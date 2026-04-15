আজি মানুহ বিহু; বছৰটোৰ কুশল কামনাৰে জ্যেষ্ঠজনে দিব আশীৰ্বাদ
মৰমৰ দীঘেৰে আৰু চেনেহৰ বাণীৰে বোৱা বিহুৱানখনি দিবলৈ হৈছে সাজু ।
Published : April 15, 2026 at 8:02 AM IST
গুৱাহাটী : আজি মানুহ বিহু । অসমীয়াৰ জাতীয় স্বাভিমানৰ এই উৎসৱক লৈ ৰাজ্য়জুৰি উখল-মাখল পৰিৱেশ । চৌদিশে ঢোল, পেঁপাৰ শব্দত প্ৰাণৱন্ত হৈ পৰিছে ধৰিত্ৰী । বসন্তৰ বতৰা লৈ আৰম্ভ হোৱা ৰঙালীতেই উৰ্বৰা হ'বলৈ যেন সাজু হৈছে ধৰিত্ৰী । সাতদিনীয়াকৈ পালন কৰা ৰঙালী বিহুৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন । পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই এই বিশেষ দিনটো 'মানুহ বিহু' হিচাপে পালন কৰা হয় ।
প্ৰথম দিনা গৰু বিহুত গো-ধনক গা ধুৱাই নতুন পঘাৰে বান্ধি গোহালিত প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ পিচৰ দিনটোত অৰ্থাৎ ৰঙালী বিহুৰ দ্বিতীয় দিনা মানুহ বিহু পালন কৰা হয় । চ'তৰ দোমাহীৰ দিনা আৰম্ভ হোৱা এই বিহু ছয় ব'হাগলৈকে পালন কৰা হয় । এই মানুহ বিহুৰ দিনা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে বিহু পালন কৰা দেখা যায় ৷ পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা কৰে । পৰিয়ালৰ জ্য়েষ্ঠসকলে কনিষ্ঠসকলক মৰম-চেনেহ যাচে । এই দিনটোতেই জীয়ৰী-বোৱাৰীসকলে নিজ হাতে বোৱা বিহুৱান আপোনজনক উপহাৰ দিয়ে ।
দুপৰীয়া পৰিয়ালৰ সকলোৱে মিলি জা-জলপান, চিৰা-পিঠা আদি খায় । তদুপৰি ওচৰ চুবুৰীয়া, ইষ্ট-কুটুমেও এই বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰে । আচলতে এই দিনটোৰ পৰাই সকলোৰে বিহুৱান দিয়া আৰম্ভ হয় । মৰমৰ দীঘেৰে আৰু চেনেহৰ বাণীৰে বোৱা বিহুৱানখনি হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান । এই গামোচাৰ ভাঁজতে লুকাই থাকে সকলোৰে মৰম-আদৰ ।
আজিৰ এই দিনটোত পালন কৰা মানুহ বিহুত সকলোৱে পুৱাই স্নান কৰে । ইয়াৰ পিচত কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ সেৱা জনায় । অসমীয়া বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনত পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজনে গোটেই বছৰটো কুশলে পাৰ হ'বলৈ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পৰম্পৰা ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰাই চলি আহিছে । আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত এই পৰম্পৰাত কিছু যতি পৰিলেও গ্ৰামাঞ্চলত এই ছবিখন ব্য়তিক্ৰমী ৰূপতেই দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
