চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত সাত বিহু পালন

পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ বিহুৰ উছাহ কিছু পৰিমাণে ম্লান পৰিছে যদিও হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু পালন কৰি নিজৰ সাতামপুৰষীয়া পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে অসমীয়াই ।

চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত সাত বিহু পালন
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 7:14 PM IST

যোৰহাট : এইবাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ব'হাগৰ পৰম্পৰা আৰু উদযাপন কৰিছে ৰঙালী বিহুৰ ৰং আৰু মাদকতা । অৱশ্যে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ বিহুৰ উছাহ কিছু পৰিমাণে ম্লান পৰিছে যদিও হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু পালন কৰি নিজৰ সাতামপুৰষীয়া পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে অসমীয়াই ।

ইফালে বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰে সাত বিহুৰ দিনা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰতো পালন কৰা হয় বিহুৰ পৰম্পৰা । জাতীয় ঐক্য-সম্প্ৰীতি সুদৃঢ় কৰাৰ স্বাৰ্থত সদৌ অসম সাতবিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ (সমাজ) আৰু বিহু সুৰক্ষা সমিতি, অসমৰ সহযোগত যোৰহাটৰ ম'হবন্ধাস্থিত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উদযাপন কৰা হয় এই সাতবিহু ।

প্ৰথমতে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন, স্মৃতি তৰ্পণ কৰাৰ পিছত সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা জেং বিহুৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । লগতে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ইয়াৰ লগতে চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত জীয়াৰী-বোৱাৰী, ডেকা-গাভৰু সকলো একত্ৰিত হৈ কণী যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰি পৰম্পৰা ধৰি ৰখাত ব্ৰতী হৈ পৰে ।

ইফালে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰকাশ কৰা হয় 'সাতবিহু' নামৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ । সদৌ অসম সাতবিহু উদযাপন সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তা তথা ছেবাৰ প্ৰাক্তন সচিব কমলজ্যোতি গগৈয়ে এই সম্পৰ্কে কয়, "স্বৰ্গদেউ চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্রত আজি আমি সাতবিহু পালন কৰিলোঁ । আমি সাতবিহু পালন কৰা সাতটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল । প্ৰথমতে চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ওচৰত তৰ্পণ কৰাৰ পিছত কণী যুঁজ আৰম্ভ হয় । জেং বিহুৰ লগতে 'সাতবিহু' নামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত মিচিং, দেউৰী, কাৰ্বি, ঠেঙাল কছাৰী আদি জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীয় বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । সাতবিহু অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ সঁহাৰি আছিল অভূতপূৰ্ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সাত বিহু যোৰহাটৰ আৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটি ডাঙৰ উপাদান । সাতদিন সাতৰাতি বিহু উদযাপন কৰি ৰাইজে আচলতে তাৰপিছত কৃষিকাৰ্যত নামি পৰে । কৃষিভিত্তিক বিহুটি আচলতে ৰাইজে সাতদিনে পালন কৰিব লাগে । গতিকে সাতবিহু অন্যতকৈ ব্যতিক্ৰম যে এই বিহুৰ দিনা সকলোৱে মুগাসাজ পিন্ধি অসমীয়াৰ যিটো স্বাভিমান সেই বিহু প্ৰদৰ্শন কৰে । সাতবিহুৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল পুৰণি পৰম্পৰা ধৰি ৰখা ।"

উল্লেখ্য যে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সাতবিহুৰ পৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পাঠ্যক্ৰমত বিহুৱে স্থান লাভ কৰে ।

