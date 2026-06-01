যমদূতৰ ৰূপত কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ অসম্পূৰ্ণ পথ আৰু উৰণসেতু

পথ দুৰ্ঘটনাৰ অভিকেন্দ্ৰ উজনি-নামনি আৰু উত্তৰ পাৰ সংযোগী কলিয়াবৰ তিনিআলি ! এই অভিযোগ কলিয়াবৰবাসীৰ ৷

Road Accident at Kaliabor Tiniali
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 6:02 PM IST

Updated : June 1, 2026 at 6:36 PM IST

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰ তিনিআলিত পুনৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । সোমবাৰে এখন ব্যক্তিগত বাহন আৰু অট' ভেনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ভেনৰ চালকজন । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ ভুল ব্যৱস্থাপনাৰ বাবেই সঘনাই এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা অট' ভান আৰু ব্যক্তিগত বাহনখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে এ এছ১২ বিচি ৫৭৮৮ আৰু এ এছ০২ এভি ১২০১ । অট' ভেনখনৰ চালক তিনি নম্বৰ বৰঘূলীৰ ৰফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা অট' ভান আৰু ব্যক্তিগত বাহনখনৰ নম্বৰ

অসম্পূৰ্ণ পথ আৰু উৰণসেতুৰ বাবে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাসকল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজধানী সংযোগ প্ৰকল্পৰ অধীনত নগাঁৱৰ পৰা ইটানগৰলৈ নিৰ্মীয়মান চাৰি শাখাযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণত ব্যাপক আঁসোৱাহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল কলিয়াবৰৰ সচেতন মহলে ।

কলিয়াবৰ তিনিআলি মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱা চাৰি শাখাযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম অব্যাহত আছে যদিও গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো স্থানতে ৰখা হোৱা নাই সেৱা-পথ (Service Road), স্থায়ী নলা-নৰ্দমাৰ লগতে যাৱতীয় সা-সুবিধা । উজনি-নামনি সংযোগী উৰণসেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত সেই পথেৰে অহা-যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলক সমস্যাত পৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, উজনি-নামনি, উত্তৰ-দক্ষিণ পাৰ সংযোগৰ কেন্দ্ৰস্থল কলিয়াবৰ তিনিআলিতে আছে এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংককে ধৰি কেইবাটাও চৰকাৰী-বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয় । এই আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈও আবেদন কৰিও সুফল লাভ নকৰাত অৱশেষত আদালতৰ কাষ চাপিছিল কলিয়াবৰৰ সচেতন মহল ।

আদালতৰ নিৰ্দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমে (NHIDCL) সেৱা পথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে যদিও তিনিআলিৰ গাতে লাগি থকা মিলন নগৰ আৰু সেউজ নগৰলৈ যাবলৈ সঠিক সুবিধা নাই । তদুপৰি, উজনি-নামনি আৰু উত্তৰ পাৰলৈ যাতায়ত কৰা বাহনৰ বাবে নাই সঠিক পথ নিৰ্দেশনা । যাৰ ফলত বিশেষকৈ নিশা হ'লেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা ।

এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰশান্ত শইকীয়াই কয়, ‘‘NHIDCLৰ ভুল পৰিকল্পনাৰ বাবে কলিয়াবৰ তিনিআলিত সঘনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । দহ বছৰে উৰণসেতু সম্পূৰ্ণ নহ'ল । যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী সংযোগী উৰণসেতুৰে যোৱা পথত তিনিটাকৈ 'লেন' দিছে । য'ত এখন বিদ্যালয় আছে । আমি এনে বিভিন্ন অভিযোগ গুৱাহাটীত দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোক নাহে । তেজপুৰতো তেওঁলোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক লগ ধৰি এই স্থানৰ সম্ভাব্য দুৰ্ঘটনাৰ স্থানসমূহ দেখুৱাই দিছিলো । আমি তেওঁলোকক এই স্থানলৈ মাতিছিলো, যাতে ৰাইজৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ দিলে আমিও সজাগ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো । কিন্তু তেওঁলোক ৰাইজ থাকিলে নাহে । তেওঁলোক মনে-মনে আহি চাই গুচি যায় । এতিয়া মিলন নগৰ, সেউজ নগৰকে ধৰি তিনিটাকৈ উপ-পথ (Sub-way) আছে । কিন্তু সেই উপ-পথ সংযোগী কোনো পথ নাই । ভুল দিশেৰে যোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিতো হৈছে ।

আজিৰ দুৰ্ঘটনাটোত অট'ভেনৰ চালকজন আহত হৈছে । সৌভাগ্যক্ৰমে ব্যক্তিগত বাহনখনৰ আৰোহীৰ বিশেষ একো হোৱা নাই । যান-বাহন আৰক্ষী মোতায়ন থকাৰ বাবে যান-বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় বাবে দুৰ্ঘটনা কিছু কমিছে যদিও, সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা বিভাগে অনতি পলমে ল'ব লাগে ৷’’

Last Updated : June 1, 2026 at 6:36 PM IST

