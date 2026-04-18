অসমীয়া সংস্কৃতিক বিকৃত কৰাসকলক সমাজত স্থান দিব নালাগে : আছু

অসমীয়া সংস্কৃতিক বিকৃত কৰাসকলক সমাজত স্থান দিব নালাগে : আছু
গোলাঘাটৰ টেঙানিত আছুৰ মুকলি বিহু । ভকত সেৱাৰে আৰম্ভ অনুষ্ঠান ।
Published : April 18, 2026 at 6:04 PM IST
গোলাঘাট : "যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিক বিকৃত কৰিছে, তেওঁলোকক সমাজত কোনো স্থান দিব নালাগে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ । সেইমৰ্মে আমি গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় বিহুত মৰ্মিতা মিত্ৰৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছোঁ । আমি আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ বিকৃত কাৰ্যৰ সৈতে কোনো জড়িত নহ'ব ।" এই মন্তব্য গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈৰ ।
ধনশিৰি মহকুমাৰ টেঙানিত উদযাপন কৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ মুকলি বিহুত এই মন্তব্য কৰে আছু নেতাগৰাকীয়ে । একাংশ কণ্ঠশিল্পীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃত কৰি গোৱা প্ৰসংগত আছু নেতাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৪ ব'হাগত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত 'ভকত সেৱা'ৰে মুকলি বিহুৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা অনুসৰি, শতাধিক ভকতৰ উপস্থিতিত গুৰু সেৱা লৈ বিহুৰ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰা হয় । আশীৰ্বাদ আৰু ভক্তিৰসৰ মাজেৰে আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানে অঞ্চলটোত এক পবিত্ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । টেঙানি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ধনশিৰিৰ ৰাইজৰ সক্ৰিয় সহযোগত টেঙানি আঁহতগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । মুকলি বিহুত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিহু দল আৰু কৃষ্টি দলে নিজ নিজ পৰম্পৰাগত কলা প্ৰদৰ্শন কৰে । ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পদক্ষেপে নতুন প্ৰজন্মক নিজৰ শিপাৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাইছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰে ।
গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মিণ্টু গগৈয়ে মুকলি বিহু সন্দৰ্ভত কয়, "ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে ৪ ব'হাগৰ দিনটো মুকলি বিহু হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছোঁ । ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিচিত্ৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে আমাৰ যি অসমীয়া পৰম্পৰা, নৱবৰ্ষত জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ বছৰটো কুশল-মংগল কামনা কৰা-সেই পৰম্পৰাসমূহ আমি মুকলি বিহুখনত ধৰি ৰাখিছোঁ । বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাই আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে সেৱা জনাওঁ আৰু তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰোঁ যাতে জাতিটোৰ স্বাৰ্থত ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি শক্তিশালী হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ । এই মুকলি বিহুখনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ আমন্ত্ৰিত বিহু দলৰ লগতে আমাৰ জনজাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ দলসমূহকো নিমন্ত্ৰণ জনাই আমি আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তাটো আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ ।"
