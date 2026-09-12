শোণিতপুৰ-বিশ্বনাথত দুটাকৈ দুৰ্ঘটনাত ৭ যুৱকৰ শোকাৱহ মৃত্যু, পলাতক ঘাতক
শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰা আৰু বিহালীৰ কাছমাৰীত সংঘটিত দুটা পৃথক-পৃথক পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱককেইজনৰ মৃত্যু হয় ৷
Published : September 12, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : September 12, 2026 at 12:30 PM IST
তেজপুৰ/বিশ্বনাথ চাৰিআলি: শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰাৰ সমীপৱৰ্তী মিট চাপ্লাইৰ নায়েৰা পেট্ৰ’ল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷ মৃত যুৱককেইজনক হৰ গোবিন্দ হাজোৱাৰী, পাপু বৰা, নয়ন স্বৰ্গীয়াৰী, প্ৰাঞ্জল বণিয়া আৰু সঞ্জয় মেচ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা এ আৰ-০৪ এ-২৬৯৬ পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক আৰু এ এছ-১২-এপি-৬৩০০ নম্বৰৰ এখন ইক’ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ সংঘৰ্ষ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে ইক’ বাহনখনত থকা পাঁচোজন যুৱকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ।
নিহত যুৱককেইজনক ঘোঁৰামাৰী-বটাবাৰীৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ ইফালে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ট্ৰাকখনৰ চালকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াই দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে লগতে পলাতক চালকজনৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
বিহালীৰ কাছমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুই যুৱক
ইফালে বিহালীৰ কাছমাৰীত আন এক পথ দুৰ্ঘটনাত ৰাংচালী দলনীৰ যুৱক ৰূপম দাস আৰু টেলেঙ্গনীয়াৰ গজেন্দ্ৰ মালাহ নামৰ দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় ৷ শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা এখন বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুয়ো কাছমাৰীত পথৰ কাষত থকা এটা বৈদ্যুতিক খুঁটাত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ।
দুৰ্ঘটনাত যুৱক দুজনৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাইকখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ এ এছ ১২ ভি ৪০৭৩ ৷
শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত পথচাৰীয়ে দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰি আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ।
দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্য়াহত ৰাখিছে ।