৰা বৈহাগৰ দোমাহীৰ আজি পহিলা বহাগৰ দিনটোত সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ ভক্তপ্ৰাণ লোকসকল আহি সত্ৰত ভিৰ কৰে ৷ বৰ দোমাহী উপলক্ষে সত্ৰত পুৱা নাম প্ৰসংগৰ পিচত গায়ন-বায়নে গুৰুঘাট বজায় ৷ হৰিনামৰ অমিয়া সুৰ, গায়ন-বায়নৰ ভক্তিভাৱপূৰ্ণ খোলৰ চেও আৰু ভক্তিৰ ৰসত বুৰ গৈছে বৰপেটা সত্ৰ চৌহদ ৷
পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত সত্ৰত আঠু লৈ গুৰু দুজনাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা কৰে ভক্তসকলে ৷ পুৱাৰ প্ৰসংগৰ পিচতে বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল গণনা আৰম্ভ হ'ব ৷ সত্ৰৰ দৈৱজ্ঞেই কৰা বৰ্ষফল গণনা শুনিবলৈ আজি সত্ৰখনত সমবেত হ'ব বৰপেটাৰ প্ৰতিজন লোক ৷ সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত প্ৰথমতে বৰ্ষফল গণনাৰ পিচতেই সত্ৰৰ মঠৰ চোতাল আৰু আইসকলে প্ৰসঙ্গ কৰা কাঠিত পাঠ কৰা হ'ব বৰ্ষফল গণনা ৷
বৰপেটা সত্ৰত পালিত বৈহাগৰ দোমাহী সম্পৰ্কে সত্ৰখনৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "ব'হাগ বিহুক বৰপেটাত বৈহাগৰ দোমাহী বুলি কয় ৷ ব'হাগৰ দোমাহীটো সাত দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় ৷ আজি নিত্য় নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল গণনা কৰা হয় ৷ এই বৰ্ষফল গণনা অনুসৰি জ্যোতিষ মতে শুভ-অশুভ, ভাল-বেয়া সকলো দিশ সামৰি লোৱা হয় ৷ বৰপেটা সত্ৰত বৰ্ষফল তিনি ঠাইত গণনা কৰা হয় ৷ প্ৰথমতে কীৰ্তন ঘৰৰ ভিতৰত গুৰু আসনৰ পিছ পিনে, তাৰ পিছত মঠৰ চোতালত আৰু আইসকলৰ কাঠিত গণনা কৰা হয় ৷ সাত ব'হাগত সত্ৰৰ দালানৰ সন্মুখত থুল তিনি হাটীৰ ভকতসকলৰ থিয় নামেৰে পালিত বৈহাগৰ দোমাহীৰ সামৰণি পৰিব ৷"
