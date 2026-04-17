ধূপ-দ্বীপ জ্বলাই বছৰটোলৈ সামৰিলে আপোন তাঁত-শালখন, আজি তাঁত বিহু

সাত বিহুৰ অন্যতম তাঁত বিহু । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া শিপিনীয়ে পালন কৰিছে তাঁত বিহু ।

Weavers are celebrating the Taat Bihu in Khuwang
খোৱাঙৰ শিপিনীয়ে পালন কৰিছে তাঁত বিহু (ETV Bharat Assam)
Published : April 17, 2026 at 12:14 PM IST

ডিব্ৰুগড়: ব'হাগতে প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠে প্ৰকৃতি । এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন চহা অসমীয়া । প্ৰকৃতিৰ লঠঙা বিৰিখেও পুৰণি সাজ সলাইছে । কপৌ, তগৰ আদি ফুলে নানাৰঙী আস্বাদনেৰে ধৰাৰ বুকু সজাই তুলিছে । কুলি-কেতেকীয়ে আনিছে ব'হাগৰ বতৰা ।

আজি ব'হাগ বিহুৰ চতুৰ্থটো দিন । আজি তাঁত বিহু । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শিপিনীসকলে এই তাঁত বিহু অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰে । লোকবিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিৰ দিনটোত প্ৰতিজন চহা অসমীয়াই তাঁত বিহু পালন কৰিছে ।

অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজত এই বিহু অতি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশেৰে পালন কৰা হয় । গাঁৱৰ প্ৰায়বোৰ শিপিনীয়ে এই বিহুটি উদযাপন কৰে, কিয়নো শিপিনীসকলৰ এক অবিচ্ছেদ্য সম্পদ হৈছে তাঁতশালখন ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং বাঘতলী পথাৰত এনেদৰেই এই তাঁত বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে মহিলাসকলে । পুৱাতে আপোন তাঁতশালখন চাফ-চিকুণ কৰি এগচি বন্তি জ্বলাই সযতনে ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে শিপিনীসকলে ।

বছৰটোলৈ সামৰি থ'লে আপোন তাঁত-শালখন (ETV Bharat Assam)

যিহেতু বিহুৰ পিছতে খেতিত ব্যস্ত হ'ব লাগিব, সেয়ে তেওঁলোকে আপোন তাঁতশালযোৰ সযতনে ৰাখিছে বুলি মন্তব্য কৰে । বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজত এফাঁকি বিহুও জুৰিলে মহিলাসকলে । উল্লেখযোগ্য যে, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱা তাঁতশাল বৰ্তমান বাণিজ্যিকমুখী হ'ল । পূৰ্বে প্ৰতিটো অসমীয়া পৰিয়ালত একোখনকৈ তাঁতশাল আছিল যদিও এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই ।

সেয়ে বহুতৰ বাবে আজি তাঁত বিহু অপৰিচিত । তথাপিও গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ একাংশ মহিলাই তাঁতশালখন জীয়াই ৰাখি বিহুৰ পৰম্পৰা যেন ধৰি ৰাখিছে । আজিৰ দিনত বাণিজ্যিকমুখী হোৱা তাঁতশালত কাপোৰ বৈ বহু মহিলাই আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাট মুকলি কৰিছে । ফলত বহু মহিলাৰ বাবে আজি ব'হাগ বিহুৰ চতুৰ্থটো দিন অৰ্থাৎ তাঁত বিহু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

ৰক্ষা কৰিলে পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

তাঁত বিহু পালন কৰি এগৰাকী মহিলাই কয়, "ব'হাগ বিহুৰ সাত বিহুৰ ভিতৰত চাৰি নম্বৰ বিহু হ'ল তাঁত বিহু । সেয়ে আজি আমি চাকি বন্তি জ্বলাই সামৰি সুতৰি তাঁতশালখন ৰাখিছোঁ । এইবাৰ তাঁতশালত গামোচা, ৰুমাল, মেখেলা চাদৰ আৰু টঙালি আদি বৈছিলোঁ ।"

তেল-টেঙা সানি সামৰি থলে তাঁতশালখন (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱা বাবে বিহু এইবাৰ ভালদৰে নগ'ল । তথাপিও পিঠা, জলপান, সাঁজ সকলো বনোৱা হ'ল । আজি তাঁত বিহু বাবে চাকি বন্তি জ্বলাই বছৰটোৰ বাবে তাঁতশালখন সামৰি থলোঁ । তাঁত বিহুৰ পৰম্পৰা আমি অতীজৰ পৰা ধৰি ৰাখিছোঁ । গাঁৱৰ বিহুৰ পৰিৱেশ ভাললগা । ডেকা-গাভৰুৱে হুঁচৰি, জেং বিহু গোৱাৰ লগতে বোৱাৰীসকলেও বোৱাৰী বিহু মাৰিম ।"

