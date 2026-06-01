যমদূতৰ ৰূপত কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ অসম্পূৰ্ণ পথ আৰু উৰণসেতু
পথ দুৰ্ঘটনাৰ অভিকেন্দ্ৰ উজনি-নামনি আৰু উত্তৰ পাৰ সংযোগী কলিয়াবৰ তিনিআলি ! এই অভিযোগ কলিয়াবৰবাসীৰ ৷
Published : June 1, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 6:36 PM IST
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰ তিনিআলিত পুনৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । সোমবাৰে এখন ব্যক্তিগত বাহন আৰু অট' ভেনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ভেনৰ চালকজন । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ ভুল ব্যৱস্থাপনাৰ বাবেই সঘনাই এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷
দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা অট' ভান আৰু ব্যক্তিগত বাহনখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে এ এছ১২ বিচি ৫৭৮৮ আৰু এ এছ০২ এভি ১২০১ । অট' ভেনখনৰ চালক তিনি নম্বৰ বৰঘূলীৰ ৰফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অসম্পূৰ্ণ পথ আৰু উৰণসেতুৰ বাবে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাসকল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজধানী সংযোগ প্ৰকল্পৰ অধীনত নগাঁৱৰ পৰা ইটানগৰলৈ নিৰ্মীয়মান চাৰি শাখাযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণত ব্যাপক আঁসোৱাহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল কলিয়াবৰৰ সচেতন মহলে ।
কলিয়াবৰ তিনিআলি মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱা চাৰি শাখাযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাম অব্যাহত আছে যদিও গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো স্থানতে ৰখা হোৱা নাই সেৱা-পথ (Service Road), স্থায়ী নলা-নৰ্দমাৰ লগতে যাৱতীয় সা-সুবিধা । উজনি-নামনি সংযোগী উৰণসেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত সেই পথেৰে অহা-যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলক সমস্যাত পৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, উজনি-নামনি, উত্তৰ-দক্ষিণ পাৰ সংযোগৰ কেন্দ্ৰস্থল কলিয়াবৰ তিনিআলিতে আছে এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংককে ধৰি কেইবাটাও চৰকাৰী-বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয় । এই আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈও আবেদন কৰিও সুফল লাভ নকৰাত অৱশেষত আদালতৰ কাষ চাপিছিল কলিয়াবৰৰ সচেতন মহল ।
আদালতৰ নিৰ্দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগমে (NHIDCL) সেৱা পথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে যদিও তিনিআলিৰ গাতে লাগি থকা মিলন নগৰ আৰু সেউজ নগৰলৈ যাবলৈ সঠিক সুবিধা নাই । তদুপৰি, উজনি-নামনি আৰু উত্তৰ পাৰলৈ যাতায়ত কৰা বাহনৰ বাবে নাই সঠিক পথ নিৰ্দেশনা । যাৰ ফলত বিশেষকৈ নিশা হ'লেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা ।
এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰশান্ত শইকীয়াই কয়, ‘‘NHIDCLৰ ভুল পৰিকল্পনাৰ বাবে কলিয়াবৰ তিনিআলিত সঘনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । দহ বছৰে উৰণসেতু সম্পূৰ্ণ নহ'ল । যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী সংযোগী উৰণসেতুৰে যোৱা পথত তিনিটাকৈ 'লেন' দিছে । য'ত এখন বিদ্যালয় আছে । আমি এনে বিভিন্ন অভিযোগ গুৱাহাটীত দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোক নাহে । তেজপুৰতো তেওঁলোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক লগ ধৰি এই স্থানৰ সম্ভাব্য দুৰ্ঘটনাৰ স্থানসমূহ দেখুৱাই দিছিলো । আমি তেওঁলোকক এই স্থানলৈ মাতিছিলো, যাতে ৰাইজৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ দিলে আমিও সজাগ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো । কিন্তু তেওঁলোক ৰাইজ থাকিলে নাহে । তেওঁলোক মনে-মনে আহি চাই গুচি যায় । এতিয়া মিলন নগৰ, সেউজ নগৰকে ধৰি তিনিটাকৈ উপ-পথ (Sub-way) আছে । কিন্তু সেই উপ-পথ সংযোগী কোনো পথ নাই । ভুল দিশেৰে যোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিতো হৈছে ।
আজিৰ দুৰ্ঘটনাটোত অট'ভেনৰ চালকজন আহত হৈছে । সৌভাগ্যক্ৰমে ব্যক্তিগত বাহনখনৰ আৰোহীৰ বিশেষ একো হোৱা নাই । যান-বাহন আৰক্ষী মোতায়ন থকাৰ বাবে যান-বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় বাবে দুৰ্ঘটনা কিছু কমিছে যদিও, সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা বিভাগে অনতি পলমে ল'ব লাগে ৷’’