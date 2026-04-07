নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি

নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি
কঠীয়াতলীত বিহু কৰ্মশালাত ব্যস্ত কণ কণ শিশুৰ পৰা ডেকা-গাভৰু ৷
Published : April 7, 2026 at 7:56 PM IST
বঢ়মপুৰ: অসমীয়া জাতিৰ আয়ুসৰেখা বাপতি সাহোন ব'হাগ বিহুলৈ মাজত প্ৰায় ৭ দিন ৷ নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেকা-গাভৰু ৷
ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাই উঠিছে বঢ়মপুৰৰ কঠীয়াতলী ৷ দেওবাৰৰ পৰা নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে দহদিনীয়া বিহু কৰ্মশালা ৷ কঠীয়াতলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু মৃদংগ নৃত্যাংগন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা ৷
ব'হাগ মানে জুবিন, কিন্তু এইবাৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ অবিহনে ৰাইজে পাতিব লাগিব বিহু ৷ এই সন্দৰ্ভত মৃদংগ নৃত্যাংগন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা নিজৰা ডেকা বৰাই কয়,"জুবিনদা অবিহনে বিহু আয়োজন কৰাটো খুব কঠিন কাম ৷ জুবিন নাই কাৰণে দুখ লাগিছে ৷ জুৱিনদাৰ কাৰণে মনবোৰ সেমেকা ৷ জুবিনদা নোহোৱাকৈ আচলতে বিহু ভাবিবই নোৱাৰি ৷ পূৰ্বৰ দৰে জাকজমকতা নাথাকিব যদিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপকাৰ হোৱাকৈ বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে ৷"
নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কয়, "কঠীয়াতলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু মৃদংগ নৃত্যাংগন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে ৷ আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে আমি এই বিহুভাগ আয়োজনৰ কৰিছো ৷ তেখেতৰ অবিহনে আমি এই অনুষ্ঠানভাগ পাতিব পৰা অৱস্থাত নাই যদিও কণ কণ শিশুসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই বিহু কৰ্মশালা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছো ৷ এই কৰ্মশালা ১৫ তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷"
