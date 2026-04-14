ঐতিহাসিক চাৰণ বিলৰ পাৰত গৰু বিহু পালন কৰিলে মৰিগাঁৱৰ ঔজাৰিবাসীয়ে

ঐতিহাসিক চাৰণ বিলৰ পাৰত গৰু বিহু পালন কৰিলে মৰিগাঁৱৰ ঔজাৰিবাসীয়ে
মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ চৌদিশে উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ নোৱাই-ধুৱাই গো-ধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিলে গৃহস্থই ৷
Published : April 14, 2026 at 8:00 PM IST
মৰিগাঁও : মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ চৌদিশে পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ পুৱাতে গো-ধনক মাহ, হালধি সানি নোৱাই ধুৱাই বছৰটোৰ বাবে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰাৰ লগতে শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে গৃহস্থই প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷
ৰাজ্যৰ অন্যান্য স্থানৰ দৰে মৰিগাঁৱৰ ঔজাৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ঐতিহাসিক চাৰণ বিলৰ পাৰত ৰাজহুৱাকৈ পালন কৰিলে গৰু বিহু ৷ পুৱাই সমূহীয়াভাবে গৰুক গা-ধুৱাই শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিলে গৃহস্থই ৷
উল্লেখ্য যে, ঔজাৰিৰ অসমীয়া আৰু বঙালী উভয় সম্প্ৰদায়ৰ কৃষিজীৱি লোকসকলে একত্ৰিত হৈ নিজৰ নিজৰ গো-ধনসমূহ চাৰণ বিলৰ পাৰলৈ লৈ আহে । ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মিলি মাহ-হালধিৰে গৰুসমূহক নোৱাই-ধুৱাই তোলে ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি, বিলৰ পানীত গৰুসমূহক গা ধুৱাই গৰুৰ গালৈ "লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা, মাৰে সৰু বাপেৰ সৰু, তই হবি বৰ বৰ গৰু" আদি গাই গো-ধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে গৃহস্থই ৷ পুৱাৰ ভাগতে কণ কণ শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে গৰুক সেৱা কৰে ৷
স্থানীয় লোকে কয়, "প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ঐতিহাসিক চাৰণ বিলৰ পাৰত ৰাজহুৱাকৈ পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু ৷ সকলোৱে সমিলমিলেৰে নিজৰ গোধনক মাহ-হালধি সানি নোৱাই-ধুৱাই সাত বিহুৰ প্ৰথমটো দিন পালন কৰিছো ৷ অসমীয়া চহা সমাজৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে গো-ধন ৷ কৃষিজীৱি ৰাইজে পশুধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে গৰু বিহুৰ দিনাই ৷ সন্ধিয়ালৈ নতুন পঘা পিন্ধোৱা হ'ব গৰুক ৷ মাখিয়তী পাতেৰে গোহালীত জাগ দিয়া হ'ব ৷ 'মাখিয়তীৰ মাখি পাত, মাখি মাৰো জাক জাক' গীত গাই গৰুৰ গাৰ পৰা মহ-মাখি খেদা হয় ৷"
