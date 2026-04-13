গৰুবিহুত দীঘলতী-মাখিয়তী কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় ?

গৰুবিহুত দীঘলতী-মাখিয়তী কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় ?
গৰুক গা ধুওৱাৰ লগতে গধূলি জাগ দিয়াৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ ঘৰতে দীঘলতী-মাখিয়তী ব্যৱহাৰ হয় ।
Published : April 13, 2026 at 5:34 PM IST
ধেমাজি : দীঘলতী আৰু মাখিয়তী হৈছে অসমীয়া সমাজৰ দুবিধ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ভিদ । যি গৰুবিহুৰ পৰম্পৰাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ । বিহুৰ দিনা গৰুক গা ধুওৱাৰ সময়ত এই দীঘলতী আৰু মাখিয়তী লৈ যোৱা হয় । গৰুক কোবাই এনেদৰে গোৱা হয়-
দীঘলতীৰ দীঘল পাত, গৰু কোবাওঁ জাত জাত
মাখিয়তীৰ মাখি পাত, মাখি মাৰোঁ জাত জাত...
কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবেই নহয় এই দীঘলতী আৰু মাখিয়তী ব্যৱহাৰৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণো আছে । কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে নেকি গৰু বিহুৰ পৰম্পৰাৰ এই দীঘলতী আৰু মাখিয়তী ? যাৰ বাবে পৰজীৱীনাশক গুণেৰে সমৃদ্ধ এই দুবিধ গছ সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ধেমাজিৰ এগৰাকী লোক ঔষধি চিকিৎসকে ৷
উল্লেখ্য যে ৰঙালী বিহুৰ উৰুকাৰ পুৱাই গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিজন অসমীয়াই গৰুবিহুৰ বাবে দীঘলতী আৰু মাখিয়তী বিচাৰি ওলাই যায় । বাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনি ঘৰৰ চালত সযতনে ৰাখে ৷ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ গৰুবিহুৰ দিনা এই দীঘলতী আৰু মাখিয়তীৰে গৰুক কোবোৱাৰ লগতে সন্ধিয়া গোহালি আৰু পদূলিত জাগ দিওঁতে বা ধোঁৱা দিয়াৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আচলতে দীঘলতী আৰু মাখিয়তী গুৰুত্বপূৰ্ণ ঔষধি গুণ আছে । যাৰ বাবে বিহুৰ পৰম্পৰাৰ অংশ হিচাপে বছৰ বছৰ ধৰি অসমীয়া সমাজে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধেমাজিৰ অসম লোক ঔষধি চিকিৎসা সেৱা আশ্ৰমৰ লোক ঔষধি চিকিৎসক দেৱকান্ত কোচে কয়, "গৰুবিহু অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন এটি উৎসৱ । ইয়াৰ লগত ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে দীঘলতী আৰু মাখিয়তীৰ ৷ উৰুকাৰ দিনা আমি ইয়াক প্ৰত্যেকে সংগ্ৰহ কৰোঁ । পাছদিনা গৰুক গা ধুৱাবলৈ যায়, হাতত এডাল দীঘলতী-মাখিয়তীৰ লগতে ছাটটো লৈ যায় ৷ গৰম দিন যেতিয়া আহিব মহ-ডাহেঁ গৰুক আৰু পোহনীয়া জীৱ-জন্তুক কামোৰাৰ ফলত গোহালিত থাকিবলৈ অসুবিধা পায় ৷ সেইদিনাখনৰে পৰা পৰম্পৰা অনুসৰি আমাৰ জীৱ-জন্তুকেইটাক লালন-পালন কৰিব লাগে ৷ তেওঁলোকক মহ-ডাঁহৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব লাগে ৷"
জনবিশ্বাস অনুসৰি অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা গৰুবিহুৰ দিনা দীঘলতী আৰু মাখিয়তী পাতেৰে কোবাই মহ-ডাঁহ, মাখি, কীট-পতংগৰ পৰা পশুধনবোৰক ৰক্ষা কৰা হয় । তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ পাতত বীজাণুনাশক গুণ আছে বাবে প্ৰাকৃতিকভাৱে পশুধনবোৰক মহ-ডাঁহ আদিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ধান খেৰ, তুঁহ আৰু বিহলঙনীৰ লগত দীঘলতী-মাখিয়তীৰ পাত একেলগে জ্বলোৱা হয় ৷ ইয়াৰ ধোঁৱাই মহ-ডাঁহক খেদি পশুধনবোৰক পৰজীৱী সৃষ্ট বেমাৰ-আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷"
চিকিৎসকগৰাকীয়ে নৱপ্ৰজন্মক এই দুবিধ গছ সংৰক্ষণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "যুৱপ্ৰজন্মই ইয়াৰ সৰহকৈ খেতি কৰিলে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগো গঢ়িব পাৰিব । ইয়াৰ ধূপ বনাই বাৰমাহে গোহালিত জ্বলালে পোহনীয়া গৰু-ম'হ আদি মহ-ডাঁহৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ।"
মুঠতে দীঘলতী-মাখিয়তী কেৱল পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । বিভিন্ন ঔষধি গুণৰ বাবেও ই অসমীয়া সমাজত ব্যৱহৃত হৈ আহিছে । ইফালে গৰুবিহুৰ আগদিনা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই বাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰতো উভৈনদী হৈছে দীঘলতী আৰু মাখিয়তী ।
