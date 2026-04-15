থেছপিয়ান গোষ্ঠীয়ে প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিলে নলবাৰীৰ শ্বহীদ ভৱন বাকৰি

থেছপিয়ান গোষ্ঠীয়ে প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিলে নলবাৰীৰ শ্বহীদ ভৱন বাকৰি
ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় 'নাচিব লাগিব ব'হাগ বিহু বুলি' শীৰ্ষক অনুষ্ঠান ।
Published : April 15, 2026 at 8:31 PM IST
নলবাৰী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু । আজি পহিলা ব'হাগ । পহিলা ব'হাগৰ দিনটোতেই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী অবিহনে সেমেকা মনেৰে উদযাপন কৰিছে ৰঙালী বিহু । আনবেলিৰ দৰে এইবেলিও জ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ, সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক পহিলা ব'হাগৰ দিনাই নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিহুৱান যাচি বিচাৰিলে আশিস ।
প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও পহিলা ব'হাগৰ দিনা অৰ্থাৎ বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰী শ্বহীদ ভৱনৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় 'নাচিব লাগিব ব'হাগ বিহু বুলি' শীৰ্ষক মুকলি বিহু অনুষ্ঠান । পহিলা ব'হাগৰ দিনা নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আৰু নলবাৰী নগৰ উন্নতি সভাই প্ৰতিবছৰে পালন কৰি আহিছে এই মুকলি বিহুখনি । বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা 'নাচিব লাগিব ব'হাগ বিহু বুলি' শীৰ্ষক মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠান টোৰ পাতনি মেলে শ্বহীদ ভৱন বাকৰিত ।
মুকলি বিহুখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পিছতে দিনজোৰা বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হয় বিহু নৃত্যৰ । ইয়াৰ মাজে মাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্দ্ধনা জনায় উদ্যোক্তাসকলে । শেষত আমন্ত্ৰিত অসমৰ আগশাৰীৰ বিহু নৃত্য দল, কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ লগতে, তেজপুৰ থেছপিয়ান বিহু দলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা হয় নৃত্য । য'ত থেছপিয়ান দলৰ নৃত্যই উপস্থিত ৰাইজক মোহিত কৰি তোলে ।
অসমৰ প্ৰতিভাশালী এই দলটোৰ নৃত্যত সকলোৱে তালে তালে নচাও পৰিলক্ষিত হয় । দলটোৱে ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সদৌ শেষত জাতীয় সংগীতেৰে সামৰণি মাৰে অনুষ্ঠান ।
পহিলা ব'হাগৰ এই মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে । নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই ৰাইজৰ পৰা সহায়-সহযোগ প্ৰতিবছৰে এনেদৰে পোৱাৰ কামনা কৰি সদৌ শেষত সকলোৱে মিলি বিহুগীত জুৰি এপাক নাচি ৰঙালীৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই সমূহ অসমবাসীক ।
আনহাতে কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ছাত্র সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ উপৰিও প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়,"প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন এইবাৰ প্ৰথমটো ৰঙালী বিহুত সকলোৰে মনবোৰ সেমেকা । বিষাদ ভৰা মনেৰে যদিও অসমবাসীয়ে বিহু উদযাপন কৰিছে । সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক দিশত আগুৱাই যাওক ।"
তেওঁ যিমান মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব, সকলোতে জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে । ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি ৰাইজে একো গম নাপাই, বাকী আৰু কাৰ ক্ষেত্ৰত গম পাব বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰে । ইপিনে ছাত্র সন্থাৰ উপ-সভাপতি ভৱজিৎ বেজবৰুৱাইও সকলোকে বিহুৰ ওলগ জনায় ।