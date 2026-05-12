জোনাইত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত এমাহ ধৰি পথ বন্ধ, ৰাইজৰ হাহাকাৰ
পোন্ধৰখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়তত সমস্য়া । কালভাৰ্টৰ নিৰ্মাণ দ্ৰুতগতিত সম্পন্ন কৰাৰ দাবী ।
Published : May 12, 2026 at 3:23 PM IST
জোনাই: পথৰ মাজত ঠিকাদাৰে গাত খান্দিলে যদিও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই নিৰ্মাণ কাৰ্য । প্ৰায় এমাহ ধৰি তেনেদৰেই আছে পথছোৱা । ৰাইজৰ আহ্বানকো গুৰুত্ব দিয়া নাই ঠিকাদাৰে । সেয়েহে বাৰিষাৰ পূৰ্বে কালভাৰ্টৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ভীষণ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত চলি থকা পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মমতালি আৰু গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । উত্থাপিত অভিযোগ মতে, জোনাই লখি নেপালী তিনিআলিৰ পৰা জোনকাৰেংলৈ চলি থকা দুইলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণত সংশ্লিষ্ট পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে ।
অভিযোগ অনুসৰি, হাতীজান আৰু বালাবাৰিৰ মাজৰ সুদ্ৰনলাত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে বৃহৎ গাঁত খান্দি পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি তেনেদৰে পেলাই থৈ দিছে । ফলত প্ৰায় পোন্ধৰখন গাঁৱৰ শতাধিক লোকৰ যাতায়াতত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰি কয় যে পথ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে বৰ্তমান বিকল্প পথ হিচাপে ওচৰৰ আন এজন ব্যক্তিৰ খেতিপথাৰৰ মাজেৰে অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ কিন্তু বাৰিষাৰ আগমনৰ সময়ত হঠাৎ পানী হ'লে এই অস্থায়ী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাইজে অধিক দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ।
ইয়াৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰা মতে,নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰী সংস্থা এজিএইচ কনষ্ট্ৰাকচনে পথ নিৰ্মাণৰ নামত কাষৰীয়া আন লোকৰ খেতিপথাৰত শিল, বালি আৰু মাটি পেলাই কৃষিভূমিৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে । ফলত কৃষকৰ খেতিৰ মাটিও নষ্ট হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ঠিকাদাৰী সংস্থাটোৱে নিজৰ সুবিধামতে কাম চলাই জনসাধাৰণৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰো অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে ভাষণ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । বানপানী আহিবৰ হৈছে । অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী,ৰোগী আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজত যাতায়াত কৰা লোকসকলে অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । সেইবাবে নিৰ্মাণ সংস্থাক শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।" স্থানীয় সচেতন মহলে অতি শীঘ্ৰে পথটো পুনৰ যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ লগতে কালভাৰ্টৰ নিৰ্মাণকাৰ্য দ্ৰুতগতিত সম্পন্ন কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
