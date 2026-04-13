মঙলবাৰৰ পৰা সাতবিহু, বিহুৰ বতৰত হ্ৰাস পাইছে ঢোলৰ বিক্ৰী

মঙলবাৰে গৰুবিহু, কিন্তু বিহুৰ বজাৰত ভিৰ কম গ্ৰাহকৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 4:50 PM IST

নলবাৰী : "গছে-বনে সলালে পাত, গৰু ছালে লগালে মাত ৷ আমি অসমীয়া বিহুতে যে বলীয়া, বিহু বিহু লাগিলে গাত... ৷" বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান ক্ষণ । মঙলবাৰে গৰুবিহু । কিন্তু বিহুক লৈ উচাহ নাই বজাৰসমূহত । নলবাৰীৰ বজাৰতো সেৰেঙা পৰিৱেশ । সমান্তৰাল ভাবে বাদ্যযন্ত্ৰৰ বজাৰতো নাই ভিৰ । জুবিন গাৰ্গ বিহীন এইবাৰ অসমীয়াৰ প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱাৰ যেন প্ৰভাৱ পৰিছে ৰঙালীৰ বজাৰত ।

পূৰ্বে এইখিনি সময়ত মূৰ দাঙি চাবলৈ আহৰি নাছিল ঢোল, পেপা, গগণা প্ৰস্তুত কৰা লোকসকলৰ । কিন্তু এইবাৰ সকলো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াই গ্ৰাহকলৈ অপেক্ষাৰত ব্যৱসায়ীসকল । দুই এজন গ্ৰাহকে ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে যদিও দৰদাম নিমিলাত বিমোৰত পৰিছে বিক্ৰেতাসকল ।

এই সম্পৰ্কে নলবাৰী চহৰৰ বৰুৱা ৰোডৰ নিউ তবলা হাউচ নামৰ ব্যৱসায়ী জ্যোতিষ দাসে কয়, "আজো ককাৰ দিনৰে এই ব্যৱসায় ৷ বৰ্তমান এই বৃত্তিত নিয়োজিত দুই ভাতৃ ৷ বৰপেটাৰ পৰা কঠাল গছৰ কুন্দা, হাজো, আদাবাৰীৰ পৰা আহিছে ঢোল প্ৰস্তুত কৰাৰ কেচামাল সমূহ । কিন্তু ঢোল বিক্ৰী নোহোৱাত কিছু চিন্তিত হৈ পৰিছো । তথাপিও আশাবাদী বিক্ৰী হ'ব বুলি ।"

তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীন বিহু অকল্পনীয় আছিল ৷ আনফালে নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ । নিৰ্বাচনৰ দিন শেষ হোৱা মাত্ৰ ৪ টা দিন হৈছে ৷ সীমিত সময়ৰ বাবে বজাৰত গ্ৰাহক সেৰেঙা । পূৰ্বতে পাইকাৰী অৰ্ডাৰ যথেষ্ট পাইছিল যদিও এইবাৰ নলবাৰী, গুৱাহাটীৰ লগতে দুই এঠাইতহে অৰ্ডাৰ পাইছে ।"

উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী চহৰৰ বৰুৱা ৰোডৰ নিউ তবলা হাউচৰ দুই ভাতৃয়ে মিলি এজন কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত তেওলোকে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ আছে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঢোল প্ৰস্তুত কৰাত ৷

