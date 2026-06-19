দিনদুপৰতে মহানগৰীত ডকাইতিৰ ঘটনা, পাথৰকুঁৱেৰীত যুৱকৰ পৰা ডকাইতে লৈ গ'ল তিনি লাখৰো অধিক ধন
মহানগৰীৰ সাতগাঁৱত ডকাইতি কাণ্ড, দুৰ্বৃত্তই লুটিলে তিনি লাখৰো অধিক ধন ৷
Published : June 19, 2026 at 5:06 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ দিন-দুপৰতে যুৱকৰ পৰা ডাকাইতি লৈ গ'ল তিনি লাখৰো অধিক নগদ ধন ৷
মহানগৰীৰ সাতগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ জানিব পৰা মতে, সাতগাঁৱৰ নিবাসী ৰোহন সিং নামৰ এজন লোকৰ পৰা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই থপিয়াই লৈ গ'ল নগদ প্ৰায় তিনি লাখৰো অধিক ধন ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱক সিঙে কয়,"সাতগাঁৱৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ নাৰেংগী শাখাৰ পৰা জমাকৃত ধনখিনি উলিয়াইছিলো । সেই ধনখিনি বেগত লৈ সাতগাঁৱৰ পৰা পাথৰকুঁৱাৰী অভিমুখে স্কুটি বাহনেৰ গৈ আছিল ৷ সেই সময়তে একে দিশেৰে বাইকত অহা অচিনাক্ত দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ৰাজপথতে লোকজনৰ পৰা থপিয়াই লৈ যায় ধনখিনি ।"
তেওঁ লগতে কয়,"দুই দুৰ্বৃত্তই কলা হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল আৰু মোৰ বেগটো কাঢ়িয়াৰ চেষ্টা কৰে ৷ ফলত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ সৈতে টনা-আজোৰা কৰোতে মই পৰি গলো ৷ হাতত অলপ দুখ পালো ৷ দুই দুৰ্বৃত্তই ধনখিনি লৈ ঘটনা স্থলীৰ পৰা পাথৰকুঁৱাৰী দিশে উধাও হয় । বেগত তিনি লাখ সাতইছ হাজাৰ পাঁচশ টকা আছিল । লগতে বেগটো ভিতৰত থকা মানিবেগত বহু টকা আৰু বেগত বহু নথি পত্ৰ আছিল । সকলো লৈ গ'ল ।"
ইপিনে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী লোকজনে সাতগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । আনহাতে, ঘটনাস্থলীত সাতগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীৰ থকাৰ পাছতো দিন-দুপৰতে যুৱকৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লৈ গ'ল টকা ৷ পিছে এই ঘটনাই কোন দিশে গতি কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ৷