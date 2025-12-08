চম্পাৱতী নৈত পৰিল যাত্ৰীভৰ্তি বাহন; এজন নিহত
বাহনখনত ৪ জন লোক আছিল । এজন নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন সন্ধানহীন । দুজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ ।
বঙাইগাঁও : যোৱা কিছুদিনৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড শীতৰ লগে লগে ঘন কুঁৱলী দেখা গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ৷ দেওবাৰে নিশা বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ যোগীঘোপাৰ বোৱালীমাৰীত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো । ভৈৰৱচূড়া পাহাৰৰ নামনিত পথৰ পৰা চম্পাৱতী নৈত পৰে এখন বাহন । বাহনখনত ৪ গৰাকী লোক আছিল । তেওঁলোকৰ ভিতৰত চালক আকিদুল ইছলাম আৰু যাত্ৰী জুব্বাৰ আলী নামৰ দুজন লোকক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ সন্ধানহীন আজাহাৰ আলী মণ্ডল নামৰ আন এজন লোক । আনহাতে এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত নিহত হয় বক্কাৰ আলী নামৰ লোকজনৰ । জানিব পৰা মতে লোককেইজনে বৰপেটাৰ পৰা নিশা মেলা চাই ঘৰলৈ উভতি গৈ আছিল । যোৱাৰ পথতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো । বোৱালীমাৰী ভৈৰৱচূড়া পাহাৰৰ নামনিত কাবাইটাৰী-শালবাৰী পথেৰে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰলৈ গৈ আছিল তেওঁলোক । তেওঁলোক চাপৰৰ কুৰ্শাকাটীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিশা ঘন কুঁৱলীৰ বাবে তীব্ৰবেগী বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা চম্পাৱতী নৈত পৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে যোগীঘোপা আৰক্ষী থানা আৰু মাজেৰ আলগা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীসহ এছ ডি আৰ এফৰ দল সেই স্থানত উপস্থিত হয় । উদ্ধাৰকাৰী দলে বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা চাপৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুৰ্শাকাটী নলডোবাৰ বক্কাৰ আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । নিখোঁজ লোকজনৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ আছিল AS-২৬-J-৪৩৫২ ৷
উক্ত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা জুব্বাৰ আলীয়ে ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দি কয়, "আমি কাবাইটাৰী হৈ আহিছিলোঁ ৷ বোৱালীমাৰীত পোৱাৰ পিছত যিজন ল'ৰা নিহত হৈছে সি গাড়ীখনৰ ষ্টিয়াৰিং টানি ধৰিছিল আৰু গাড়ীখন বাগৰি গৈছিল । আমি গাড়ীখনত ৪ জন আছিলোঁ । চালক আৰু মই গাড়ীৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিলো । দুজন গাড়ীতেই আছিল পাইছে নে নাই মই নাজানো । নিশা ১২ মান বজাত হৈছিল । আমি বৰপেটাৰ মেলাৰ পৰা আহি আছিলোঁ ।"
ইফালে আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে, "নিশা ঘন কুঁৱলী আছিল । বাহনখনত থকা লোককেইজনো সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল । কিন্তু চালকে বাহনখন তীব্ৰ গতিত চলাইছিল যাৰ বাবে এজনে বাধা দিয়াৰ লগতে ষ্টিয়াৰিঙত টানি ধৰে । সেই সময়তে বাহনখন গৈ নৈত পৰে । বাহনৰ ভিতৰত থকা দুজনে কোনোমতে জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ।"
কিন্তু দুৰ্ঘটনাটো আচলতে কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল তাক লৈ ৰহস্য অব্যাহত আছে । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আৰক্ষীৰ তদন্তত হে গম পোৱা যাব । এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ কি ?
