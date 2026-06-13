কিশোৰক পিষ্টল দেখুৱাই ডকাইতি! গুৱাহাটীৰ দূৰদৰ্শন কলনীত একেদিনাই দুটাকৈ লুটপাতৰ ঘটনা
শতাধিক আৱাসী থকা দূৰদৰ্শন কলনীত ভয়ংকৰ ডকাইতি । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ উদ্বিগ্ন আৱাসী ।
Published : June 13, 2026 at 6:11 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ঘৰত অকলে থকা এজন কিশোৰৰ মূৰত পিষ্টল থৈ ডকাইতে লুটি লৈ গ'ল নগদ ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ । গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ বৰবাৰীস্থিত দূৰদৰ্শন কলনীত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
দূৰদৰ্শন কলনীৰ চি-ব্লকৰ চি-১৫ নম্বৰ আৱাসত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । আৱাসৰ গৰাকী মৃণাল বড়ো আৰু পত্নী সন্ধিয়া ঘৰত নাছিল । ঘৰত তেওঁলোকৰ সন্তান অকলে আছিল । প্ৰথমে এজন লোক বাসগৃহটোত উপস্থিত হৈ খোৱাপানী খুজি আঁতৰি যায় ।
কিছু সময় পিছত পুনৰ আহি কিশোৰজনে দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে কিশোৰজনৰ মূৰত পিষ্টল থৈ মোবাইল ফোন কাঢ়ি লয় । ইয়াৰ পিছতে আলমাৰিৰ চাবি বিচাৰি নগদ ধন, সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ আদি লুট কৰি লৈ যায় । কিশোৰজনক বাথৰুমত আবদ্ধ কৰি ডকাইতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে । অৱশ্যে ঘটনা সংঘটিত কৰি মোবাইলটো কিশোৰজনক দি থৈ যায় ।
এই ঘটনাৰ পিছতে দূৰদৰ্শন কলনীত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । আৱাসীসকলে কয়, "পিষ্টল দেখাই ল'ৰাটোক বাথৰূমত সোমাই থৈছিল । মানুহ এজনেই আহিছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ গেং নিশ্চয় আছে । তেওঁলোকে আগৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি আছে । নহ'লে ঘৰত মানুহ নাই বুলি কেনেকৈ গম পাইছে ।"
কলনীটোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আৱাসীয়ে কয়, "এই কলনীটো বৃহৎ এলেকাত আছে । ইমান মানুহৰ মাজত আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাইকীয়া হৈছে । ল'ৰা-ছোৱালীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাইকীয়া হৈছে । এই বিষয়ত আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাইছিলোঁ যে দিনৰ ভাগত আমাক নিৰাপত্তাৰক্ষী লাগে । আমি আবেদনো কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই । এতিয়া দিনৰ ভাগতে ল'ৰা-ছোৱালী বা মহিলাসকলে থকাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
ইফালে আচৰিত কথাটো হ'ল যে একেদিনাই দূৰদৰ্শন কলনীৰ বি-ব্লকৰ বি-৩২ নম্বৰ আৱাসতো চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয় । দ্বীপেন বৰাৰ আৱাসৰ পিছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি নগদ প্ৰায় ৩ হাজাৰ টকা লৈ যায় । জানিব পৰা মতে ঘটনাৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সদস্যসকল শুই আছিল ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "আবেলি আমি শুই আছিলোঁ । পিছফালৰ দুৱাৰ খুলি আহি ভিতৰৰ পৰা মোবাইল আৰু পাৰ্ছটো লৈ যায় । কিন্তু পাৰ্ছৰ পইচা উলিয়াই পিছফালে মোবাইল আৰু পাৰ্ছটো পেলাই থৈ যায় ।"
আৰক্ষী, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ লোকে গিজগিজাই থকা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীতে এইধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী আৰক্ষী বিফল হোৱা বুলিও একাংশই অভিযোগ কৰিছে ।
অৱশ্যে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ডকাইতে কলনীত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাতো বন্দী হৈছে । সেই ফুটেজৰ আধাৰতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
নিশাৰ ভিতৰতে গোহালি খালী; চোৰৰ উপদ্ৰৱত মৰিগাঁৱত অসহায় দৰিদ্ৰ পৰিয়াল