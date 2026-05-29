গেছৰ অভাৱত ঘৰত জ্বলা নাই চৌকা, ঠিকাদাৰে ৰাস্তা সাজিছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰেৰে: খঙে-ক্ষোভে টিঙিৰিতুলা ৰাইজ
এটা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে সাধাৰণ গ্ৰাহকে হাহাকাৰ কৰি থকাৰ সময়তে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে পথ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীয়ে ।
Published : May 29, 2026 at 5:10 PM IST
জোনাই: মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি সংঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ইন্ধনৰ নাটনিৰ কথা সকলোৰে জ্ঞাত । ইন্ধনৰ নাটনিৰ সমান্তৰালকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ ফলত সাধাৰণ পৰিয়ালবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । কোনো কোনো স্থানত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিও সময়ত নাপায় গ্ৰাহকে । যাক লৈ বহু স্থানত প্ৰতিবাদো হৈছে । কিন্তু এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে পথ নিৰ্মাণত জৰিয়তে কোম্পানীয়ে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
জোনাইত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কামত ৰন্ধন গেছৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৃশ্য ই টিভি ভাৰতৰ কেমেৰাতো বন্দী হৈছে । ইয়াৰ পিছতে কেপিচিএল (কালোৱালা) নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ।
অভিযোগ অনুসৰি কোম্পানীটোৱে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন কামত মেচিন চলাবলৈ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে যি সময়ত জোনাইত ৰন্ধন গেছৰ তীব্ৰ সংকট চলি আছে, তেনে সময়ত বৃহৎ বহিৰাগত কোম্পানীয়ে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । অঞ্চলটোৰ বহু গ্ৰাহকে মাহৰ পাছত মাহ এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে । আনকি বহু সময়ত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা গেছ এজেঞ্চীত শাৰী পাতিও খালী হাতে উভতি আহিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । তেনে সময়তে প্ৰশাসনত বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰসমূহ এনেদৰে বাণিজ্যিক আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱাটো লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন ৰাইজে ।
এজন স্থানীয় লোকে কয়, "তেওঁলোকে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ নাপালে কামটো কিছুদিন ৰখাই দিয়ক । আমাৰ যি হাহাকাৰ হৈ আছে । গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছে পাবলৈ নাই । বুকিং কৰিলেও নাপায় । অ'টিপি নাহে, আমি বুকিং কৰিও চিলিণ্ডাৰ পোৱা নাই । তেওঁলোকে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । প্ৰশাসনে আহি এইবোৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগে ৷ ৰাইজে চিলিণ্ডাৰ নাপায় আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ পায় ?"
এইক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে । ভৱিষ্যতে যাতে কোনো কোম্পানীয়ে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ বাণিজ্যিক বা নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে ।
