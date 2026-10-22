পূজাৰ দিনকেইটাত কেৱল গুৱাহাটীতে দুৰ্ঘটনাত পতিত ১১৪ : প্ৰাণ হেৰুৱালে ৯ জনে
১১৪ গৰাকীৰ ভিতৰত ৮২ গৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু ৯ গৰাকীক মৃত অৱস্থাত অনা হয় ।
Published : October 22, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 4:44 PM IST
গুৱাহাটী: পাঁচদিনীয়া ধামখুমীয়াৰ মাজেৰে বুধবাৰে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অন্ত পৰিল ৷ কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিনত গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ’ল শতাধিক সৰু-বৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত পঞ্জীয়ন হোৱা তথ্য মতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ ১১৪ গৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত ৷
এই ১১৪ গৰাকীৰ ভিতৰত ৮২ গৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু ৯ গৰাকীক মৃত অৱস্থাত অনা হয় । বৃহস্পতিবাৰে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা ৮২ গৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত ভুক্তভোগীৰ ভিতৰত ৬৭ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৫ গৰাকী মহিলা । আনহাতে মৃত ৯ গৰাকীৰ ভিতৰত ৮ জন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে ।
‘‘১৬ ৰ পৰা ২১ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ১১৪ গৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত ভুক্তভোগীক অনা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ৮২ গৰাকীক জৰুৰীকালীন কক্ষত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৬৭ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৫ গৰাকী মহিলা । ৯ গৰাকী ভুক্তভোগীক মৃত অৱস্থাত অনা হৈছিল । তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৮ জন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা ।’’ ডাঃ চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই দুৰ্ঘটনাসমূহৰ বেছিভাগেই গুৱাহাটী আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ৷ কেইজনমান ভুক্তভোগীহে ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ এই ভুক্তভোগীৰ বেছিভাগেই বাইক আৰোহী আছিল আৰু প্ৰায় ৩৬ জনৰ বয়স ১৫ ৰ পৰা ৩০ বছৰৰ ভিতৰত । বিগত বৰ্ষতকৈ দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ প্ৰায় ১৫ শতাংশ হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।’’
ডাঃ চৌধুৰীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে বৰ্তমান প্ৰায় ২০ শতাংশ ভুক্তভোগী সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে । ‘‘আমি চিটি স্কেনৰ দ্বাৰা প্ৰতিদিনেই চিকিৎসাধীনসকলক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ ৷ প্ৰায় ৭০ শতাংশ দুৰ্ঘটনাত পতিত ভুক্তভোগী মটৰচাইকেল আৰোহী আৰু ৩০ শতাংশ চাৰিচকীয়া বাহনৰ যাত্ৰী ।’’ ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱীক বিসৰ্জন বিজয়াৰ বিষণ্ণ সন্ধ্যাত