ৰাজ্যবাসীক ৰঙালী বিহু-অসমীয়া নবৱৰ্ষৰ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, সোণোৱালৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'লে,"স্পন্দনশীল উৎসৱে নতুন আদৰণি, সমৃদ্ধি আৰু একতাৰ মনোভাৱক উদযাপন কৰে ৷ "

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)
Published : April 15, 2026 at 3:00 PM IST

গুৱাহাটী : ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য । বুধবাৰে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন । আজি পহিলা ব'হাগ । পহিলা ব'হাগৰ দিনটো মানুহ বিহু হিচাপে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰে । গৰু বিহুৰ পিছদিনা উদযাপন কৰা হয় মানুহ বিহু ।

ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিহুৰ পাৰভঙা আনন্দ-উছাহ । ব'হাগ বিহু আৰু অসমীয়া নবৱৰ্ষ উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি কয়,"এই স্পন্দনশীল উৎসৱে নতুন আদৰণি,সমৃদ্ধি আৰু একতাৰ মনোভাৱক উদযাপন কৰে । এই উৎসৱে অসমীয়া সংস্কৃতিক অতি সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰে,যিয়ে বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । অনাগত বৰ্ষটো সকলোৰে বাবে সফলতা,সুখ আৰু সুস্বাস্থ্য়ৰে ভৰি পৰক তাৰেই কামনা কৰিলো ।"

পহিলা ব'হাগ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ ওলগ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত লিখিছে,"আজি অসমৰ জনজীৱনৰ প্ৰাণস্পন্দন ব'হাগ বিহু তথা অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষ৷ আজিৰ এই বিশেষৰো বিশেষ দিনটিত মোৰ প্ৰাণৰ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক ওলগ, মৰম-চেনেহ যাচিলোঁ৷ আজিৰ এই শুভ দিনটিত সকলোৰে জীৱন পোহৰময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ ৷ স্বাভাৱিকতে ব'হাগৰ প্ৰথম পুৱাটিত আপোনালোক সকলোৰে আশিস বিচাৰিলোঁ ৷"

শুভেচ্ছা বাৰ্তাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়,"আজিৰ এই পৱিত্র ক্ষণত অসমৰ বৰাক-ব্ৰক্ষ্মপুত্র,পাহাৰ-ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো । অসমীয়া নতুন বছৰ ব'হাগত আমি সকলোৱে আনন্দ-ফুৰ্টিৰে আমাৰ স‍াতামপুৰুষীয়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধ আমি অটুত ৰাখো । এই উৎসৱে আমাক প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ বাতাৱৰণ প্ৰদান কৰে, কুলি-কেতেকীৰ মাতত আমি সকলোৱে এই প্ৰকৃতিৰ বাৰ্তা লাভ কৰো । ঢোল-পেঁপা-গগনা আৰু বিহুগীতৰ যোগেদি আমি সমাজখনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে অংশ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই অসমীয়া পৰম্পৰ‍াৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰে । আজি এই শুভক্ষণত মই সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছো ।"

"জ্যেষ্ঠজনৰ চৰণত মূৰ দোৱাই আশীষ বিচাৰিছো যাতে আগন্তুক দিনত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত বাবে ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব পাৰো। লগতে এই শুভ মূহুৰ্তত মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যাতে আমাৰ অসমীয়া সমাজখন সদায় সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, সৱল হৈ থাকক, শক্তিশালী হৈ থাকক আৰু এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন সকলো সময়তে মিলাপ্ৰীতিৰে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকক। পুনৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালো আৰু মংগল কামনা কৰিলো ।" এইদৰে কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্র এতিয়া অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালীৰ পাৰভঙা আনন্দ । প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিছে হেঁপাহৰ বিহুটি । আপোনজনক আগবঢ়াইছে হেঁপাহৰ বিহুৱান । কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা লৈছে আশীৰ্বাদ । পহিলা বহাগৰ দিনাই ৰাজ্যৰ মন্দিৰ সমূহত দেখা গৈছে ব্যাপক ভিৰ । ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী। ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাই গৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ।

